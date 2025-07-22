從番界野花到「美齡蘭」！臺灣蝴蝶蘭的百年身世與演化史

撰文／陳大中，取自豐年雜誌6月號

臺灣雖僅有2種原生蝴蝶蘭，但共有400多種蘭科植物，過往社會中上階層的「蘭藝」嗜好相當興盛。園藝植物的產業發展經常由嗜好、趣味性栽培開始，經由愛好者群體的交流，逐漸形成市場及產業化的生產，乃至出現企業化經營，臺灣蘭業發展也不例外。

臺灣是蝴蝶蘭分布的北界，臺灣白花蝴蝶蘭原生環境為屏東恆春、大武及蘭嶼海拔800公尺以下的季節雨林，在清領時期為「番界」，當時臺灣原生的蝴蝶蘭並不為漢人社會所認識。蝴蝶蘭和嘉德麗雅蘭等熱帶蘭科物種，最初由歐美人引介至清國、日本，而被視為「洋蘭」，以蕙蘭屬為主的東亞地區固有蘭科植物，則被稱為「東亞蘭」、「東洋蘭」或「國蘭」。

在蘭藝文化發展的背景下，臺灣自日治時期開始便已引進國外蘭花種原，經過早期蘭友們互相交流並自行育種，隨著蘭花栽培的副業化及市場的擴大，蝴蝶蘭由於氣候等條件適合，成為臺灣最具規模的花卉產業；而臺灣原生的臺灣白花蝴蝶蘭（Phalaenopsis aphrodite）以及桃紅蝴蝶蘭（Phalaenopsis equestris），也因為純白色、桃紅色相對稀少且顏色討喜，成為重要育種親本。

臺灣蝴蝶蘭、蘭花產業大事記

19世紀末

產學與文化：至少在日治初期，臺北已有販售蘭花的「蘭屋」，板橋林家、總督府官員、貢生秀才等仕紳階層多有愛蘭人士，常結伴、攜苦力入山採集。

物種與育種：臺灣本島及蘭嶼的臺灣白花蝴蝶蘭，先後被歐、日植物研究者採集。1896年臺灣白花蝴蝶蘭由愛爾蘭植物學家韓爾禮（Augustine Henry）首次發表，但因鑑定錯誤，當時誤以為和菲律賓白花蝴蝶蘭同種。

日治時期蝴蝶蘭主題明信片，當時臺灣白花蝴蝶蘭已是「臺灣名花」。國立臺灣歷史博物館典藏，以政府資料開放授權條款-第1版授權。（圖片提供╱下載自開放博物館）

20世紀前期

產學與文化：日本人於1910年代引進嘉德麗雅蘭等洋蘭至臺灣，1920年代引起洋蘭栽培風潮，各地組成愛蘭團體交流各類蘭花栽培技巧，定期舉辦展覽會品評，在臺日人、臺灣本地仕紳相繼成立私人蘭園。臺灣白花蝴蝶蘭被稱為「臺灣名花」，影像被印製成明信片，並成為呂鐵州、張李德和、陳進、伊藤谿水等名家畫作題材。

物種與育種：1921年島津忠重在英國皇家園藝學會《The Orchid Review》再次發表臺灣白花蝴蝶蘭，並採用Phalaenopsis amabilis formosana 為學名；其中amabilis前兩音節即日後「臺灣阿嬤」暱稱由來。但島津未描述、描繪臺灣特徵，並非學術性正式發表。1934年臺北帝國大學教授正宗嚴敬在小蘭嶼採集到桃紅蝴蝶蘭並發表，目前中小型粉紅色系的蝴蝶蘭品種多有其親緣，臺灣育成品種更有六成可追溯至桃紅蝴蝶蘭。

桃紅蝴蝶蘭，也稱為姬蝴蝶蘭、小蘭嶼蝴蝶蘭。（攝影╱Motohiro Sunouchi on Flickr CC BY 2.0）

1950至1960年代

產學與文化：二戰後蘭花價格一度高昂，部分蘭友開始將蘭花栽培副業化。1950年臺中市蘭友聯誼會成立並發行蘭友通訊錄，後轉為《蘭友月刊》擴大發行；1962年「臺灣省蘭藝協會」成立，《蘭友月刊》轉嫁為蘭藝協會刊物《臺灣蘭藝》。組織培養技術開始被引介至國內。

物種與育種：臺灣白花蝴蝶蘭先後在1952、1953年的美國加州國際花卉展及1956年法國南特舉辦的Floralies Internationales得獎。兼任臺北士林園藝試驗分所技師的高雄內惟李氏蘭園園主李金盛，協助育成以蔣宋美齡命名的嘉德麗雅蘭「美齡蘭」，也在1952年美國國際花卉展得獎，李金盛並於1957年在英國皇家園藝學會率先註冊臺灣育成的蝴蝶蘭品種「高雄蘭」。臺灣白花蝴蝶蘭於1961年在英國皇家園藝學會登錄為育種親本。

