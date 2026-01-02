以詩和散文書寫少年的迷茫　詹佳鑫：青春，是一場偉大的迷路

詩與散文雙棲的詹佳鑫，文字細膩中自帶韻律，在聲音與意象交疊下，呈現出迷人的聲腔。一如他予人的印象，總是澄澈清朗、優雅自在。從《無聲的催眠》到《請問少年》，昔日敏感善思的男孩走上講台，眉宇之間仍留著如少年般青春的神采。

撰文╱邱璟綾

攝影╱林宜賢

圖片╱詹佳鑫提供

高三那年，詹佳鑫寫下〈蒼蠅人〉，想像自己是隻無人知曉的蒼蠅，在考前焦慮中徘徊。那時的他怎麼也想不到，這隻旁觀且疏離的蒼蠅，會在10年後飛回校園，化身站在講台上的國文老師。

2023年，詹佳鑫出版首部散文集《請問少年》，收錄高中到研究所，乃至為人師的創作軌跡。全書始於〈蒼蠅人〉，收結於〈永恆迴盪的鐘聲〉，10年光陰化作筆尖一瞬。

他寫初熟的歡憂，也寫成長的矛盾，多愁善感的少年一次次叩問青春。當鐘聲再次響起，他自信環視台下的孩子們，有那麼一瞬間，好似在雙雙澄澈有光的眼裡，看見17歲的自己。

市場百味交織人生風景

17歲的詹佳鑫是建國中學紅樓詩社的一員，他心思細膩、敏感而早慧，高中畢業前已橫掃國內大小文學獎項。社團指導老師、已故詩人吳岱穎曾說：「佳鑫的詩和他的人一樣溫柔，卻又有一種深刻的堅強。」作家陳義芝評他是「出生於1990年代的代表詩人」。

其實，詹佳鑫的文學創作源於市井之間。他出身北投，父母在傳統市場擺攤，以零錢碎鈔撐起家庭。「如果沒去菜市場，我最常去圖書館，那是我的安親班，書則是我的老師。」但大多數日子裡，他總是躲在攤後，與溝鼠為友，在桌下、布簾，與墊在地上的月曆紙中間，就是他學習的一方天地

躲在小小世界寫功課時，耳邊是土雞瀕死的低鳴、肉攤刀起刀落的拍擊，還有此起彼落的吆喝聲。詹佳鑫在沒有教師的學堂，看見人生百態；在油膩腥臭的市場，養成對萬物的關懷與同理。

「我的第一首詩〈魚之淚〉，是寫媽媽煎的一尾魚。」詹佳鑫回憶，國中時，媽媽特地從市場買了白鯧，眼看魚身去鱗、切刀口，張著嘴未見血色，頓時湧現悲憫之情，「我不忍吃，為牠寫了一首詩，寫『整座大海都是魚的眼淚』。」

詹佳鑫的首部散文集《請問少年》，收錄高中到研究所，乃至為人師的創作軌跡。

及至升上國中，每當開學需要填寫家長職業表格時，詹佳鑫總是提筆游移，內心為市場出身糾結不已。矛盾、不安、逃避、隱瞞，種種複雜情感，促使他寫下〈菜市場那些小事〉，字裡行間回顧氣味紛雜、光影交錯的童年，他透過寫作與自我和解。高三時陷入水深火熱的課業壓力，但母親不懂少年的煩惱，他說，日常那些叨叨絮絮，讓他和母親「掉入各自的時差」。直到某一天，母親彷彿打開了耳朵，「她聽見了我的心事」。

「終究我還是走到能自己唱歌的年紀／早晨，依然明亮而安靜／母親坐在餐桌對面，聽我說話／像一場無聲的催眠」

原來時差是心的距離，即使看似無聲，卻早已被愛溫暖包圍。18歲的他擦乾眼淚，與母親和解。

少年寫作 小題大作

面對繁重的課業壓力，圖書館成為詹佳鑫喘息的空間，他時常遁逃至索書號800和900號書架間，與各類文學作品為伴。「少年寫作，小題大作。」他說，那些生活中的蛛絲馬跡，都成為創作的素材。於是停在桌上的蒼蠅，成為《請問少年》開篇〈蒼蠅人〉，而書中另外收錄詹佳鑫在高中、大學寫下的〈圖書館異次元空間〉與〈總圖二三事〉，驀然回首才發現，原來日常不過的圖書館，也在少年的青春歲月留下一席之地。

閒來無事時，詹佳鑫總是翻著《古文觀止》，讀楊牧《一首詩的完成》，也醉心於簡媜《水問》。想像自己漫步於椰林大道，讓雀躍的心徜徉在文學之海。他還記得第一次漫步校園，看著藍天白雲，發願要寫下男版《水問》，誓言以少年之眼記錄屬於臺大的青春。

身為家中唯一男丁，成長過程背負著家族期待，「阿公一直叫我去當醫生，但比起手術刀，我更想拿粉筆。」他爽快地說。大考結束，志願卡只填了第一志願臺灣大學中國文學系（以下簡稱臺大中文系），沒上便重考，「後來阿公常怨嘆，市長獎第一名畢業讀中文系？可惜啊，以後要做什麼？」

