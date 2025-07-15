連續五年、史上規模最大！《波隆那世界插畫大獎展》以夢境入題，逾400件作品為生活灑一把糖

《波隆那世界插畫大獎展》自7月12日在台北松山文創園區2樓多功能展演廳，盛大開幕！今年再次由主辦單位翡冷翠文創全力策畫，除了一年一度的《波隆那世界插畫大獎展》，還加映《60週年紀念展》與《波隆那SM國際插畫大獎展》，總計匯集全球超過40個國家、101位插畫家，總計433件入選作品，展出作品最多、內容最豐富的一屆，堪稱歷年最盛大的一屆，為觀眾帶來一場橫跨年齡與文化的藝術盛宴。（立即票選玩抽獎，贈特展雙人票，活動辦法詳見文末）

圖／翡冷翠文創提供

從喜愛開始接近 讓插畫為你的生活灑糖

連續五年引進具國際視野與教育意義的《波隆那世界插畫大獎展》，主辦單位翡冷翠文創始終堅持初衷。行銷部總監楊恩京在開幕致詞時表示：「很多人會問我們，為什麼要連續五年投入這樣一個沒有明顯商業獲利、相對小眾的插畫展？除了感受到觀眾的熱情回響，我們更相信，推動藝術、插畫以及孩子的國際視野，是一件值得長期耕耘、極具意義的事。」

他也邀請觀眾，從展覽中找到一件打動人心的作品作為起點，進而延伸興趣、產生共鳴，再一步步理解畫作背後的創作理念與文化深度。「我們相信，透過每年與世界頂尖插畫作品的對話，臺灣觀眾一定能有所啟發與收穫。」

開幕式貴賓合影（左起）臺灣插畫家戴維君、翡冷翠文創行銷部總監楊恩京、松山文創園區總監趙釧玲、臺北市文化基金會副執行長黃文彥、臺南市立博物館長何秋蓮、臺南山上花園水道博物館黃文鍠。圖／翡冷翠文創提供

本屆展覽亮點之一，是有四位台灣插畫家成功入選國際大獎，包括陳瑋璿、黃亮昕、潘心屏與戴維君。曾多次入選波隆那世界插畫大獎的資深插畫家戴維君，也特別在開幕現場分享她對插畫的深刻感受：「插畫是最貼近我們生活的一種藝術型態。我們每天都會傳LINE貼圖與親朋好友交流，在心情低落時，它就是你的好朋友，為你的生活中灑一把糖，不斷提醒我們——美好與希望都在。期待大家都能在展場中的百幅創作中，找到屬於自己的感動與溫暖。

從喜愛開始接近 讓插畫為你的生活灑糖

連續五年將具國際觀與教育意義《波隆那世界插畫大獎展》引進臺灣的主辦單位，翡冷翠文創行銷部總監楊恩京於開幕致詞時表示：「很多人會問我們，為什麼要連續五年、持續投入沒有明顯商業獲利又相對主題小眾的插畫展呢？除了收到大眾對此展的熱愛之情之外，同時我們也相信推動藝術、插畫與孩子國際觀，是一件值得長期培養且有意義的事。」歡迎大家從找到一件喜歡的插畫開始提起興趣，並從展覽中找到共鳴、靈感後，再去理解作品的背後的深意。相信臺灣的觀眾能從每年與國際最頂尖的插畫作品交流過程中，而有所有收穫。

本屆展覽亮點之一，是有四位臺灣插畫家成功入選國際大獎，包括陳瑋璿、黃亮昕、潘心屏與戴維君。曾多次入選波隆那世界插畫大獎的資深插畫家戴維君，也特別在開幕現場分享她對插畫的深刻感受：「插畫是最貼近我們生活的一種藝術型態。我們每天都會傳LINE貼圖與親朋好友交流，在心情低落時，它就是你的好朋友，為你的生活中灑一把糖，不斷提醒我們——美好與希望都在。期待大家都能在展場中的百幅創作中，找到屬於自己的感動與溫暖。」

