從《向夕陽敬酒》追憶王浩一的智慧發言！用繪本誠實面對死亡課題

以風趣筆調與真摯情感書寫台灣風土人情的作家王浩一，6月29日因心肌梗塞離世，享年68歲。據作家劉克襄轉述，王浩一近日在都蘭休養，今日駕車外出途中疑身體不適，停靠路邊時悄然離世，消息傳出，文壇與藝文界同感震痛。

王浩一（1956年10月22日—2025年6月29日），40歲後的他落腳台南，積極轉型成為文創工作者，專注於城市書寫與文史研究，致力於老樹守護、小吃記錄與地方文史的探索，筆耕不輟，其報導文學、散文與地方文化書寫，深具辨識度，著作包含《小吃研究所：帶著筷子來府城上課》《著時：南方‧美時‧美食》《當老樹在說話：那一年，他們在台南種下的樹》《台南舊城魅力之旅》《慢食府城》《在廟口說書》《黑瓦與老樹》《漫遊府城：舊城老街裡的新靈魂 》等書。

此外，近年出版一系列誠實書寫，環繞著死亡、孤獨、衰老等種種深秋人生議題，如《孤獨管理》《向夕陽敬酒》《原來如此：幸福是樂齡者唯一的任務》等書。2013年起，與作家劉克襄共同主持公視節目《浩克慢遊》，以行旅方式探索台灣各地風物民情，曾兩度榮獲金鐘獎生活風格節目主持人獎（2017、2023），獲大眾喜愛。

琅琅悅讀策畫 「王浩一作家紀念書展」，即日起至7月14日單本88折，並整理此篇回顧文章，原文為收錄在《向夕陽敬酒：生命深秋時的智慧筆記》（有鹿文化出版）之中，2020年曾發表聯合副刊，全文如下，提供大家共同閱讀與追憶。（編按）

2020年11月20日/聯合報/D07版/聯合副刊：

王浩一／寂寞沙洲冷

文／王浩一

書名：向夕陽敬酒：生命深秋時的智慧筆記

作者：王浩一

出版社：有鹿文化

出版時間：2025/04/03

小學二年級，我的第一次「遇見死亡」

去年七月，在台北第一殯儀館參加家族長輩葬禮，過程中我們幾個同輩的親人閒話童年時光，話題說到「我們的祖母和她的葬禮」。我憶起她的葬禮是我第一次「遇見死亡」，當時是小學二年級的我，許多大小事懵懵懂懂，多數已經遺忘，但仍依稀想起當時的一些儀式和習俗。

當年跟著母親急急返回祖厝奔喪，進了三合院的明堂，祖母遺體已經安頓其中，她躺在一張臨時臥鋪上，身上覆蓋土黃色被子，雙手擱放在胸前，兩眼闔上，嘴巴明顯地張開，臥鋪四周圍著白色輕紗，像是蚊帳的東西垂掛著，穿堂風輕輕拂動白紗。我隔著隱約的白紗望著祖母，旁邊跪著我的叔伯輩，那些姑姑嬸嬸們則放聲哭喊著祖母。看著父親、母親身披重孝服裝，粗麻草繩、整夜的誦經與跪拜，道士手中的搖鈴持續響著，接下來的頭七、二七、三七……七七漫長的習俗，那是我深淵般的印象與記憶，對於死亡有了初次接觸。

隨著年歲增長，所參加的告別式已經不可數。

二十多年前，從墨爾本抱回父親的骨灰罈

最刻骨銘心的則是我的父親在澳洲墨爾本市立殯儀館的告別式，那一年我三十九歲。二十多年前，一個冬天星期假日，我正思考著晚上要到桃園機場接機，因為父母與一些親友參加澳洲旅遊團，結束行程，當天將從墨爾本搭機回來。沒想到接到外交部的越洋電話，表示父親猝死在機場，還在驚魂中的母親接過電話，但是在電話那頭說得顛三倒四，唯一明確的資訊是「父親死了！」

第三天早上終於等到班機，我們姊弟三人直奔墨爾本，外交部有人來接機，車子是墨爾本市立殯儀社派遣的，我記得那是一輛豪奢的勞斯萊斯。見到了已經煎熬了三天的母親，看到我們到來，母親剎那間崩潰了。那是她三天來的第一次眼淚，她癱軟在我們懷中。

見到了父親，我們姊弟哀悽地接手後事安排。官方的驗屍報告是「動脈剝離」，看到父親遺體胸前深深的一道縫合痕，之後是入殮儀式，謝謝當時在墨爾本佛光山法師的協助。抵達墨爾本第三天，是父親的簡易喪禮，黑色豪華禮車的車頂有大大豐盛的多彩花籃，車程先緩緩繞了這座漂亮城市，讓父親再看一次「他自己選擇的藝術城市」街景，最後到了一座有美麗公園的火葬場和教堂。偌大教堂顯得空蕩蕩，告別式只有八個人，我們仨與母親四人，另外兩位是外交部的職員和兩位佛光山的法師。儀式中，身為長子的我被告知待會兒要上台致詞。啥，說什麼？我有點彆扭。

