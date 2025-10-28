全台最香部落的香草王國：新竹尖石的那羅香草推手──吳秀梅

文／ 張耕佾

攝影／Alf Wang

海拔 500 至 900 公尺的新竹縣尖石山區裡，有一個名為「那羅」的部落，藏身在飄渺的雲嵐之中，一畦畦的田地整齊劃一地種植各式觸手生香的香草。

早在一九九○年代末期，尖石鄉那羅部落就開始種植香草，當時由原住民委員會輔導發展香草觀光農業，於那羅溪河岸的六甲田地，種下薰衣草、迷迭香、鼠尾草等觀賞作物。當春季花期降臨，各地的遊客紛紛前來摸草、聞香，雖然提高了那羅的知名度，但不敷成本的觀光收益，卻讓部落經營得有些辛苦。深諳香草的吳秀梅老師，就在此時與那羅結緣。

新竹縣尖石鄉的那羅部落，香草產業發展多年，栽種有 40 幾種香草。

芳療師變身農夫，在那羅種香草的吳秀梅

曾在加拿大西岸芳療學院取得芳療師證照的吳秀梅，當屬臺灣芳療界的先驅，不僅有滿腹的香草實用知識，也掌握國際香氛產業的趨勢脈動。一次上山傳授香草知識的緣份，讓她愛上了好山好水的那羅。

眼見香草休閒農業陷入困境，她除了不捨族人的生計，更是憐惜黃金般的植栽在觀光熱潮後，慘遭斬草除根的命運。 2004 年，大自然抽出一張機會牌，艾利颱風的滾滾泥流，無情地帶走了六甲田地的芬芳，農民的心血頓時化為烏有，吳老師伸手提攜那羅香草產業的意志，則變得更加堅定。

深信那羅具有種植香草的潛力，吳老師在 2008 年選在山谷的另一頭，捲起袖子成立香草產銷班，從兩戶農家開始重建香草夢田。然而，從未下過田的她，這才發現教科書上的知識與地方風土相去甚遠。例如，書上記載下午三點吐香的茉莉花，在臺灣得修正為下午六點半；書中未寫入的梅雨季，卻如香草的天敵，二十年後的今天團隊仍在摸索加強排水的土壤構成與地勢。

「芳療課程什麼都難不倒我，因為一個講桌能包含的東西真的很少，什麼資訊都能取得，但取不來的是什麼？生活的經驗！」

走出舒適圈的芳療師，向部落的老農民學習耕作的要領，同時汲取國外的方法與經驗，為那羅部落帶進有機農法的觀念。透過敏銳的觀察與耐心，一年又一年，終於馴化出屬於這塊土地的四十多種植株，為農民與香草開拓出一條屬於那羅部落的生存之道。

吳秀梅走進那羅部落，結合自身香草專業，並向部落農民請教耕作要領，為那羅部落開拓發展香草產業的道路。

創造全台最香的部落：新竹尖石那羅部落的香草產銷班

目前那羅產銷班的農家共有 26 戶，除了尖石鄉的那羅部落，也依適地適種原則，與南投、宜蘭等地的農家契作。為了保障農民生計，產銷班堅持「賣原料，不賣花」的原則，以高價向農民收入花草，並在現地進行蒸餾、加工等專業製程。

不同於歐美、日本的乾冷氣候，提供香草多年生的環境條件，臺灣山區濕雨的天氣，加上梅雨季節的連續降雨，對於不耐熱又怕潮濕的香草有諸多限制，「過夏」幾乎是香草一生難以跨越的關卡。因此那羅的香草多屬於一年生的短期作物，每年七、八月開始在溫室育苗，經過一個半月後，陸續於九月開始種植，再經過 2.5 至 4 個月的生長期，即可進入採收階段。以金盞花為例，每年十二月到隔年四月底，都有艷橘的花朵持續綻放，而繁花採收過後，絕不可少的是收集種子，好讓熟悉這塊土地的基因傳承下去，一年的種植週期才算大功告成。

金盞花，每年十二月到隔年四月底，都有艷橘的花朵持續綻放。

一點也不嬌貴的有機香草

「其實香草在歐洲就是雜草，所以香草一點都不嬌貴。如果要越強的藥效能力，就要給它越粗曠的成長環境。」

雜草叢生，或許是那羅香草田給人的第一印象。走進香草農田，九月陸續植入的種苗緩緩發育，連日降雨給了雜草成長的縫隙，讓人一時之間難以分辨香草與雜草之別。吳老師的先生峰哥，一邊拔草一邊說道：「人跟雜草，你拼不過來的啦！」

