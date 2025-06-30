琅讀金句／王浩一：走自己的路，看自己的風景；人生萬象，各有悲歡。
【琅讀金句】
「生活中很多人都有這樣一種錯覺，總覺得別人擁有的，是自己難以企及的幸福與歡樂」。如果以自己的立場，觀看別人的幸福，未必是表面那樣，我們無法去體驗他人的感受，也無須去羨慕，究竟幸福與否「如人飲水，冷暖自知」。不要勉強自己跟別人比高低，人生萬象，各有悲歡。
王浩一「聰明慢老」系列書寫最終部曲，一本最值得閱讀的「下半生參考書」
富養善待老後的自己，創造出坦然自適的餘生
當衰老、失智、死亡已經不是遠山，其實我們還有好多心靈自由的課程要學。在《量子糾纏的雨季》一書中，王浩一想談的是「下半生」的潛意識與心理挑戰。當中年後的人生地圖如畫軸般展開，我們該怎麼校正前進的方向？
把凝視死亡當是勇敢，建立豁達與樂天知命的態度，將更容易明白，退休正是一個人生命之旅的重新開始、下半生才是起承轉合的關鍵。
這是最適合「富養自己」的重要時刻，掌握關鍵的思路，清澄透澈，活得更像自己。天青色般的幸福，就是這樣建構起來的。
「如果，前半生是雨季，後半生是天青，我們的靈魂地圖要如何自己彩繪？……如果多一點洞悉自己的潛意識、察覺行為背後的動力，生命中的許多選擇或許就會有更多思考，結果不一樣，命運就不一樣了。」—王浩一
作者簡介：王浩一
學的是數學，喜歡的是建築，醉心的是歷史。對於知識的輸入，像是油井的挖井工人，從一個點鑽入之後，一直深入到最根底處開採。對於文字的輸出，則像是一位數學家的橫向思考，習慣把不相關的東西，找到新關係。
雜學的文字工作者，也是中年過動兒；寫古蹟建築，總先拭去歷史塵痕，尋訪古人的風水與文化密碼；寫食材美食，喜歡帶著筷子，用胃來上地理、歷史課；寫城市旅行，總從菜市場小農的夏瓜秋果開始，記錄古廟老街和文創小店；寫珍貴老樹，往往另闢蹊徑，探討昔日種樹人的心思；寫歷史筆記，則是把各種英雄的智慧，對照《易經》每個卦的心理情境；寫心理哲學，孤獨心事總在一個人的旅行之後，開始飛翔。
【編輯推薦】
金鐘主持人、知名作家王浩一於29日晚間辭世，享年68歲，消息震驚各界。作家劉克襄在臉書發文哀悼，透露日前王浩一心臟出狀況，人在台東都蘭休養，29日晚間卻接到王浩一弟弟電話告知，王浩一駕車外出，中途或因身體不適，停靠路邊便離開人世了，「在太平洋的深沉召喚下，跟我們告辭了」。追憶作家王浩一豐富著述，畢生為文化熱情投入，留下深厚筆跡，也留下難以填補的空白。願他的文字，繼續陪我們走過人生中的風景與轉彎。
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