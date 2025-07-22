聽見金句／假日補眠1.5小時就好，免得生理時鐘來搗蛋。

如果你要透過假日多補一些睡眠，建議大概多補1.5個小時就好了。一來可以讓你的生理時鐘比較規律下來；再來不會因為假日的補眠，就讓你的生理時鐘整個往後跑，結果亂掉了。 （摘自好夢心理治療所執行長吳家碩：《睡眠管理職人的好眠教室》）

根據2019年台灣睡眠醫學學會調查，發現全台有將近1/10人口受到慢性失眠症所苦；而現代人的生活節奏緊促、伴隨著高強度工作的緊張壓力，以及3C產品的頻繁使用，失眠問題儼然已經成為新一代的文明病。

為此，《一刻鯨選》找來兩位專業的睡眠管理職人：吳家碩臨床心理師以及心理學博士蔡宇哲老師，期望透過深入淺出的睡眠知識與醫學臨床研究，讓你揮別對「床」或「回到臥室」的恐懼，重新找回與體驗「睡眠的舒適與美好」。

課程將分為兩大單元：

【睡好睡滿篇】吳家碩臨床心理師主講

本單元會從常見的失眠類型開始，逐步學習如何改變日常生活作息，並且透過實際的放鬆訓練引導，不僅讓你有機會改善失眠問題，還能更進一步得到良好睡眠品質。

【知識補充篇】心理學博士蔡宇哲老師主講

如果在各大搜尋引擎打入「睡眠」等關鍵字，便會出現讓人眼花撩亂的相關文章，但面對坊間這些數不盡的說法，究竟哪些可信，又有哪些只要看看就好，在本單元一次流言終結。

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