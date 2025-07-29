《欠我一首歌》與台灣禁歌史：以漫畫、音樂等元素回望噤聲年代

圖‧文｜Rendezvous Studio

在《集合》第十四集《欠我一首歌》中，主角彩霞的父親在廣播中播放了一首歌曲，隨即被當局通緝。這不僅是劇情的推進節點，更是編劇的創意設定——以虛構的戲劇張力回應真實歷史中的「禁歌」制度。透過這樣的安排，更喚起了我們對台灣歷史中「禁歌」記憶的追尋。

台灣的禁歌歷史源遠流長，從日治時期對本土語言民謠的限制，到戰爭期間對歌詞內容的審查，到真正廣泛鋪開的查禁，則發生在戰後戒嚴時期。那是一段越禁越多的時代——無論是意識形態偏左、被認為妨害社會善良風俗，甚至僅僅因為旋律過於熱烈或歌詞描述人間疾苦，歌曲就可能被貼上標籤。

〈查禁歌曲封面〉。圖片來源：國家文化記憶庫。

〈臺灣警備總司令部查禁歌曲清單〉，羅列所有禁播歌曲。圖片來源：國防部後備指揮部北部地區後備指揮部。

像是〈何日君再來〉、〈四季紅〉，因為被聯想暗示共產主義的到來而遭禁；民謠〈燒肉粽〉描繪生活困苦，被懷疑在批評執政者無能；甚至〈今天不回家〉、〈熱情的沙漠〉這類與政治無關的流行歌曲，也因遭判定「傷風敗俗」而被禁止演唱、發行。唱片被迫下架、歌星證遭吊銷，音樂人言論受限甚至身陷囹圄。

集合漫畫第14集《欠我一首歌》書籍內頁。

然而，音樂的力量從未被真正消音。那些無法在陽光下唱出的旋律，轉而流入地下、口耳相傳，反而更強烈地喚起人們對自由與創作的渴望，也為解嚴後台灣音樂文化的繁盛埋下種子。

而在《欠我一首歌》中，陳正賢留給彩霞的一封信，是一首如畫般的歌譜。

集合漫畫第14集《欠我一首歌》書籍內頁。

漫畫中這首虛構的作品，靈感來自於歌曲〈春之佐保姬〉。這首歌取材自阿里山音樂家高一生的作品。他是漫畫中彩霞的原型高菊花的父親。1950年代，身為教師與地方領袖的他因政治案件入獄，卻在看守所中創作了至少八首歌曲，將對家人與故鄉的愛，化作一封封寄回家的信與歌譜。

〈春之佐保姬〉樂譜1（張弘毅 編、手稿）。 圖片來源：高一生著，周婉窈編註，高英傑、蔡焜霖譯，《高一生獄中家書》（新北市：國家人權博物館，2020），頁334。 1950年高一生與妻子高春芳合影。 圖片來源：高一生著，周婉窈編註，高英傑、蔡焜霖譯，《高一生獄中家書》（新北市：國家人權博物館，2020），頁318。

〈春之佐保姬〉，便是他寫給妻子的歌。歌名中的「佐保姬」，是日本文化裡春天的守護神；「春」也正呼應了妻子高春芳的名字。這首歌以森林深處傳來的輕柔召喚為喻，寄託著一名丈夫在困厄中的溫柔牽念。多年後，春芳因年老失憶，卻在女兒耳邊輕唱這首旋律時，一句句喚回了心底最深的記憶。就如同那段曾被壓抑的歷史，終究會在適當的時刻，被人記起、被聲音重新喚醒。

書名：集合漫畫第14集《欠我一首歌》

作者：Rendezvous Studio

出版社：澄波藝術文化有限公司／紅螞蟻圖書

出版時間：2025-05-03

禁歌時代早已遠去，但《欠我一首歌》提醒我們，那些不能唱的歌，與不能說的故事，仍深藏於我們的集體記憶。而音樂，不僅是一種情感的表達，更是一種穿越禁忌與時間的語言。它使我們得以在沉默與遺忘中，再次相遇。





●本文由澄波藝術文化授權琅琅悅讀刊登，完整內容《集合！RENDEZVOUS》0014：欠我一首歌，可至琅琅書店查詢，未經同意，請勿轉載。