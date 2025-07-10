聽見金句／隨著科技進步，讓「溝通」已經逐漸在退步。

琅琅悅讀／ 一刻鯨選
圖／Canva
圖／Canva

隨著在進步，人與人的關係多數變成透過、通訊軟體來連結。這樣的改變，讓「溝通」已經逐漸在退步，少了一些溫度。

（摘自人氣講師王東明：《說對話！找到你的最佳價值》）

你覺得自己是個會說話的人嗎？對於「會說話的人」，你的認知是怎麼想的呢？

對於東明老師而言，「說話」就是一場LIVE秀；而「會說話的人」也絕對不是只有滔滔不絕的把話說下去，真正懂得說話的人，會找到每場秀、每個場合裡面，屬於自己最佳的定位，並且發揮出「溝通」真正的實際效用，而不只是打開話匣子、耍耍嘴皮子。

「說話非難事，重點在於你如何準備！」經過多年磨練與累積，東明老師期望在《》與你分享自己的親身經歷，透過各種情境案例，讓你逐漸成為一個「會」說話、「懂」說話的人。

永遠記得，「十年磨一劍，說話要能有效溝通，沒有奇蹟，只有累積！」

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《說對話！找到你的最佳價值

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
聽見金句 鯨選課程 一刻鯨選 社群媒體 科技

逛書店

潛關係：管理者做人的13種學問

NT$ 150

投資學（第四版）

NT$ 450

這本書能讓你戒菸：1000萬人都說有效的輕鬆戒菸法進階版

NT$ 279

90天900萬：寫給迷途投資人的速度盤獲利心法【10週年全新增訂版】

NT$ 315

延伸閱讀

聽見金句／隨著科技進步，讓「溝通」已經逐漸在退步。

漫畫《欠我一首歌》白色恐怖受難故事啟發——乘著歌聲，回到阿里山

聽見金句／老年的憂鬱，跟失智症是息息相關的。

老饕才會吃！基隆三腸鼎立美食攻略：大腸圈、豬肝腸、蛋腸

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。