棉被造景超吸睛 四大展區帶你歡樂入夢

創辦於 1967 年的「波隆那世界插畫大獎展」，源自全球規模最大的童書博覽會——義大利波隆那童書展，又被譽為插畫界的奧斯卡，每年吸引超過千名插畫家投稿，以五幅為一組的畫作編織出故事，並於世界各地巡迴獲選作品，是業界童書與繪本的風向指標，長久以來深受創作者、藝文愛好者及出版業者的關注。

文章目錄 6大展區亮點與必看作品

1. 「夢境之門」：波隆那SM國際插畫大獎展

2. 「夢的樞紐」：波隆那60週年紀念展

3. 「入夢口」：拾起日常中的生活碎片

4.「造夢所」：啟動無限的造夢可能性

5. 「夢之浮島」：獨立且多變的世界觀縮影

6. 「夢的回音」：回到真實前的亮彩與溫情

6大展區亮點與必看作品

今年展覽特別以「夢」為策展主軸，設計六大展區：「夢境之門」、「入夢口」、「造夢所」、「夢之浮島」、「夢的回音」、以及「夢的樞紐」，各自展區獨立，卻又息息相關，策展單位透過衣櫃、床、衣帽架、鬧鐘等生活中常見的小物，巧妙營造大家熟悉的睡前場景，邀請大家用掀開棉被方式，踏入夢幻的插畫世界。讓觀眾宛如進入一場跨越年齡、文化與現實邊界的夢境之旅，走進插畫的夢境世界，找回童年、重新相信想像的力量。

本次展場設計別具巧思，每組作品說明牌以迷你衣架造型懸掛，分外可愛。圖／琅琅悅讀編輯室

1. 「夢境之門」：波隆那SM國際插畫大獎展

踏入展覽間的第一區即是「夢境之門」，來自墨西哥的繪本插畫家阿蘇爾‧羅培茲（Azul López），以17幅詩意濃厚的作品作品入選本屆SM國際插畫大獎展。她的畫作融合夢境與現實，透過鮮明色彩與象徵意象，構築出情感與記憶交織的視覺世界。從童年片段到潛意識探索，Azul López引領者進入一場如詩如畫的心靈旅程，展現插畫如何穿越語言與文化，直抵內在深處。

展區：夢境之門。圖／琅琅悅讀編輯室

展區：夢境之門。圖／翡冷翠文創提供

墨西哥 阿蘇爾‧羅培茲（Azul López），《重新凝視》。圖／琅琅悅讀編輯室

2. 「夢的樞紐」：波隆那60週年紀念展

位於主展場中央、以特殊造景圍塑而成的「夢的樞紐」展區，正是本次《60週年紀念展》的焦點特區。為慶祝波隆那國際插畫展於2023年邁入開辦60週年，主辦單位特別邀請近十年來表現優異的插畫家，以展覽主視覺象徵色——紅、橘、洋紅與黑四種色彩為基礎，展開一場集體創作計畫，主題聚焦於波隆那城市的風景與肖像。這是一場橫跨世代、國界、風格與媒材的合作計畫，不僅打破傳統要求每張照片都擁有獨特風格的限制、向插畫藝術致敬，同時也展現波隆那插畫獎歷久彌新的活力，並以「Still rocking at 60!」為口號——六十歲了，依然搖滾！——象徵插畫藝術的自由精神與創造力，未來仍將走出屬於自己的精彩道路。

而參與這場藝術盛會的臺灣插畫家戴維君於展覽開幕當日親臨現場，分享她獲選作品的創作靈感與構想。靈感源自臺北大稻埕街景，她觀察到臺灣舊式洋樓常見的拱型長廊，與義大利波隆那建築風格中的拱廊造型十分相似，因而將拱形迴廊擬人化為「大象」形象，創造出兼具童趣與建築意象的視覺語言。這件作品不僅巧妙連結臺灣與波隆那的城市景觀，也成功吸引評審青睞，入選《60週年紀念展》，更被選為該展區的代表視覺之一，成為觀眾注目的焦點。

