聽見金句／夏卡爾作品裡常見的人物漂浮，反映出猶太人的土地渴望。

☆ 達文西《蒙娜麗莎》 美人微笑背後，還有與東方呼應的虛實相生宇宙觀

☆ 梵谷《星夜》 洶湧燃燒的線條，是不安的精神迷亂，還是不受拘束的心靈自由？

☆ 米勒《拾穗》 彎下腰，讓我們與土地同在

☆ 德拉克羅瓦《自由領導人民》 前進吧！跟著自由之旗！繪出滿腔熱血吧！以獅子吞食戰利品的氣勢！

☆ 馬諦斯《紅色的和諧》 最強烈奔放的野獸風格，譜奏出最嚴謹和諧的音樂性

☆ 夏卡爾《我與鄉村》 將苦難昇華成愛，一起飛向如夢似幻的永恆幸福

◆19位藝術巨匠 X 20幅經典名畫 X 500年藝術風潮

◆從文藝復興到超現實主義，一次聽懂西洋繪畫史

同樣是裸體，《維納斯的誕生》與《草地上的午餐》為何招致不同的評價？巴洛克、洛可可、印象派、野獸派……是什麼意思？《最後的晚餐》與《我與鄉村》埋藏什麼密碼，來暗示人類的背叛與愛？米開朗基羅、高更、莫內、畢卡索……要經歷過怎樣的人生，才能帶來不朽的永恆創作！

超越600場經驗的資深藝文導覽「洪禮明」，結合感性美學體驗與理性系統結構認識方法，引領介紹500年西洋繪畫史，每集設計包含有3元素：

藝術巨匠的生命故事→與善感心靈對話，看波折人生如何成就不朽藝術

經典名畫的賞析方法→構圖、光影、色彩、象徵，賞名畫不再走馬看花

藝術風潮的背景介紹→了解藝術風潮誕生緣起，學會辨識畫派重點特色

名畫不是遙遠不可親的藝術，裡面記錄了創作的革新想像、時代的記憶與人們珍貴的感情關係。這一次，聽精挑細選的主題講解，搭配app文稿中超過20幅的名畫圖片，讓美術館來到耳邊，藝術品味在你的每個生活瞬間。

