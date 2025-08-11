【展演的回聲】卡爾／走進夢的樞紐：在《2025波隆那插畫大獎展》裡，看見世界與自己

文／卡爾（插畫家)

夢有時像一條細細的線，輕輕牽動著某段遺忘的記憶；有時則像一座龐大但虛浮的島，在我們清醒與潛意識的邊界間悄悄擴張。

這次走進《2025波隆那世界插畫大獎展》，就像是在現實中闖進一場視覺與情緒編織的夢。展覽主題「夢的樞紐」，搭配四個不同展區：「入夢口」、「造夢所」、「夢之浮島」與「夢的回音」，讓人彷彿一步步踏進夢的核心，探索那些未曾說出口的想像、情感與疑問。

這場展覽創辦於1967年，源自義大利波隆那童書展。每年超過千位插畫家以五幅為一組的作品投稿，入選後將於世界巡迴展出，被譽為插畫界的奧斯卡。這次展期從7月12日至10月6日，當我踏入展場那一刻，我就知道我會待很久了！

整個展場設計給人一種慵懶舒適的感覺，除了讓人感受到好像真的走進夢裡外，也有隨處可見的懶骨頭休息區，讓你邊看邊沉澱，好好做一場屬於自己夢。圖／卡爾提供

用光與時間堆疊出溫暖的雪白

韓國插畫家金承妍的作品《帽子森林》。圖／卡爾提供

最先讓我停下腳步的，是韓國插畫家金承妍的作品《帽子森林》。畫面中有雪、有森林、有狗、有人的身影，背景明明是冬天，卻給人一種非常溫暖的感覺。她用了彩色粉筆與油性粉彩，畫面的質地看起來柔軟又溫潤，像是那種會在心裡留下觸感的畫。

我特別被她怎麼「畫白色」這件事吸引。因為狗是白色的、雪地是白的，甚至連角色的帽子都有白的部分，在這種情況下還能讓每一種「白」都說得出話來，實在太厲害。那不是技術而已，是色感、是細膩、是經驗下來的判斷力。她的白色不是空白，是經過光與時間層層堆疊的溫柔！

映照日常與生活中的小人物

匈牙利的插畫家茱莉安那．利特凱《噓，它正在長大》。圖／卡爾提供

然後是來自匈牙利的茱莉安那．利特凱，她的作品《噓，它正在長大》是一整系列的生態觀察日記。遠看好像只是在畫一顆種子的發芽，但只要你肯彎腰細細的觀察，就會發現整個大自然的故事藏在畫面裡。

幼蟲、糞金龜、瓢蟲、土撥鼠……這些平常可能會被忽略的小角色，全都默默地在改變、成長、進行牠們的工作。

我很喜歡這種「細節才是主角」的敘事方式。她不是要畫得多驚人，而是要你慢下來、靠近一點，用比平常更溫柔的眼睛去看世界的變化。你會發現那不只是一棵植物在長大，而是一整個生態鏈在一起變化、互相牽引。

讓人不禁聯想到了我們的日常生活，我們以為某件事情的變化只是單獨發生，但其實每一個成長或每一次蛻變，背後都有整個環境和關係鏈的推動。不只是種子長大了，是整個世界都在悄悄一起動起來。

神秘而不紊亂的黑白畫風

德國插畫家路易斯．米爾迪《神秘的海上之旅》。圖／卡爾提供

下一個抓住我視線的！是德國插畫家路易斯．米爾迪塔的作品，他用鋼筆與墨水描繪出一場神秘且詭異的海上旅程，全黑白呈現，沒有一絲顏色，卻有種讓人置身故事中的強烈畫面感。

每一幅畫都像一本書的中頁。你不知道故事的開始是什麼，固然也猜不出結局，但那個當下的氣氛濃得像霧，好像是一場進得來出不去的旅行，我尤其喜歡他對線條的掌握：密集又乾淨、細膩但不雜亂，讓你即使只看黑與白，也會在腦海中自動補完顏色。

這種讓人「自己生出顏色」的能力，是一種繪畫高度的表現力！他的畫很神秘，但不是那種冷冽的疏離感，而是一種讓人好奇又想靠近的節奏！

不炫技、不賣慘卻更令人動容

烏克蘭的插畫家尤莉《戰爭日記》。圖／卡爾提供

而整個展場最觸動我的，是來自烏克蘭的插畫家尤莉。或許是真正的來自戰爭地區，所以無需多言我就深深的被他的畫抓住。我駐足了很久，也許是因為他沒畫出血腥或衝突場面，所以更讓人深刻的省思。

他捨棄了炫技與販賣同情的機會，而是用日常襯托戰後的無奈。

像是夫妻與小狗走在一起的畫面，彼此依偎，手裡還拿著日用品，看起來很平常，但背景卻是炸裂的街道、倒塌的建築、被燒過的車子。

又或者是在車站道別的戀人，男方穿著著迷彩衣，我們都知道那代表什麼，但畫面卻一個字都沒說。

這種「不說出來反而更刺人」的敘事方式非常打動我。他讓我們看到戰爭真正的殘酷，不是在於畫面多激烈，而是在於原本該擁有的日常、平凡與愛，變得支離破碎。

我想了一下，或許這就是插畫的力量吧——它不需要聲音，也不需要說教，但卻能把情緒植入觀眾的心底，而且是悄悄地、不打擾地。

夢到底是什麼呢？

看完這場展，我一直在想「夢到底是什麼呢？」它可能是畫家的某段記憶，是創作者未說出的思念，是某種來不及完成的願望，也可能只是單純的情緒投射。但不論是哪一種，都在這場展覽中找到了出口，用插畫的方式說了出來。

我離開展場時沒有馬上回頭拍照，也沒有立刻打卡。反而想起自己曾做過的那些夢——有顏色的、模糊的、破碎又重組的夢。

也許夢就是這樣，不是用來解釋的，而是用來慢慢咀嚼的。

就像這場展覽一樣，不一定要看懂，但你一定會記得它帶給你的感覺。

如果你近期剛好在台北，或者需要一場讓心重新柔軟的小旅行，推薦你來走一趟《波隆那插畫大獎展》——既能看見世界，也能重新看見自己！

本文作者： 插畫家卡爾。圖／卡爾提供 卡爾

原創插畫品牌【卡爾與河豚君】的創作者也是畫中的主角之一，擅長以細膩線條與溫暖色彩，描繪生活中的幽默與療癒瞬間，讓角色在紙上與現實間自由穿梭。作品涵蓋圖文創作、商品設計與品牌合作，擁有鮮明的故事感與辨識度。

「畫畫是一件很浪漫的事，不只是一幅畫，而是一種能讓人記住的情感與陪伴！」

IG：＠carl__pufferfish

展覽資訊： 《波隆那世界插畫大獎展》

展覽日期：2025/07/12(六)-2025/10/06(一)

營業：週一到週日 10:00-18:00（17：00停止售票、入場）

展覽地點：松山文創園區-2F 多功能展演廳 (台北市信義區光復南路133號)

