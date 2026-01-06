從土包變中國的金字塔！世界文化遺產「西夏陵」考古文物與璀璨文明

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西夏陵，在2025年7月風光成為了中國大陸的第60處世界遺產。此前在長達700多年的時光裡，它們靜靜躺在賀蘭山腳下，無人識得，無人在意，人們只視其為「土包」；現在，人們稱它為「中國的金字塔」。

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西夏王朝，一直被稱為「神秘的西夏」，它既是眾所皆知的真實存在，在歷史中卻又那麼片鱗半爪，模模糊糊，主因是它並未被記載於正史之中。

一張1930年代的空拍照，開啟了近代對於西夏陵的探索。德國漢莎航空飛行員卡斯特在飛越賀蘭山時，拍攝到山腳下一片神秘的土堆，收錄於其著作《中國飛行》中，它們呈現有秩序的排列，佔地廣闊，數量龐大，一眼可知是極具規模的高等級墓葬群。但詢問下來，無人清楚這是誰的墓，當局也不關心，畢竟這塊土地上的老東西太多了。

真正的考古突破發生在1972年到1977年間，寧夏文物部門首次對賀蘭山東麓進行系統調查與科學發掘，發現大大小小數百座墓塚，並在石碑殘片上辨識出西夏文，確認此地為西夏帝王的陵園。1988年西夏陵列入第三批全國重點文物保護單位；2012年列入中國世遺的預備名錄；歷經十餘年保護與展示工程，2025年正式成為世界文化遺產。

中國最新世界文化遺產：西夏陵

從荒煙漫草走到世界遺產之路

今日參觀西夏陵，分為博物館區與遺址區兩大部分，主入口必須先抵達博物館，再從此區域搭乘指定交通接駁前往遺址區，門票包含兩者。我走訪一趟下來的感覺是，當地文物單位的確在此前便做好了完善的準備，以面對成為世遺之後蜂擁而來的觀光人潮。

西夏陵博物館於2019年啟用，收藏展示陵區考古出土的文物。館內的展覽做得非常好，對西夏文明的方方面面都說明得嚴謹詳實，條理分明，文物的陳列兼顧保護與觀賞價值，還很照顧有拍照需求的觀眾。在其周邊有4D電影、VR體驗、木活字印刷體驗、飲食購物商業區域、主題郵局等，滿足觀光需求。

遺址區域目前僅開放一至四號帝陵的地面景觀。「三號陵」規模最大、保存最完整，推測是開國君主李元昊的泰陵。「雙陵（一二號陵）」為兩座形制相似的陵墓比鄰而居，在曠野中形成獨特景觀，推測可能是李元昊之父祖李繼遷、李德明的裕陵與嘉陵。「四號陵」可能是第二代帝王李諒祚的安陵，地表建築遺存較少，帶著一種滄桑的殘缺美感，反而提供了觀察陵墓基礎結構的絕佳視窗。

三號陵遺址——陵塔及復原示意圖

遺址現場以網狀結構示意建築裝飾

遺址現場的石像生殘件復原模型

1930年代德國飛行員航拍的三號陵影像

說是推測，乃因這些陵墓的墓誌碑銘都被毀損殆盡，唯一可辨識的僅有七號陵，為第五任帝王仁宗之壽陵。帝王與陵號紀載有書，但與真正存在的帝陵要怎麼連連看？這讓考古學者費盡了苦心，從各種文獻紀載與出土文物中尋找種種蛛絲馬跡。

借景賀蘭山，不可替代的特殊見證

「賀蘭山下古塚稠，高下有如浮水漚。道逢古老向我告，云是昔時王與侯。」這首明代番王所寫的《古塚謠》，道出了後世者對於西夏存滅如世事煙雲的喟嘆。古塚稠與浮水漚的說法真是太貼切了！若登上賀蘭山往東俯望，那一坨坨大小密麻的土堆，還真有點像一個個水泡。

它既顯現了11-13世紀之間，以寧夏平原為中心的農牧交錯地帶，基於不同民族、不同產業、不同文化的相互交流而產生的文化融匯與創新特徵，也因其獨一無二的選址方位、空間布局、陵寢制度、陵墓建築、建造技術、喪葬習俗等，為曾經的黨項政權提供了不可替代的特殊見證。

九座帝陵背靠賀蘭山，前眺黃河，氣勢恢弘。各陵墓軸線與賀蘭山山峰相對應，呈西北—東南的朝向，佈局呈對稱的「凸」字形，包含月城、陵城、碑亭、闕臺、角臺等建築元素。周邊圍繞陪葬墓。

雖明顯借鑑唐宋帝陵制度，但特別之處在於陵城內以獻殿、墓道封土、陵塔構成的核心建築群，並不在中軸線上，反而每座都是明顯偏西。此外，大部分人都會直覺以為那座最高聳的土包是封土堆，下方便是陵寢，但事實上那只是一座塔型的紀念建築，真正的墓室位於其前方地下。