圖／翡冷翠文創提供

展區：夢的樞紐：《波隆那60週年紀念展》。圖／琅琅悅讀編輯室

臺灣 戴維君，參與《波隆那60週年紀念展》系列作品之一。圖／琅琅悅讀編輯室

3. 「入夢口」：拾起日常中的生活碎片

夢，是從日常生活裡拾起的碎片，一個表情、一個場景、一句話，在潛意識中重新拼湊，變成一幅幅的畫面。本區以粉色為主要展區布置色，你可以看到熟臺灣插畫家陳瑋璿作品《水果天堂》中的多彩且熟悉的水果攤販；也可以一窺世界各地插畫家對於日常生活的描繪，像是南韓繪本兼插畫作家金承妍（김승연 Seungyoun Kim)在《帽子森林》的俏皮穿搭與遛狗日常、德國插畫家薇拉‧格雷克(Vera Gereke)在《艱苦的生活》上班族的通勤苦悶心情等等，在不同的氛圍插畫轉換中踏進夢境，也逐步找回心中那個單純又好奇的自己。

展區：入夢口。圖／翡冷翠文創提供

臺灣 陳瑋璿，《水果天堂》。圖／琅琅悅讀編輯室

南韓 金承妍（Seungyoun Kim)，《帽子森林》。圖／琅琅悅讀編輯室

德國 薇拉‧格雷克(Vera Gereke)，《艱苦的生活》。圖／琅琅悅讀編輯室

4.「造夢所」：啟動無限的造夢可能性

若夢是一座工作室，「造夢所」便是夢的發酵與誕生之地。本區以天藍色搭配設計，匯集21位插畫家透過多樣媒材與技法，一筆一畫建構心中理想場景與情感風景，等待觀眾用眼與心去灌溉與探索。例如：本次大展主視覺的阿根廷插畫家帕布爾羅‧阿爾瓦雷斯（Pablo Álvarez）的《路》系列，在軟萌白兔在靜謐的山林水澗之中，悠然自得，揮舞著捕夢網帶你一起感受點點繁星與靈光；法國插畫家馬克．麥耶斯基(Marc Majewski)，擅長以簡約線條與色塊描繪自然與童趣、動物等元素，《蝴蝶小孩》恣意且無拘無束的孩童變身模樣，絕對能帶你找回初心，會心一笑。最後，臺灣動畫導演兼插畫家的黃亮昕，喜歡荒野、森林、星星還有海洋。入選作品《從大海到高山》以炭筆繪出層次豐沛山海，成功將臺灣美景帶進國際視野之中，是成功把夢想推往無限可能的最佳典範。

圖／翡冷翠文創提供

阿根廷 帕布爾羅‧阿爾瓦雷斯（Pablo Álvarez），《路》。圖／琅琅悅讀編輯室

法國 馬克．麥耶斯基(Marc Majewski)，《蝴蝶小孩》。圖／琅琅悅讀編輯室

臺灣 黃亮昕，《從大海到高山》。圖／琅琅悅讀編輯室

5. 「夢之浮島」：獨立且多變的世界觀縮影

夢不是一片連續的陸地，而是漂浮在潛意識中，一座座夢的浮島。本區以綠色為主色場色，這裡的畫作風格多變，內容或奇幻、或詩意、或直指人心，每一幅都是插畫家世界觀的縮影，每個人都能找到專屬於自己的那一座「夢之島」，某些畫面會讓孩子停下腳步，駐足驚嘆，例如，英國插畫家詹姆斯‧巴克(James Barker)的《初始》用色鉛筆描繪出繽紛的恐龍與古生物們的模樣，絕對會令人眼前一亮；某些畫面則會觸動成年人的內心深處，讓人思索、靜默，像是伊朗插畫家馬吉德‧札克里‧尤內西（Majid Zakeri Younesi）所創作的《馬哈蒂蒂》系列，以中東強烈的服飾風格和鮮明用色說故事，七位姊妹面對食人魔，該如何自處與突圍呢？歡迎大家自由穿梭本區，盡情地與畫中角色、故事，來場邂逅之旅。

