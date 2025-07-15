專訪朱宥勳口中的「怪物級新人」：劉子新《白腳底黑貓》摸索文學獎之外可能！

琅琅悅讀／ 聯合文學雜誌
劉子新《白腳底黑貓》攝影｜ioauue.jpg
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採訪｜《》雜誌編輯部
整理｜黃博英
攝影｜ioauue

二〇二四年台積電文學獎，十八歲的劉子新橫掃小說、新詩、散文獎項，被朱宥勳稱之為「怪物級新人」。時隔一年出版的《白腳底》，記錄她自高中到大學間，如何以貓般的目光向人間伸掌，凝視選擇背後的缺口，踩踏每一寸猶疑與情感。

書名：《白腳底黑貓》
作者：劉子新
出版社：聯合文學
出版時間：2025-05-22

Q　你在十八歲獲獎、十九歲拿到出版合約、二十歲出書，好奇你如何思考「成為作家」這件事？

A　一開始寫作對我的意義是記錄生活，但當私人的抒發轉向，開始與眾人分享，便有點變質。現階段我正在思考「投稿頻率」的問題——我想要安靜地寫想寫的東西，且戰且走，也去慢慢摸索「非文學獎」類型的道路。但我是個說一齣是一齣的人，也有可能明天就又開始決定要投文學獎（笑）。

Q　〈白腳底黑貓〉的技巧完熟老練，創作當下你正是十八歲的高三生，這更凸顯「天才」這個標籤。你當初如何構想這篇作品的雛形及核心？

A　最初的構想源自我對網路上輿論的觀察，很多人站在居高臨下的俯視姿態，抨擊年輕人看似衝動莽撞的選擇，但我認為大部分的人在做決定時，仍然保有理性，每個決定都是當下所能做的最好的選擇，這些選擇也反映出這背後巨大的情感缺口。我想藉由還不太懂世界的貓和女孩，呈現出這些掙扎與思考的瞬間。

Q　作品中的情感控制常是寫作最艱難的一環，若嘗試流露過多的情感，便容易變得「灑狗血」。你是否有思考過如何驅動讀者的閱讀感受？

A　我對作品的「目的」有強烈的寫作意識。如果已經決定這篇文章是為了文學獎的戰場，我便會去研究決審紀錄及得獎作品，看作品之間被誇獎、被批評的原因是什麼，以此用過往的框架去修改投稿稿件，讓情節不那麼「狗血」。

劉子新《白腳底黑貓》攝影｜ioauue.jpg

Q　透過《白腳底黑貓》的風格與體裁，你希望讀者怎麼認識你？

A　在出書之前，我大多數的作品是為文學獎而寫，《白腳底黑貓》是在摸索文學獎之外可能的過程。在近一年內寫的幾篇，比如〈瑪莉〉和〈短尾鳥〉，明顯帶著更多任性，我慢慢在思考不為競賽而寫的可能。這本書呈現對「我能寫的是什麼？」這個問題的回應，呈現出這個世代年輕人的模樣，記錄下我們正在經歷的思考與掙扎。

推薦作家

劉子新《白腳底黑貓》
聯合文學（2025.05）

2005年生，嘉義人。現就讀台師大國文系，曾獲、全球華文學生文學獎等。喜歡雲朵和彈簧床，討厭烏鴉。是覺得幸福會想哭的那種人。

本文整理：

採訪｜《聯合文學》雜誌編輯部
整理｜黃博英
1999年生，嘉義縣民。淡江大學中國文學學系畢業，清大中文所在讀。曾獲國家文藝基金會創作補助、淡江大學五虎崗文學獎等，作品散見社群媒體與刊物。

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《聯合文學》雜誌2025年7月號（NO.489期）
出版社：聯經出版事業股份有限公司
出版時間：2025年7月1日
出刊頻率：月刊

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