嘉德麗雅蘭早期極受臺灣蘭花愛好者、育種者重視；因育種成果受蔣宋美齡喜愛，國內甚至曾把嘉德麗雅蘭一概稱為美齡蘭。（圖片提供╱截圖自1958年台灣電影文化公司〈蘭花展覽〉短片，國家電影及視聽文化中心典藏。政府資料開放授權條款-第1版）

1970至1980年代

產學與文化：1970年代起，國立臺灣大學園藝系教授李哖帶領花卉研究室，研究蘭花的栽培生理、開花調節、組織培養等，1974年利用陽明山地熱溫室栽培蝴蝶蘭。1976年後假日花市的設立使蘭花更加大眾化，相關消費、交易不再限於蘭友，70年代末起《中華蘭藝》、《蘭花世界》等多樣刊物出版，亦為蘭花消費族群的擴大及蘭花逐漸產業化的佐證。1983年李哖開始發表蝴蝶蘭花期調節相關論文，為產業技術提供重要參考；1985年臺大引進荷蘭溫控溫室，後於1987年落成。1986年國內開始文心蘭栽培。因臺大園藝系教授李哖、康有德提倡蝴蝶蘭產業，促成台糖公司1987年成立精緻農業事業部投入蝴蝶蘭產業，並獲經濟部2億多元投資，帶動蝴蝶蘭產業化發展。

物種與育種：臺灣的野生蝴蝶蘭因採集需求量增加，漸有絕種之虞；桃紅蝴蝶蘭曾一度絕跡，臺灣白花蝴蝶蘭如今在野外也難得一見。1975年華盛頓公約簽署，管制野生動植物貿易。國內漸重視國際上的育種登錄、品種權利等相關規範，1988年國內《植物種苗法》立法，後修訂為《植物品種與種苗法》。

1990年代至今

產學與文化：90年代台糖率先業界於美國、加拿大設立催花生產基地。2000年起，國立嘉義大學由時任學術副校長、園藝系教授沈再木主持蝴蝶蘭研發團隊，從事育種、微體繁殖、栽培管理、病毒檢測和基因轉殖等研究。2001年社團法人台灣蘭花產銷發展協會成立。2004年第八屆亞太蘭展（APOC）在臺灣舉辦，「臺灣輸美附帶栽培介質植物工作計畫」通過，我國成為當時全球唯一可以將附帶栽培介質蝴蝶蘭輸銷美國的國家；同年臺南設立蘭花生物科技園區，次（2005）年於園區舉辦第一屆臺灣國際蘭展。臺大李哖退休後，2004年張耀乾承續花卉研究室持續現代化蘭花生理研究。國立成功大學於2010年底成立蘭花研究中心。2019年臺灣與歐盟簽署協議，開始相互採認蝴蝶蘭品種檢定報告，延續至今。2024年第二十三屆世界蘭展在臺灣舉辦。

物種與育種：台糖研究所園藝系主任陳文輝收集蝴蝶蘭種原、追溯親本，建立種原保存資料及育種系統程序。1993年現任世茂農業生技技術總監黃崇德育成「V3大白花」（Phalaenopsis Sogo Yukidian’V3’）。2000年代後，臺灣流通的蝴蝶蘭品種已超過1,000種。2001年美國植物學者Eric Alston Christenson將臺灣白花蝴蝶蘭學名修改為Phalaenopsis aphrodites subsp. formosana，判別為和菲律賓白花蝴蝶蘭有所區隔的亞種。2014年成大團隊完成桃紅蝴蝶蘭的基因體解序，2018年中研院協同臺大團隊完成臺灣白花蝴蝶蘭的基因體解序。2021年由英國植物學家Julian Mark Hugh Shaw提出臺灣白花蝴蝶蘭應為獨立物種，修訂學名為Phalaenopsis formosana，已受英國皇家園藝學會認同。

V3大白花是臺灣蝴蝶蘭產業相當重要的品種，育成至今30多年仍極受歡迎。

參考資料 吳文星〈日治時期蘭之栽培與花藝之推廣〉、徐元民、劉黃碧圓《王者的園丁：台灣蘭花達人劉黃崇德》、吳茂昆、蔡盈珠等編著《台灣科技產業驚嘆號》、劉黃崇德〈濫觴物語〉等系列文章（斷續刊載於《豐年》雜誌54至56卷）、李孟學〈翩翩風情：臺灣藝術中的蝴蝶蘭〉、國立臺灣歷史博物館典藏網。

●本文節錄自《豐年》雜誌2025年6月號：臺灣國蘭銷美冠軍 一朵蘭花的貿易戰，未經同意，請勿轉載。

《豐年》第7506期

臺灣國蘭銷美冠軍 一朵蘭花的貿易戰

出版日期：2025-06-15

出刊頻率：月刊