展區：夢之浮島。圖／琅琅悅讀編輯室

英國 詹姆斯‧巴克(James Barker)，《初始》。圖／琅琅悅讀編輯室

伊朗 馬吉德‧札克里‧尤內西（Majid Zakeri Younesi），《馬哈蒂蒂》。圖／琅琅悅讀編輯室

6. 「夢的回音」：回到真實前的亮彩與溫情

夢的旅程終將走向尾聲。「夢的回音」展區，以活潑的橘色布置，猶如陽光灑入房間的一抹亮麗色彩，是時候醒來，回到現實。這區插畫故事充滿真實、震撼以及傷感。巴西藝術家弗拉維婭·邦菲姆(Flavia Bomfim)的《水手的告別》用藍晒搭配刺繡的方式，逼真的刻劃海軍上將的故事，肉眼可見的精細縫線與布料的立體感，讓作品在眾多平面繪畫中，格外引人矚目。另外一件鄰近的立體創作，美國藝術家拉赫萊‧貝爾（Rahele Bell）的《藏寶箱》用拼貼呈現生離死別，刻劃祖孫情誼與他離世後帶給他的封閉脆弱，讓人感同身受。烏克蘭插畫家尤莉亞‧特瓦里蒂娜（Julia Tveritina）的《戰爭日記》在社群引起高度討論度，描繪戰爭無差別攻擊之下的破碎生活片段，在烏俄戰爭未停息戰火之前，這裡的每一幅作品皆是殘酷的真實，更提醒大家在世界的某些角落仍然有不幸正在發生。

展區：夢的回音。圖／翡冷翠文創提供

美國 拉赫萊‧貝爾（Rahele Bell），《藏寶箱》圖／琅琅悅讀編輯室 美國 拉赫萊‧貝爾（Rahele Bell），《藏寶箱》。圖／琅琅悅讀編輯室

圖／翡冷翠文創提供 烏克蘭 尤莉亞‧特瓦里蒂娜（Julia Tveritina），《戰爭日記》。圖／琅琅悅讀編輯室

當鬧鐘響起，你的夢結束了嗎？還是仍藏著未完的故事，靜靜等待著你去完成？以上這些推薦插畫家你最喜歡誰呢？《2025波隆納國際插畫展》無論是親子共遊，或是藝術愛好者的深入探索，都能從中感受到插畫作品蘊含的情感與敘事張力，激發無限靈感。即日起至10月6日松山文創園區-2F 多功能展演廳內精彩開展，歡迎大家找一天下午輕鬆逛展，插畫共度一場感動與想像並存的藝術之旅！

展覽周邊。圖／翡冷翠文創提供 展覽周邊。圖／翡冷翠文創提供

「琅琅悅讀」特別企劃，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即獲得「波隆那世界插畫大獎展」雙人票，投票時間即日起至2025/8/6 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！

注意事項：

1. 獎項：「波隆那世界插畫大獎展」雙人門票（市價：780元），15名，將由琅琅悅讀贈送。

2. 僅限臺灣地區贈送，票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！

5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

琅琅悅讀‧贈獎：雙人門票（市價：780元），15名 待公布

展覽資訊： 《波隆那世界插畫大獎展》

展覽日期：2025/07/12(六)-2025/10/06(一)

營業：週一到週日 10:00-18:00（17：00停止售票、入場）

展覽地點：松山文創園區-2F 多功能展演廳 (台北市信義區光復南路133號)

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墨西哥 阿蘇爾‧羅培茲（Azul López），《重新凝視》。圖／琅琅悅讀編輯室