完全沒有致詞準備，在父親的告別式上，三分鐘後「臨時要上台」，我要說什麼？我應該說什麼？快速地倒帶父親的一生，他的榮耀？他的辛苦？他的遺憾？我卻想起一件記憶深處的事。高中時父親在盛怒下打了我一個耳光，那是唯一的一次……我在台上慌慌亂亂說了一些父親的往事，也說了他是一位受我們姊弟尊敬的父親……但是，我忘了向他說「我愛你」。

我們搭上華航要回家了，我被升等到商務艙，其他家人在經濟艙。我的座位旁多了一個神祕空位，空服員告訴我這是留給父親的。整段航程，我抱著父親的骨灰罈，這個神奇的重量，恍恍惚惚從墨爾本到台北，一路上悠悠地向他說了一些話，內容已經忘了，但是這一趟的飛行經驗卻是深刻而幽微的。

直到有一次看了電影《伊莉莎白小鎮》，裡面有一段劇情是，主角奧蘭多布魯帶著父親的骨灰一同旅行，開了幾天的車，橫越了美國的幾個州界。原本對父親疏離的主角，最後熱淚盈眶對著骨灰罈裡的父親說：「我們應該早一點這樣的旅行！」之後看了幾次重播，捧著父親骨灰在懷裡的「重量記憶」，封印屢屢被打開，每次我都泫然泛淚。

但是，也是隨著年歲增長，對於「枯老、死亡」有了更深刻的觀察與思索。希臘人會在亡者耳邊低語輕問：「你曾經有過熱情？」印度教徒在河壇舉行火葬，死者的長子會手持油燈繞行遺體三圈，邊走邊吟，我好奇他們對亡者說了什麼？

詩人葉慈說：「年輕時，我曾經浪蕩度日，如今我就要凋謝並走入真實。」蘇東坡說：「驚起卻回頭，有恨無人省，揀盡寒枝不肯棲，寂寞沙洲冷。」我卻在葬禮開始思索：所有的亡者，「他是怎麼成為現在這個人？」他有恨？他有遺憾？他有過熱情？當他凝視逼近的死亡，他想了什麼？

書名：《爺爺的天堂筆記本 このあとどうしちゃおう》

原文作者：ヨシタケシンスケ，譯者： 許婷婷

出版社：三采文化

出版時間：2016/11/10

兒童繪本《爺爺的天堂筆記本》，對孩子說死亡

《爺爺的天堂筆記本》是一本兒童繪本，談的卻是死亡，第一次翻閱的感覺：怎麼有人可以如此「舉重若輕」，將沉重的「死掉之後，該怎麼辦呢？」大哉問，以孩子能夠理解又不會害怕的方式，引領他們思考生命裡，有許多人忌諱的死亡議題，令人佩服。

繪本一開始，述說著一位孫子在去世不久的爺爺房間，找到「爺爺死後的計畫」，筆記簿記載著，爺爺生前面對死亡的想像與準備：死掉了，先去靈魂中心報到，之後，出發去天堂。可是「去天堂的裝扮」是什麼？背包裡要裝入正在看的書，穿上習慣的鞋。如果遇見神明，伴手禮是一瓶酒？是後山撿到的栗子？還是一盒很難的拼圖？

天堂又是什麼樣子？童言童語說「一定是這種地方」：奶奶也在那裡，跌倒也不會痛，可以遇到許多名人，大家彼此稱讚對方……如果在天堂待久了，可以到投胎中心，那麼我要「變成什麼？」作者列出了孩子清單：貓咪、手提包、猜謎冠軍、烏龜、桂花樹、馴象師、太空人、披薩店老闆……

書本裡也探討「死後，希望家人幫我做什麼？」「如果，我變成透明的靈魂，守護家人的方法？」林林總總，許多答案都令人莞爾。

最後，透過繪本裡的孩子，作者吉竹申介表達了他的想法：「或許爺爺很孤單、很寂寞，說不定他很害怕死掉，所以才會寫下這本筆記本。」「搞不好爺爺是故意寫一些開心、有趣的事，才能讓自己不害怕死亡。」

末了，孩子去問了爸爸，他是否也可以寫下自己的天堂筆記本？但是，作者並不是要處理「死掉之後，該怎麼辦呢？」。

而是，「活著的時候，要怎麼辦？」

● 選自王浩一《向夕陽敬酒：生命深秋時的智慧筆記》，近日在有鹿文化出版

2020年11月20日/聯合報/D07版/聯合副刊：王浩一／寂寞沙洲冷