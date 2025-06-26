走進新竹「或者書店」的蔬食餐桌：推薦5道必吃風味料理
文／江宛庭
攝影／Alf Wang
在新竹風城的角落裡，坐落幾間用心對待料理的蔬食餐廳。店家採用友善耕作的當令食材，縮短食物從產地到餐桌的距離；或是在烹調上減少添加物，讓食物的自然原味能夠被好好享用。和我們一起踏上蔬食探險路線，品嚐新竹限定的職人蔬食料理故事！
或者書店：不只是「有機書店」，更有「蔬食餐桌」
藏身在新瓦屋客家文化園區一隅的或者書店，整座書屋與周圍的樹林草木共生，走進便讓人感受到生機盎然。
空間一樓為獨立書店，除了擁有各類主題選書、風格選物，也常透過舉辦活動，為書店帶入不同的美感生活體驗。二樓則是由書店所延伸的餐飲體驗空間，從選用友善農物為食材，到新竹在地物產入菜，都能發現或者品牌嘗試為蔬食創造更多可能性。
期待生產者與消費者能在這張蔬食餐桌相遇，也讓綠色飲食能夠更親切地成為每個人的日常選擇。
或者書店推薦必吃的蔬食餐點
黑金可可磚
微苦、微甜，屬於口感非常濃郁的布朗尼，在味覺的最後，會嚐到柑橘丁的香氣，使整體不會膩口。
柿餅馬斯卡碰起司
入口先咬到薄脆杏仁片，接著滿滿的柿餅香甜與馬斯卡碰起司一起融合在嘴裡，是會讓人驚喜的味蕾組合！
西西里的秘密
特別選用臺南的張錫斌黑糖與新竹的寶山黑糖，切入新鮮檸檬帶著微酸與清香，融合濃縮咖啡，完美呈現出鮮明的層次感。
米果不會擂
採收新竹峨眉自然農法種植茶葉，搭配有機豆漿，上層以手工天然米果點綴，很適合在天冷時喝一杯溫暖身心。
義大利千層粄
特選竹東的純米粄條，內層夾著季節時蔬切丁，再層層裹覆手工熬煮的植物肉醬與自製豆腐乳腰果醬，外層最後會鋪上芝麻葉、紅橡木萵苣等小型生菜，佐現刨的帕瑪森乾酪，讓所有食材和諧地一起在你口中化開。
或者書店 / 或者蔬食
地點：新竹縣竹北市文興路一段123號
營業時間：10:00-18:30（週二三公休）
●本文為 《貢丸湯》32 期「今仔日食菜」授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。原文為：有機書店裡的蔬食餐桌：新竹蔬食餐廳「或者書店」，未經同意，請勿轉載。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言