碑亭上的力士支座 © 視覺中國

帝國末日，悲壯的覆滅

許多人對於西夏的第一印象，可能跟我一樣來自武俠小說《天龍八部》。在金庸筆下，這裡有武功蓋世的王太妃李秋水，有美麗聰慧又純情的公主李清露，要招駙馬時，天下各路王公英雄都不遠千里紛至沓來。是否有人好奇，那個成就虛竹與夢姑一世情緣的冰窖，如今安在？遺憾的是，今日的銀川市，也是當年的西夏都城，已然看不到昔日王宮的蛛絲馬跡。

西夏的滅亡十分慘烈，那不僅是一次征服，更是一場文化的湮滅。終其近兩百年的歷史中，西夏與宋、遼、金等國來回交戰，互有輸贏，就是沒有誰能滅了誰。然而，當來自北方的蒙古大軍鐵蹄奔來，連賀蘭山也屏障不了。1227年，蒙古軍一路攻破黃河九渡，沙洲、肅州、靈州皆陷，至中興府城下，末帝李睍出降。

蒙古人對西夏的痛恨，也許源於成吉思汗就死在第六次征討西夏之時，傳說他臨終前留下「秘不發喪，待夏主出降盡屠之」的遺命。然而盡屠的並非只有王族，整個中興府被屠城，宮室府庫盡毀，百姓伏屍街巷，文物典籍付之一炬。西夏文字自此失傳，黨項族人四散，文明如沙漏傾覆。

除了屠城外，最狠絕的報復在於歷史的否定。元朝建立後，依慣例應為前朝修史，但它們修撰了《宋史》《金史》與《遼史》，獨獨不修西夏史，使得後世僅能依憑散落在不同文獻中提到的部分敘述，以及出土的碑刻、文物與典籍，片斷拼湊西夏曾經的面貌。

今日航拍三號陵影像 © 視覺中國

1930年代德國飛行員航拍的三號陵影像

西夏文明簡述 國號_大夏（史稱西夏），亦稱大白高國、邦泥定國。 時間_1038-1227年（共190年），與宋、遼、金並立，亡於蒙古。 皇帝_開國皇帝李元昊（夏景宗）起歷任10位皇帝，加上李元昊追封其父與其祖，共12位具有帝號。 疆域範圍_今中國西北地區，東盡黃河、西連玉門，南接蕭關、北控大漠。最大曾達115萬平方公里，包括寧夏全境、以及局部的甘肅、青海、內蒙古及陝西。 都城_興慶府（今寧夏銀川市），王國後期改名為中興府。為政治、經濟與文化中心，城制仿唐宋都城格局，設有宮城、官署、寺院與市集。 主要民族_党項族（屬羌系民族），內部劃分為八大部：嵬名部、野利部、賀蘭部、拓跋部、李部、嵬寧部、紇干部、白蘭部。這些部族構成西夏貴族與軍事核心。境內其他民族包括漢族、吐蕃、回鶻、契丹、女真、韃靼等。 政治制度_仿唐宋設官分職，設有中書、樞密、三司等機構；實行蕃漢分治，黨項人掌軍政，漢人掌文教與財政。 主流宗教_佛教密宗為主，兼容禪宗與華嚴宗

西夏律法，天盛改舊訂新律令

如流星般劃過歷史的璀璨文明

談及西夏，絕對避不開的一個名字就是「李元昊」。不少朋友向我推薦一部1995年的電視劇《賀蘭雪》，演繹了982年到1048年黨項族壯大、建立大夏國、定都興慶府、推行漢化、宮廷爭鬥、外交兵戎的歷史。

黨項的首領部族原姓拓拔，唐末獲賜姓李，但建國後，又將王室的姓改為了嵬名。男主角即開國君王李元昊，劇中他雄才大略，英明神武，創制西夏文、制定法典、改革軍制、頒布禿髮令、實行蕃漢分治，對外採強硬政策，與宋多次交戰，迫使宋廷承認其政權，完全是一代霸主的人設。不過女主角卻有七八人，雖然情愛橋段多少經過美化，但卻都是真實的歷史人物，李元昊殺功臣、奪人妻是真的，被太子半夜衝入宮中刺殺也是真的。

