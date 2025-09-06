【展演的回聲】楚楚／何必在乎他人目光──《威廉．透納特展：崇高的迴響》觀後感
由聯合數位文創主辦《威廉．透納特展：崇高的迴響》匯集英國泰德美術館80件透納真跡與現代藝術家創作對話，即日起至10月12日於中正紀念堂磅礡展出中！
琅琅悅讀特別企劃專題【展演的回聲】，邀請對藝文感興趣的專家，以獨特的觀察視角分享展場見聞、巧思與展件故事，讓觀展的感動與迴響不斷地傳遞下去。（編按）
文／楚楚（琅琅悅讀專欄作家）
如果你也喜歡印象派畫家情感豐沛的光影流動，便不能不談及堪稱印象派啟蒙者的透納；如果你也對西洋藝術有所感知，便不能不認識唯一登上英鎊封面人物的藝術家透納。
當然，如果你對藝術一無所知，這場展覽的脈絡安排，與透納的人格魅力，絕對也能讓你瞬間成為小粉絲！
本次展覽選錄八十件透納的真跡，貫穿透納的創作生涯，展現他多變的創作風格，也透過三十件當代藝術家的作品聯展，透過跨越時代的藝術對話，呈現透納對後世的影響力。
整場展覽以時間為軸線，介紹透納在不同時期的創作風格，搭配三部精緻的導覽影片，從動畫版的生平概要，到風景畫的實地對照，再到藝術家的評析解說，幫助觀眾深入淺出地認識畫家與畫風。
六種身分詮釋 認識偉大的畫家透納
他是一位旅行家。他選擇在夏天走遍海角山野，在冬天坐守畫架窗前，把一幅一幅的風景速寫描摹細緻、謀劃佈局、增添想像，重新詮釋成他眼底的雲和光。
他是一位導覽者。他的繪畫經過精心的佈局安排，總是或隱或顯地留下一條路徑，引領觀眾走進他的畫界，順著他的脈絡看山勢曲折，道路迂回，有牛羊昂首。
他是一位冒險家。他可以為了近距離觀察暴風雨洗禮的海浪、體會無能為力的恐懼，要求水手把他綁在船桅上來感受風暴的威力。長達四個小時的顛簸，是他捨身藝術的瘋狂。
他是一位開創者。他挑戰傳統精雕細琢的繪畫風格，致力於描寫自然風景的光影氛圍，澎湃的情感在他筆下化為大膽的色彩，模糊與抽象的筆法為藝術打開了全新的表述空間。
他是一位實驗家。他透過天文學家赫雪爾的研究，描繪出太陽的表面肌理；他藉由科學家法拉第的指導，測試顏料的褪色速度。他對光影的探究超越純粹的藝術，回歸事物的本質，成就了「光之畫家」的美譽。
他是一位記錄者。他記錄著工業革命的變遷，他的戰艦無畏號描繪了舊時代的壯烈消逝，他的西部大鐵路刻畫了新時代的磅礴崛起。輪轉的兩個時代在他的筆下交織成暖陽及雨霧的光影。
極其有個性的繪畫風格
綜觀下來，我覺得透納是一個非常叛逆的人。更精確地說，或許是因為他不太在乎其他人的目光，才讓他走出了一條風格多變的道路，他對光影的精準掌控，甚至影響了後來的印象派。
在時常描摹歷史故事和神話傳說的學院派當中，透納也不免俗地產生大量此類型作品，然而傳統的學院派以人物佔據版面，透納則調整重心，留下大片的風景。主客易位，既是透納對自然的推崇，也是一種對既有框架的反思。
即使是描繪希臘神話中達芙妮拒絕阿波羅追求的橋段，在透納的筆下，卻呈現與情緒相悖的平靜氛圍，連旁邊的狗追兔都比他們更加激烈。這讓我感覺到透納那帶著諷刺的幽默感。
以描繪精確寫實的威尼斯而聞名的畫家卡納萊托，在他厚重的鍍金畫框前比畫的身影，被畫進透納光影通透的威尼斯畫作前景當中。這是一種致敬，又何嘗不是一種翻轉。
同時代的畫家不太會呈現毀滅性的船難，多半會保有沉船前的一絲希望，或災後清晨的一線曙光，透納偏選擇描繪沉船後隨波起伏的殘骸。這可能與他的憂鬱性格有關，卻也未嘗不是一種實話實說的執念。
瑞士的瑞吉山是當時著名的旅遊勝地，人們會登頂俯瞰山下全貌，透納卻偏愛在湖畔遠眺不同光線下、帶有稜角的獨特山形。此番觀看與被觀看的視角切換，不知道透納是不是也從這一座山看見了自己呢？
我想透納大概也能猜想，未來的某一天，他對光影的極致追尋，也終使他成為「被觀看」的對象。
展覽資訊：
「威廉．透納特展：崇高的迴響」英國泰德美術館典藏
展覽時間：2025.6.27-10.12
展覽地點：中正紀念堂 一、二展廳
udn售票官網：https://ufl.tw/gznwm
展覽FB：https://www.facebook.com/turnertaipei2025/
展覽IG：https://www.instagram.com/turner_taipei2025/
★售票｜全票500元
關於「展演的回聲」
當展覽與演出結束後，真正的觀看才悄然開始。我們相信，一場展覽的意義不止於現場，而在於它如何在觀者心中留下餘韻與回聲──那些關於創作、記憶、生命、身分的種種對話。
此系列是藝術現場的書寫空間，匯聚文字的扣問與凝視後的反芻，邀請不同領域的創作者走進展場、演出、音樂會，也走進作品的深處，以觀後感、延伸筆記或專業視角，時而評論，時而省思，引出作品乃至於展場的未盡之言。在這裡，我們不急著解釋，而是讓回聲慢慢說給你聽。
