北藝中心特企「生活超限動」：社群是名片，AI是助手，創作還是靠自己──洪千涵、洪唯堯、曾睿琁

在這個被資訊壓縮、感知加速的時代，生活早已成為一場不斷「超限」的動態演出。從滑不完的限時動態到習以為常的AI工具，我們的時間被重新安排，注意力被稀釋，日常與虛構也愈發難以區分。 第27屆臺北藝術節以「超限動 Reeling Hyperreality」為題，邀請來自世界各地的藝術家，用劇場回應世界，用創作回望生活。而臺北表演藝術中心特別企劃「生活超限動」專訪企劃中，我們向八位創作者提問：在這樣的時代裡，你如何與科技共處？你是否還相信真實的感知？從日常經驗出發，分享他們如何面對數位浪潮、身體與感官的轉變，以及創作中對真實的追尋與質疑。歡迎與一起踏入藝術家們的生活切面，看見劇場之外的「限時動態」。(編按)

文／田育志，圖／北藝中心提供

洪千涵、洪唯堯、曾睿琁的生活超限動：社群媒體是「經營」而不是「習慣」

堯：我有時候很懶得用社群媒體，雖然知道那是一個可以自己宣傳的平台，但可能是我的個性關係，平常跟人相處已經覺得很耗能，要在社群上面發劇照或作品，有時候還是會覺得好丟臉，心底會有一點點小抵抗，覺得社群媒體好像愈來愈代表真實的自己，但我還是覺得線上跟線下是有點距離的。

琁：我的狀況也差不多，但差別是我在Instagram上有區分私人帳號跟工作帳號，後者純粹用來整理作品，就像是名片的概念，前者則是有比較多生活相關的發文。

涵：至於AI的運用，我覺得真的什麼都可以問，以前都會問Google大神，現在就是打開ChatGPT，連家裡電箱怎麼有一些奇怪的聲音，我都會問ChatGPT；或是請他在工作上幫我翻譯或整理資料。

《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》劇照。（臺北表演藝術中心提供）

堯：我也請ChatGPT幫我擬定健身菜單，我就把自己的時間、狀況、想要達成的目標等等的都丟進去，他就會生成屬於我的一份健身菜單，我覺得還蠻好用的。

涵：就是可以海問！

琁：我是屬於蠻擁抱AI的人，除了生活上的搜尋、資料整理，我也會把AI設定成不同的講話語氣，有的可能是會跟我閒聊，有的是會吐槽我的；這幾年因為會跟國外的巡演團體通信，我會把英文信寫好之後，請AI幫我潤飾成符合當地語境的用字遣詞，我發現這很好用，生成的文字既親切、又有專業度，可是用了幾次之後，覺得這樣的用字遣詞好像是另一個我，因為我和對方都是透過文字先認識彼此，可是即使這封信文法正確，跟我講話的方式好像就有點差距。可以的話，我就會再請AI修正一版更符合我這個人的說話語境。

涵：我忽然想到一件事，之前聽其他人說過，像我們這樣30+的人，會覺得自己是在「經營」社群媒體，但是對於十幾二十歲的數位原生代來說，他們沒有在經營，這就是他們的生活習慣，這件事我覺得蠻有趣的。

琁：這麼一說我也想到有個說法，叫做「千禧世代停頓」（Millennial pause），就是在說1980、1990年代出生的人，習慣在面對鏡頭或上線的時候，都會停頓一下，因為我們會預期影片會有延遲，所以習慣先確認是否已經開始錄製了。

《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》劇照。（臺北表演藝術中心提供）

【藝術家介紹——洪千涵】

為臺灣的劇場導演與自由創作者，畢業於倫敦皇家中央戲劇與演講學院進階劇場實務碩士，並取得國立臺北藝術大學戲劇學系導演組學士。現為「明日和合製作所」核心創作者、國立臺北藝術大學戲劇學系兼任講師。 【藝術家介紹——洪唯堯】

畢業於國立臺北藝術大學戲劇系，現為劇場導演以及演員。2016 年創立劇團「進港浪製作所」，2023 年創立專門研究「沉浸式劇場」的團隊——「風狗浪 」。作品強調「現場性」，喜歡挑戰不同的表演場域以及觀演關係，視每次創作都在做一場實驗，一定要有新的觀點。 【藝術家介紹——曾睿琁】

來自屏東，現居臺北，活躍於劇場與表演藝術領域，擔任燈光設計與巡演技術統籌，畢業於國立臺北藝術大學劇場設計學系。創作上關注從概念出發，認為「觀察即創造」，思考觀看、感知與空間關係。

展演：《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》9/12-9/13@北藝中心

2025臺北藝術節：洪千涵Ｘ洪唯堯Ｘ曾睿琁《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》

第27屆臺北藝術節

8檔精選作品橫跨劇場、舞蹈、影像等多元形式，展現當代表演藝術的深度與廣度。透過科技、身體、記憶、地景的交織，邀觀眾走入劇場，感受無法複製的真實經驗，重拾感官與思辨的力量。更多節目詳情見北藝中心官網或社群平台查詢。