一般人的印象中，西夏地處邊陲，由少數民族建立，歷史短暫，征伐不斷，似乎不是太先進的文明。但當你見過西夏陵博物館裡的出土文物，應該會馬上改觀。

它是歷史上第一個尊孔子為帝的王朝，京城裡有造紙院、刻字司、印刷廠，出土的文書裝幀形式多樣，圖文並茂，印刷精良。工藝方面，出土的瓷器都精細繁複，既仿效唐宋，也融入黨項審美，形成獨有的藝術風格。它崇尚佛教，大量興建寺院，翻譯典籍，並設立佛教行政機構。西夏陵博物館內複刻了榆林窟第二窟及第二十九窟，踏入其中，可深切感受到其壁畫藝術造詣極高，與北朝唐宋等各代石窟並陳，毫不遜色。

而在西夏陵出土的七千餘件文物中，最吸睛的莫過於建築構件中的脊飾了。大量以綠釉或紅陶製作的鴟吻、魔羯、海獅等，造型趣味獨特，還有佛教神物——迦陵頻伽（妙音鳥），頭戴花冠、雙手合十、表情安詳喜悅，形象特別生動，是在其他佛教建築上少見的造型，無怪乎成為西夏文明最具代表性的吉祥物，大量運用在視覺設計與文創商品中。

博物館復原了敦煌榆林石窟 © 視覺中國

西夏尚佛，佛教壁畫與造像均十分精美。© 視覺中國

（左起）黑釉剔花瓷器；脊飾，迦陵頻伽。

凝結的西夏文字、方興未艾的西夏學

暢銷的盜墓小說《鬼吹燈》中有段篇章，發生在西夏王朝的邊境重鎮「黑水城」。被黃沙淹沒的地下墓穴，重重機關以及劇毒鬼物，情節玄奇緊張，場景詭譎刺激。然而，黑水城是真的存在，就位於今日內蒙古額濟納旗，它真實的重要價值，是打開了近代研究「西夏學」的一把鑰匙。

1908年，俄國探險家科茲洛夫，首次發現了淹沒在沙漠裡的黑水城遺址，發掘出大量文獻，包括大批佛經、曆法、天文、文學、字典、文書，以及西夏文、古波斯文、漢文、梵文、古藏文記錄等，數量巨大、保存完好。而這些被運回到俄國的大量珍貴資料，也促使了近代西夏學在俄國興起，並擴散至全世界。今日俄藏黑水城文獻佔世界西夏文獻總量的80%。

西夏文刻本

在黑水城出土的《番漢合時掌中珠》一書，尤其對於破譯已失傳的西夏文有極大貢獻，這可說是本漢文與西夏文的雙語辭典。西夏文由李元昊於稱帝前兩年（1036年）創制，屬表意文字系統，字形繁複，結構類似漢字，但有自己的語音、語法。主要用於書寫黨項語，應用於官方文書、佛教經典、碑刻與辭書編纂。目前已破譯的西夏文字約莫六千字。

然而，這終究是已無人使用的文字化石，如今只能在博物館與景區裡看到了，它最大的價值便是考古與歷史研究。憑藉著西夏陵及各處遺跡出土的大量西夏文碑刻文獻，這個消失王國的神秘面紗終於一層層被揭開。

逾半世紀的考古探索，在獲得世遺桂冠的這一刻，是否就算到終點了？我覺得遠遠未達。文物還在清理、挖掘還在繼續、地宮尚未開啟，只能說，壟罩在這個逝去王國的迷霧是逐漸散去中，但更多的謎團卻也陸續被揭示於世人面前，誰也不知道哪天會再出現足以改變歷史認知的重要發現。就讓我們拭目以待。

殘磚

佛教造像

出土金飾

西夏陵參觀指南 西夏陵景區（包含博物館與遺址二部分）

地點_寧夏回族自治區銀川市西夏區賀蘭山東麓 開放時間

旺季（4~10月）：博物館8:00~19:00、遺址8:00~20:00

淡季（11~3月）：博物館8:00~18:00、遺址8:00~19:00 票價

博物館＋遺產區68元，學生與長者另有優惠前往遺址區，需自博物館區搭乘觀光車前往三號陵，往返20元前往雙陵（一號+二號陵），需自三號陵搭乘觀光車，往返20元前往四號陵，需自三號陵搭乘馬車，往返30元 交通

距銀川高鐵站約20公里距銀川河東機場約55公里直達公共交通：旅遊專線一路、708號公交車 導覽博物館

每日8:30及9:30提供免費定點講解服務另有自助語音導覽設備可租用，或向博物館預約專屬付費講解

網站_nxxxling.com

現存其餘西夏遺跡 目前整理完善並開放參觀的西夏時期遺跡包括： 寧夏_銀川承天寺塔、賀蘭山拜寺口雙塔、青銅峽一百零八塔。

甘肅_張掖大佛寺、武威西夏博物館、重修護國寺感應碑塔。

各地佛窟中的西夏石窟_莫高窟、榆林窟、東千佛洞、文殊山、炳靈寺石窟、須彌山石窟等。

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第165期：It`s 鍋（Good） Time!，未經同意，請勿轉載。