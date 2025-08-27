【展演的回聲】宋文郁／於是我們從夢中清醒──波隆那世界插畫展觀後感

備受全球插畫界矚目的《波隆那世界插畫大獎展》，將於今年夏季強勢回歸！連續五年，由翡冷翠文創承辦的《波隆那世界插畫大獎展》今年匯聚全球超過40個國家、101位插畫家們的創作精華，總計433件入選作品，現正在台北松菸熱鬧登場！

琅琅悅讀特別企劃專題【展演的回聲】，邀請插畫家走入展場，以獨特的觀察視角分享展場見聞、巧思與展件故事，讓觀展的感動與迴響不斷地傳遞下去。（編按）

文／宋文郁（作家）

夢：通往他方的必要途徑

展場入口懸吊在半空、蓬鬆柔軟的棉被與枕頭，像是引領觀者進入夢鄉。踏入波隆那世界插畫展，也像是進入藝術家們集體構築的夢。

本次展覽以「夢」為核心，分為入夢口、造夢所、夢之浮島、夢的回音四大展區，並引用榮格名言：「往外張望的人在做夢，往內審視的人才是清醒的。」

然而在動盪時代下，夢與現實的分界不再清晰，做夢成為通往他方的必要途徑。

《波隆那世界插畫大獎展》即日起至10月6日在松菸2F多功能展演廳展出。圖／琅琅悅讀編輯室

中國藝術家張曉陽《美夢成真》系列畫作，以傳統中國神祇為背景，卻融入當代元素：財神抱著吉他成為眾人膜拜的搖滾偶像、文昌帝君藉著網路傳輸，將知識灌輸給考生；月老化身水管工人，在社交軟體上接通紅線；擁有「返老還童」能力的壽仙公，在醫美風潮下獲得新的詮釋……儘管以中國神話為題材，卻直指當代人的共通處境：容貌焦慮、升學體制與資本主義，早已悄悄改寫昔日神話。

中國藝術家張曉陽，《美夢成真》系列。圖／琅琅悅讀編輯室

雲端共享的夢境

夢境的底色，也可能根據創作者的座標而有所不同。

台灣藝術家陳瑋璿，《水果天堂》。圖／宋文郁提供

台灣藝術家陳瑋璿《水果天堂》，以明亮溫暖的色彩與童趣風格，描繪繽紛懷舊的台灣風情（那位水果攤的阿伯，或許我們都看過）；日本藝術家寺澤智惠子，則以細緻的黑白筆觸作畫，疲倦地趴在酒吧裡的貓、呆坐於餐桌前的貓頭鷹－－靈動可愛之外，也投射出成人生活中無可避免的疲憊厭世。下班後趴在酒吧裡的畫面，各國社畜或許都心有戚戚焉；而拉脫維亞藝術家亞歷珊卓‧倫德（Aleksandra Runde）的《如果你在城市裸體你會去做什麼》，可能是不少觀者也曾在睡夢中有過的奇想。風格與文化背景各異的創作者，在與觀者雲端共享的夢中，得以跨越種種隔閡，心靈暫時相通。

大人與小孩走進展場，駐足於相同的畫作前──經過英國藝術家班傑明．菲利浦（Benjamin Phillips）的〈舞蹈〉時，我聽見一個小女孩對母親說，這是她最喜歡的作品，因為裡面畫了各式各樣不同的人，畫面中，每個人都在跳舞，大家聚在一起的樣子看起來很開心。

英國藝術家班傑明．菲利浦（Benjamin Phillips）展出《舊事》系列中的〈舞蹈〉。

夢的盡頭是殘酷現實

然而夢境終究會被現實的重量牽引。

再過幾年，小女孩或許會意識到，畫中跨越種族與國籍、人人都在快樂跳舞的世界，仍然與現今的世界局勢相去甚遠。

展區「夢的回音」中，烏克蘭藝術家尤莉亞．特維里琴娜（Yulia Tveritna）的《戰爭日記》（War Diary）系列，以強烈色彩與寫實風格描繪烏俄戰爭的殘酷：無情戰火下，烏克蘭人民徬徨無助地避難、竄逃，上戰場的士兵被迫與愛人分離；人們或拿起手機紀錄眼前戰爭景象，或帶著愛犬穿越已成廢墟的小鎮。在《戰爭日記》系列以外，尤莉亞持續在社群上發布烏俄戰爭期間的創作──2022年，平民志願者在被飛彈擊中的廢墟中進行救援；2023年春天，空襲警報期間，烏克蘭人民躲在地鐵站手扶梯避難；同年夏天，砲彈擊中基輔的一座幼稚園，校舍出現一個巨洞，一名七歲女童受傷送醫……兩年後的今天，尤莉亞已經離開烏克蘭移居中國，而戰爭仍然是烏克蘭人民的日常。

烏克蘭藝術家尤莉亞．特維里琴娜（Julia Tveritna），《戰爭日記》系列。圖／琅琅悅讀編輯室

在2023年6月的一則貼文中，尤莉亞寫道：「我們堅信，藝術可以幫助我們理解現實，並且思考未來，無論它有多麼複雜。（We are convinced that art can help us make sense of reality, no matter how complicated it is, and help us think about the future.）」

至此，觀者終於逐漸從夢中甦醒。

對某些人而言，藝術或許是逃避現實的途徑，然而對尤莉亞與其他身處於現實苦難中的創作者來說，藝術卻是理解現實的方法——並且得以帶領我們通向未來。

《波隆那世界插畫大獎展》即日起至10月6日在松菸2F多功能展演廳展出。圖／琅琅悅讀編輯室

走完波隆那世界插畫展的四個展區，確實也像在藝術家們集體創造的夢境中遊歷了一遭。這些夢時而童趣繽紛，時而氣氛詭譎；有時如雲端共享般與觀者相連，偶爾卻也封閉隔閡，孤寂如浮島；殘酷現實甚至不時滲入夢境，幾乎要讓觀者驚醒。

然而如同小女孩在畫中所見，在今日動盪不安的世界裡，透過波隆那插畫展，我們至少還能聚在一起，容納彼此的夢境，甚至從中找到一起通往未來的方法──這大概就是夢最吸引人的地方。

作家簡介： 作家宋文郁。圖／宋文郁提供 宋文郁

宋文郁，二ＯＯ二年生於台中的桃園人，摩羯座B型。台灣大學社會學系畢業，台文所在讀中。曾獲台積電青年學生文學獎，出版散文集《禮物》，作品入選《九歌112年散文選》。近期的煩惱是今年的租屋補助會不會通過。

書名：《禮物》

作者：宋文郁

出版社：讀書共和國／木馬文化

出版時間：2023-04-19