詹佳鑫於建國中學畢業典禮榮獲市長獎與爺爺的合影。

臺大中文系畢業後，研究所繼續就讀臺大的臺灣文學所，椰林相伴的日子一晃眼過了7年。詹佳鑫想起「老師」這個角色在求學之路上的引導，認為高中青少年正在經歷思想成形的階段，透過老師的正向觀察、支持與聆聽，發掘每位孩子的天賦，讓他肯定自我的價值，便決心成為高中老師。

在朋友眼中，詹佳鑫總對自己「很殘忍」，包括考教師甄試也是。他不諱言：「只要確定的目標，我一定會努力達成！」為了爭取不到0.2%進入學校教書的錄取機會，他形容那段日子簡直「筆尖著火、寢不安眠。」不但提前1年組讀書會，甚至為了15分鐘的複試，在家中各處貼滿古文，連洗澡都在備課。

當鐘聲響起，在高手雲集的應試現場，每一位準教師無不如八仙過海般使出渾身解數！那一年，他從388位競爭者中脫穎而出，來到九降風拂過的新竹高中，在十八尖山下，陪著一屆又一屆的少年，走過迷惘的青春。

拿起粉筆 分享文學的美好

10年之間，詹佳鑫從台下走到台上，身分的轉換，讓他重新思考國文課的意義，希望自己成為橋梁，將文學之美傳遞給下一代。

「若不當國文老師，我可能成為一位作家。」他坦率地說，「但我很愛與人互動，每當讀了文學作品，常覺得『哇！這個世界太美好了！』自然有了分享的欲望。」對他而言，高中老師是全世界最棒的工作。即使課本內容已經上到滾瓜爛熟，甚至倒背如流，他依然樂此不疲，因為面對每屆不同的孩子，都會在課堂上擦出新的火花。

從過去的臉書，到如今IG、Threads當道，「當AI翻天覆地改變世界，孩子們會和經典文學作品產生哪些化學反應？這實在太有趣，永遠讓人講不膩！」進入AI時代，詹佳鑫選擇和學生站在同一個起跑線。他鼓勵學生以AI技術提高作文學習效率，透過例句的臨摹、仿寫，以最短時間突破學習瓶頸。但除了搶分，更重要的是如何透過閱讀與國文課的思辨，讓文學內化為心中的養分。

「因為文學是一個充滿各種空間，可以容納自己的地方。」像是一張保護網，當人生遇上各種困難，一定有一雙手可以接住你，「可能是蘇東坡、簡媜，也可能是孔子，你都可以找到他們的鼓勵與關懷。」

十年之間，詹佳鑫從台下走到台上，身分的轉換，讓他重新思考國文課和文學的意義。

詹佳鑫不僅教文學也教人生，引領學生看見文字背後的意義。好比當老師後，他重讀《論語》，與孩子們一同討論立身處世的哲學，其根本即是每個人內在道德良知的覺醒─《論語》是「道德之學」而非「知識之學」。

他常思考，既然人生各個階段，都能從《論語》中找到答案，那麼學生在10年、20年後，回想起高中國文課，會希望從中學到什麼？於是詹佳鑫在課堂上加入當代議題思辨，透過文本分析與討論，為學生培養自主學習的能力；亦透過延伸閱讀，培養同情共感的胸懷；未來還想開「戀愛課」，帶領青春萌動的少年，面對笑淚與共的成長習題。

點一盞燈 為少年引路

「畢竟，青春是一場偉大的迷路。」他微微一笑，每當看著台下熟悉的卡其色制服、一樣帶著傻氣的笑語，他有時會跌入回憶，彷彿重回苦甜交織的青春期。

「你有時驕傲，有時自卑；有時渴望被看見，有時其實很害羞。」他細數少年的矛盾與煩惱，青春期像是充滿各種可能的培養皿，「你不知道會種下哪一顆種子，而它又將在什麼時候發芽？」種種對生命的叩問、如迴圈般的自我質疑，這段「迷路」的過程，不正是青春的本質嗎？他說，從過去到現在，孩子對青春的迷惘未曾止歇，是命運引他走入教育現場，讓他得以為少年點燈。

「到新竹高中的第一天，我就在辦公室座位綁上彩虹絲帶，我想讓孩子們知道你並不孤單。」青春不只桃花源，還有修羅場，而他始終相信，總有一天迷霧散去，那些隱形且封閉的大門，將會一一敞開。

詹佳鑫著有《學霸作文》。

在忙碌的教學生活中，詹佳鑫以閱讀沉澱心靈，他喜歡走進校內的圖書館，一頭栽入閱讀的世界。近期讓他愛不釋手的是張慰慈的《無肉之歡》，他欣賞作家記憶裡的滋味，有時也跟著下廚，讓料理成為一場靜心的修行。而彭樹君《終於來到懶得自尋煩惱的時候》讓他學會自我照顧與內觀，在人生的不同季節，將日子過得輕盈且安然。

鐘聲不息，歲月悠悠。18歲的他，曾想像自己如渺小蒼蠅，以微觀視角穿梭人間罅隙；而今窗外晨光燦燦，站在講桌前，詹佳鑫將詩與課本一頁頁翻開，期許自己在漫漫教學路上，永遠優雅、美善，如少年般自在。

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行季刊《讀家時光》雜誌180期：「青春讀起來！」，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。