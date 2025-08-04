二戰受因政治而北漂日本的台灣畫家：呂春成與宮川誠介──#名單之後168

撰文｜盧穎（國立中央大學藝術學研究所碩士）

入選 臺展第8回；府展第1回

如同唱片有A、B面，呂春成（1903-1972）的人生際遇，因為二戰後臺灣政權的動盪而經歷結構性的翻轉，A面是在臺灣的前半生，B面的場景轉換到日本，呂春成——也是宮川誠介，因他所選擇的理念而客居日本，並從此無法返臺，亦無法聯繫家人。直到晚年，政治活動帶來的風雨已平靜許久，繪畫又回到他的人生成為精神寄託，寶刀未老地留下許多佳作。此時已無太多顧慮與得失心，他的作品更加貼近自己對繪畫的追求與省思。

圖1 1970年11月，呂春成於日本千葉家中。

桃園・呂春成

呂春成出身於新竹州桃園郡的世家，其父呂傳桂曾為清朝時科舉探花。1918年就讀臺北師範學校時，由於本身對於音樂、美術頗有興趣，受到當時學校美術氛圍的渲染，養成了寫生作畫的習慣。成為教師的呂春成對繪畫的興趣未減，開始以水彩作品參加1928年開辦的「新竹州學校美術展覽會」，此時期石川欽一郎在新竹州主持暑期講習會，呂春成可能參與其中，與同好們切磋畫技。1939年時，與邱創乾、簡綽然等公學校教師，共同成立「桃園街美育研究會」，為地方美術教育活動紮根。

圖2 呂春成，《桃園郊外》，膠彩，1934。

圖3 呂春成，《靜日》，膠彩，1938。

有趣的是，早先他以水彩六度 入選／入賞新竹州展，然他入選臺、府展的作品，兩件皆為東洋畫（膠彩）。 他以家鄉周邊的景色為題材，《桃園郊外》在展出時被購藏 ；《靜日》畫的亦是農村的景緻。從此時的作品即可看出呂春成對於自然景物的細節十分注重，樹枝的紋理、長勢，強調素描式的線條，細膩寫實的筆法一直持續在他的創作生涯中。

日本・宮川誠介

二戰以前，東亞的情勢充滿未知，1939年呂春成辭去教職舉家遷往南京，直至1946年戰爭結束後方返臺定居。期間他往來於上海、杭州、南京等地，因熟悉日語任職於日本商社，交友廣闊的他亦曾任南京的臺灣同鄉會副會長。此時呂春成並未停下畫筆，偶有配合詩文的寫生作品投稿於報章雜誌。無法確定呂春成前往南京的理由是否與政治活動有關，僅知他返臺後同年10月，也許是嗅到二二八的山雨欲來的徵兆，便因政治因素留下妻小倉促離臺。

呂春成被列入黑名單，當時他不認同國民政府接管臺灣的方式，追隨林獻堂等人的理念從事黨外運動，隱姓埋名以「宮川誠介」為名行走於政治活動中。為了保護在臺灣的家人，在日本獨居近三十年的時間，他未曾與家人聯繫。直到1969年後，家人因經商，輾轉經由菲律賓入境日本恢復音訊，並在1972年於日本相見時，呂春成的五子才得知父親無法回臺的理由。

林獻堂過世的1960年代以後，年逾花甲的呂春成淡出政治運動，定居於千葉開始重拾畫筆，投入心力琢磨自己的水彩繪畫。呂春成積極地寫生作畫，往返千葉、東京及周邊取景，同時參觀展覽、閱覽相關書籍自學。他欣賞浪漫主義（德拉克洛瓦）的構圖與具有學院特質的用色及線條、對後印象派（梵谷、高更）色彩與筆觸的恣意亦感到嚮往。藉由鑑賞與實際繪畫，呂春成多次參加日本的水彩畫展，例如新世紀千葉支部展，亦曾舉辦展覽、獲得日本水光會等畫會的肯定。

圖4 呂春成，《大原漁村》，1968，第56回日本水彩展。落款：Miyakawa。

圖5 呂春成，《井之頭公園》，1970，水彩，35×54公分。

圖6 呂春成，《激流》，約1970，38×53公分。落款：S.N.K.。

圖7 呂春成，《湯瀨．溫泉鄉》，1967年8月27日，25×35.5公分，水彩。

呂春成晚期的作品，以自娛、追求自我價值為他的創作動能。1970年左右的繪畫，延續著臺府展時期的構圖與取材取向。例如重拾畫筆後不久的《大原漁村》，略為鬆散的透視結構，隱約有早年《靜日》的樸趣，用色及筆觸更具實驗性。而後呂春成對於繪畫不斷自我要求，《井之頭公園》中可見他嘗試印象派的筆觸與光線表現，也嘗試呈現動態的畫面。

對於學院系統的鑽研，展現在他晚年對素描的要求。由1970年左右作品中細節的描繪，可見呂春成對素描的重視。他曾在日記中寫下：「立體感是相當重要的，也許專注於素描及版畫比水彩畫正確，『材料、用紙、主題』這三個要件如果掌握得好，我有信心不斷地創作，不是寫實而是有我的感覺及個性的作品。」 因此他積極地尋找生活中的場景，不一定是名勝之地，而是畫家覺得心裡有所共鳴、有感而發的即景。他以素描的方式畫下眼前所見，可以是隨筆，或是仔細地用鉛筆素描。這是呂春成對繪畫的練習，也是他晚年寄情的事物。

圖8 呂春成，《玉合(?)公園》，1968。落款：宮川。

圖9 呂春成，簽字筆速寫（題字：於千葉縣），1966。

圖10 呂春成，《廚房》，約1970年。落款：宮川誠介。

後記

呂春成初到日本以為只是暫居，於1972年在日本離世，或許將臺灣人的身份視為與故鄉的連結，作為宮川誠介三十餘載卻一直未入日本籍。經歷政治風波、獨居異鄉之後，呂春成不輟的興趣仍是繪畫，即便在晚年經濟勉能糊口的情況下，亦留下許多佳作，礙於篇幅，期待未來有機會可以讓更多作品，以及他對故鄉的認同能夠呈現於世。

＊本文感謝呂玫瑩女士接受筆者訪談及提供作品資訊，並感謝呂春成家族晚輩保留及整理相關資料。

＃名單之後168 註釋： 1. 賴明珠，《台灣美術地方發展史全集（桃園地區）》，台北：日創社，2004，頁90。 2. 呂春成入選新竹州展的次數應為六次。依據賴明珠《台灣美術地方發展史全集（桃園地區）》，頁90-91所述，呂春成曾經入選第一、二、四、五、六回；依據呂玫瑩女士提供資料，呂春成則入選第一至六回；依據《臺灣日日新報》有報導相關紀錄者，則為入選第一、二、三、五回。 3. 賴明珠，《台灣美術地方發展史全集（桃園地區）》，2004，頁98。 4. 《臺灣日日新報》，1934年10月31日。 5. 呂春成孫女呂玫瑩口述，2021/6/23。呂春成身後留下24本主要以日文書寫之日記，目前正由呂玫瑩等家族晚輩整理，諸多資料來自於當時的日記。 6. 同上註。 7. 同上註。 8. 呂春成日記，1970年12月23日。

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