不過話鋒一轉，峰哥又告訴我們，其實雜草並非惡草，它不僅具有固氮效果、降低碳排，也能平衡土壤養份，提供種苗茁壯的絕佳環境。吳老師進入那羅後，也積極推行無農藥、無化肥的自然農法。大大的肥料堆就矗立在田邊，揉雜了蒸餾廢料、雜草與泥土，並以自然發酵的方式，經過三、四個月培養，才會與過去用來種植稻米的硬黃土攪混，年復一年地活化地力。

「天生我材必有用」，那羅香草農家的日常，看不見華麗的農具與材料，靠的是對大自然的坦然，以及樸實的雙手，呵護每一株幼苗、善待每一叢雜草。而在那羅的香草田中，也沒有一朵花兒、一支青草是嬌貴的，更沒有一株雜草是無用的。

堪稱台灣芳療的大前輩吳秀梅，身懷芳療絕技，走進那羅部落開創香草王國。

由香草部落首開的「純露」市場：一滴即是自然與香草的精華

歐美的香草產業淵源悠久，擁有廣袤的香草田園，並採規模化與機械化種植，亦有成熟的大型蒸餾技術。反觀臺灣不僅缺乏香草產業的歷史，山區地勢陡峭，僅能採小面積、分散式的梯田耕作，更別說引入兩層高的大型蒸餾爐，那麼，那羅香草拿什麼與市場抗衡呢？答案就在純露。

那羅香草捨去高單價、高成本的精油，首開純露市場的信心，來自於眷顧泰雅族人的純淨山泉水。源自大霸尖山、無汙染的水源，滋養著香草茁壯，更保證蒸餾後的純露甘甜明徹。蒸餾技術也歷經四代改良，主掌純露的質地與香氣，同時有賴蒸餾師對氣味的講究，讓品質維持一致。

溫濕的蒸餾室中，總是氤氳著一股溫暖的清香，吳老師指著緩緩從冷凝管下方，流入靜置瓶中的蒸餾水說道：「別看水柱現在像水龍頭一樣，它們原本都只是一點一滴的小水滴而已！」正是這樣微觀地照看每一滴香草精華的心思，聚成了那羅引已為傲的濃純香。

開發台灣香草的在地優勢：取純露、捨精油

在全能開發王吳老師的引領下，那羅香草品牌推出四十款純露商品。二十年來從未跑過業務，卻持續獲得臺灣本土品牌與歐洲、日本等地的信賴，更有德國大廠的老闆，定期上山取經，學習那羅純露源源不絕的開發巧思。

什麼是純露？純露小知識 純露是香草經由蒸餾萃取後，分離出帶有香味的液體，又稱花露、花水。在香草的蒸餾萃取過程中，分別會取出親油性的精油以及親水性的純露，兩者進入人體後，皆能經由血液循環，發揮良好的修復與再生能力。其中純露效果較溫和、易吸收，可做化妝水、面膜、洗手乳等產品。 那羅香草產銷班掌握了精密的蒸餾技術。

那羅純露的品質，獲得全球市場的肯定，背後是熱愛香草的吳老師不計成本的試驗與投入，以及辛勤的產銷班成員，對種植、加工到通路，一條龍的嚴格把關。吳老師坦言：「環境因素讓那羅香草的成本難以壓低，是不利於大力發展的原因。」不過十多年來，他們仍不畏風雨、披荊斬棘，建立出全台第一條純露產業鏈。

未來期待能從飲食、生活起居、休閒花藝等更豐富的日常面向，融入香草的芬芳與療效，讓香草落實於生活，打造清香、純淨兼顧美感的生活風格。

大霸尖山純淨水源、泰雅族人的細心呵護和吳芳梅的專業香草知識共譜「那羅香草」高品質的純露產品，從種植、加工到通路嚴格把關，備獲肯定並能放心使用的純露產品交到消費者手上。

●本文為 《貢丸湯》27 期「老城裡的植感生活散步」授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。原文為「打造全台最香部落的香草王國：那羅香草推手吳秀梅」，未經同意，請勿轉載。