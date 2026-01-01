與老店一起重生，文藝女青年的價值再造傳奇：甦活創意總經理 張庭庭

文．林采昱

圖・甦活創意

攝影・許朝益

場地協力・稻舍食館

大稻埕的迷人況味、萬華的新潮地味、新莊的傳統滋味，幕後皆有一個重要推手—— 張庭庭。擔任甦活創意管理顧問公司總經理的張庭庭，致力於協助老店翻新與品牌再造，創造傳統裡的新風貌。

她形容輔導百年老店的過程，就像一場廚藝競賽，深厚的歷史底蘊像是琳瑯滿目的食材，需要在其中精選合適的元素，成就獨一無二的一盤佳餚。「製造故事，不是無中生有，而是『有』中生『趣』。」張庭庭透過獨到的慧眼洞察，再加入一點設計美感、創新包裝，用「以人為本」的精神加以調味，將老店的原始語言，變得容易咀嚼，且令人回味無窮。

甦活創意管理顧問公司的總經理張庭庭。

面朝世界而忠於自我

假設自己是一本故事書，會是一本怎麼樣的書呢？張庭庭形容自己，是「一個文藝女青年，自我覺醒」的故事—— 從小沉浸於文學作品，卻在職場中發現商業領域的魅力，在 30 歲時到美國進修 MBA，最後卻沒有選擇國際大企業，反而決定回到臺灣，挖掘地方人文的溫度。

2000 年，因緣際會參與了青輔會輔導女性創業的「飛雁專案」，張庭庭陪伴各式女性開展事業，也漸漸摸索出往後的職涯方向。相較於男性創業者，女性更重視情懷，能感受情感的交流互動，在面對艱難時，更能同時擁有堅韌與彈性。張庭庭從她們身上看見潛力，也看到自己。

書名：《老店正潮：人文品牌街區發功》

作者：張庭庭

出版社：時報出版

出版時間：2025-01-17

「人文品牌的力量，不是靠競爭，而是真誠的分享。」從創辦雜誌、網路平台，到現在的甦活創意，張庭庭透過不同敘事媒介，持續為滿腔熱血的創業者，道出他們的滿腹赤誠。身在資訊爆炸、管道碎片化的年代，商業品牌的制式廣告難免令人麻木，而人文品牌的真心實意，反而能以感染力從人群中脫穎而出。「寫稿就像鑽到對方的心裡面，去體會他的所感，這個過程是 AI 不可能辦到的。」談到 AI，張庭庭視它為好助理，以有意識的提問參考想法，但最後能感動人的，只有人。

老城區有自己的個性

2016 年啟動的「台北，大同大不同」計劃，由張庭庭展開大稻埕轉型的深度輔導。在文化底蘊濃厚的街區裡，她如同將一顆顆蒙塵的珠子擦亮、串珠成鍊，於是，迪化街誕生了一條以店家為核心的散策路線:《富自山中》、《李日勝》、《澎玉191》、《誠天下葯食舖》、《天山行》、《竹木造咖》、《源竹隆香》等，都成為珠光閃爍的亮點，邀訪人們深度探索大稻埕的魅力。

到了萬華區，風土截然不同，市井江湖原始風貌，形塑出當地的草根文化。在這邊，改造創意也要更接地氣、更 local 。其中一間經典的艋舺在地小吃「小王清湯瓜仔肉」，透過張庭庭的絕妙巧思，重塑品牌、改店名及店裝，搖身一變，成為觀光客爭相造訪的《小王煮瓜》—— 吃過的人都誇！

而今年的「青年再創・老店新妝」計畫，張庭庭與甦活團隊深入超過 300 年的新莊廟街歷史，都更後大街少了些氣派古建築，但歲月留下的百年老店，仍藏在巷弄中。其中一家為百年鼓藝世家《响仁和》，以世代傳承的製鼓工序，創造了寺廟、表演場合震撼人心的洪音。這次張庭庭協助他們，梳理製鼓工序與藏鼓典故，讓製鼓場結合鼓事館，成為鼓藝文化的推廣空間，敞開門讓大眾接觸獨具魅力的鼓藝文化。

創意管理顧問公司的總經理張庭庭。

有幸成為夢想的一部分

「在完成自己的夢想之餘，還很幸運可以去參與到別人的夢想，我覺得這是一件很棒的事情。」在兩岸多地輔導超過 200 間老店，張庭庭目光如炬，始終慶幸能陪伴築夢，被無價的信念感染。走在大稻埕街上，放眼望去改造的店招牌像親生孩子，店老闆亦成為友人，她一點一滴改變城市的紋理，一步一步活成嚮往的角色。

●文章授權轉載自《日日好日》第10月號/2025秋季號NO.33：情節生成中期，未經同意，請勿轉載。

日日好日：NO.33：情節生成中期

出刊頻率：季刊

出版時間：2025-09-24