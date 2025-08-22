【愛書任務】走進插畫夢境，遇見美好想像──投票抽電子書和波隆那展覽票！

（立即票選玩抽獎，贈特展雙人票及「波隆那SM國際插畫大獎展」得主Azul López作品《掉進坑裡的鱷魚克洛克》電子書，活動辦法詳見文末）

史上最可愛的鱷魚眼淚！幽默、生動，還有⋯⋯驚險？《掉進坑裡的鱷魚克洛克》

書名：《掉進坑裡的鱷魚克洛克》 作者：阿蘇爾・羅培茲 出版社：大塊文化 出版時間：2025年4月30日

繪本作者阿蘇爾・羅培茲（Azul López）來自墨西哥，這是她於得獎同年發表的作品。故事講述一隻叫作克洛克的笨拙鱷魚，有一天在散步時掉進了一個深坑⋯⋯牠爬不出來，該怎麼辦呢？克洛克嘗試了一切可能的方法想爬出這個坑，森林中的朋友們也努力地想要幫助克洛克爬出來，一條路過的蛇前來幫忙，然後是兩隻小鳥、三隻猴子⋯⋯熱心雞婆的大家紛紛提出各種主意，可是不論克洛克怎麼努力嘗試，皆以失敗收場。沒想到⋯⋯

這本繪本以幽默風趣的主軸，扣緊每一位讀者的心，紅色鱷魚主角每一次的嘗試，表情都生動不已，令人捧腹。本書也並非徒有幽默的一面，整本書經過深思的設計，能讓讀者感受鱷魚試圖往上爬出坑洞的努力。讀者在閱讀的時候，不僅能夠從畫面中得到莫大的樂趣，同時也能更身臨其境地，與克洛克一同渡過這有點艱困卻又相當快樂的「求生冒險」。讀到最後，會忍不住莞爾一笑，因為作者聰明且溫暖地翻轉了「鱷魚的眼淚」這個諺語。原來「鱷魚的眼淚」也可以這麼可愛！

連續五年、史上規模最大──《波隆那世界插畫大獎展》盛大展演ING

現在，台灣的讀眾們也可以在《波隆那世界插畫大獎展》看到阿蘇爾・羅培茲（Azul López）的其他精采原畫作品！《波隆那世界插畫大獎展》自7月12日在台北松山文創園區2樓多功能展演廳，盛大開幕。今年再次由主辦單位翡冷翠文創全力策畫，除了一年一度的《波隆那世界插畫大獎展》，還加映《60週年紀念展》與《波隆那SM國際插畫大獎展》，總計匯集全球超過40個國家、101位插畫家，總計433件入選作品，展出作品最多、內容最豐富的一屆，堪稱歷年最盛大的一屆，為觀眾帶來一場橫跨年齡與文化的藝術盛宴。

無論是親子共遊，或是藝術愛好者的深入探索，都能從中感受到插畫作品蘊含的情感與敘事張力，激發無限靈感。歡迎找一天下午輕鬆逛展，與《波隆那世界插畫大獎展》共度一場感動及想像並存的藝術之旅！

展覽資訊： 《波隆那世界插畫大獎展》

展覽日期：2025/07/12(六)-2025/10/06(一)

營業：週一到週日 10:00-18:00（17：00停止售票、入場）

展覽地點：松山文創園區-2F 多功能展演廳 (台北市信義區光復南路133號)

活動詳情：點我看更多

