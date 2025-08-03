北藝中心特企「生活超限動」：在數位浪潮中抵抗與自持的藝術實踐──yang02、Markus

在這個被資訊壓縮、感知加速的時代，生活早已成為一場不斷「超限」的動態演出。從滑不完的限時動態到習以為常的AI工具，我們的時間被重新安排，注意力被稀釋，日常與虛構也愈發難以區分。 第27屆臺北藝術節以「超限動 Reeling Hyperreality」為題，邀請來自世界各地的藝術家，用劇場回應世界，用創作回望生活。而臺北表演藝術中心特別企劃「生活超限動」專訪企劃中，我們向八位創作者提問：在這樣的時代裡，你如何與科技共處？你是否還相信真實的感知？從日常經驗出發，分享他們如何面對數位浪潮、身體與感官的轉變，以及創作中對真實的追尋與質疑。歡迎與一起踏入藝術家們的生活切面，看見劇場之外的「限時動態」。(編按)

文／田育志，圖／北藝中心提供

文章目錄 yang02的生活超限動：AI是個工具，但我盡量避免使用

Markus的生活超限動：記得要暫停下來，做做冥想或園藝

yang02的生活超限動：AI是個工具，但我盡量避免使用

最近愈來愈意識到，AI已經滲透在日常生活當中，很難抵抗這樣的潮流；舉個例來說好了，現在在Google裡丟入關鍵字做搜尋，會發現跳出來的結果當中，排在最前面的是Gemini整理的AI摘要，所以如果要完全不用AI的話，幾乎是要遠離整個網路，這似乎是不太可能的事。

但我還是盡量避免使用AI，主要有兩個理由。

《演算混亂ㄐㄧㄑㄧˋㄖㄣˊ》劇照。（臺北表演藝術中心提供）

第一是，AI相當耗電，先前有看過相關報導，當中提到比起平常使用Google搜尋，使用AI的耗電量可能是10倍甚至更多，如果今天使用的是生成式AI，無論是產出圖片或影片，當然會有更大的耗電量，而且它所生產出來的東西，通常對我們來說都是很無聊、可有可無的，要為此耗費這麼多電力，我覺得是很無謂的事情，所以我盡量不用AI，算是我對地球的氣候變遷、氣候暖化做出的小小貢獻。

另一個部分是，使用AI可能會讓我們的思考陷入停滯的狀況，當然如果是有意識在使用這項工具，可能不至於這麼嚴重；但我想大部分的人在使用AI時，並不會思考那麼多。以我的立場來說，這算是一種抵抗，正因為知道AI存在著這個危險，所以即使要使用，也要提醒自己必須非常謹慎、非常小心。

所以雖然日常生活當中，會有許多場景、科技會一直使用最尖端的AI，這部分我跟一般人沒有什麼兩樣；但在AI進步愈來愈快速的這一年來，我基於這兩個原因，是有刻意不要去運用AI的。

《演算混亂ㄐㄧㄑㄧˋㄖㄣˊ》劇照。（臺北表演藝術中心提供）

【藝術家介紹——yang02】

日本機械藝術操作者，畢業於多摩美術大學，主修媒體藝術，長期關注人與科技的複雜關係，並以其利用機器人、人工智慧、自動化系統等技術進行「創造性介入」的藝術實踐而聞名。

Yang02的作品並非僅僅展示新科技的奇觀或效能，而是更深層地，透過設計獨特的「機器夥伴」及其行為模式，來對照人類中心主義的價值觀與系統邏輯。創作路徑經常將技術物從單純的工具角色中解放出來，賦予其一定的自主性或非人視角，藉此引發觀者對於技術、藝術乃至自身的反思。

展演：《演算混亂ㄐㄧㄑㄧˋㄖㄣˊ》9/13-9/14@國立臺灣科學教育館B1 M01多功能室

2025臺北藝術節：剛左小組Ｘyang02《演算混亂ㄐㄧㄑㄧˋㄖㄣˊ》

Markus的生活超限動：記得要暫停下來，做做冥想或園藝

從1990年開始，我就不斷使用科技進行創作，或是參與數位藝術等等，我一直對於這個領域有興趣；但我會刻意跟社群媒體保持距離，因為這真的太容易上癮了，雖然有意克制，還是覺得自己花了不少時間在社群媒體上。我盡量在這當中尋求平衡，所以會把自己的注意力轉移到其他領域當中，例如冥想、瑜珈，我也很喜歡園藝，我試著藉由這些活動或興趣，來保持自己跟社群媒體的距離。

不過我也不否認，使用社群媒體的確蠻愉快的，有時候在上面可以不斷探索新的內容，要完全禁止是不可能的，只是要隨時提醒自己，記得要有停下來的時候。除了剛剛提到的那些活動，我甚至會幫自己訂下規則，例如到晚上就不再使用手機、找尋一些不需要使用手機的活動等等。

《安琪拉拉拉（無限循環中）》劇照。（臺北表演藝術中心提供）

至於為什麼喜歡冥想或是園藝，我覺得冥想是對人類來說非常重要的工具，尤其在資訊爆炸的環境當中，讓自己有內省機會——重新省視自己看到什麼內容、接收什麼內容、對於不同內容有什麼反應，是這個時代非常需要的。我會透過冥想重新省思和回顧自己在這麼多資訊當中，是不是對某些事情有反應、或是沒有反應。

園藝則是一直以來的興趣，我運氣很好，在工作室前面有個很大的花園，每天都會到花園裡整理植栽；對我來說，自然和科技並不是兩個對立的存在，像是科學的演算上，有所謂的「碎形」（fractal）概念，這在大自然中也有類似的存在，許多事物在自然和科技當中是可以相互流動的，我做完園藝就回到電腦前工作，或是相反過來，這樣的週期循環，是很迷人的。

《安琪拉拉拉（無限循環中）》劇照。（臺北表演藝術中心提供）

【藝術家介紹——馬庫斯．賽爾格（Markus Selg）】

歐洲劇場視覺重要推手，擅長將影像、雕塑、建築和表演融合為沉浸式場域的跨領域藝術家，她的場景設計猶如儀式般的舞台空間，在古老神話和數位科技間，創造出全新的動態關係。

展演：《安琪拉拉拉（無限循環中）》9/12-9/13@北藝中心

2025臺北藝術節：蘇珊娜・甘迺迪 X 馬庫斯・塞爾格《安琪拉拉拉（無限循環中）》

第27屆臺北藝術節

8檔精選作品橫跨劇場、舞蹈、影像等多元形式，展現當代表演藝術的深度與廣度。透過科技、身體、記憶、地景的交織，邀觀眾走入劇場，感受無法複製的真實經驗，重拾感官與思辨的力量。更多節目詳情見北藝中心官網或社群平台查詢。