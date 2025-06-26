走進新竹「或者書店」的蔬食餐桌：推薦5道必吃風味料理

文／江宛庭

攝影／Alf Wang

在新竹風城的角落裡，坐落幾間用心對待料理的蔬食餐廳。店家採用友善耕作的當令食材，縮短食物從產地到餐桌的距離；或是在烹調上減少添加物，讓食物的自然原味能夠被好好享用。和我們一起踏上蔬食探險路線，品嚐新竹限定的職人蔬食料理故事！

或者書店：不只是「有機書店」，更有「蔬食餐桌」

藏身在新瓦屋客家文化園區一隅的或者書店，整座書屋與周圍的樹林草木共生，走進便讓人感受到生機盎然。

空間一樓為獨立書店，除了擁有各類主題選書、風格選物，也常透過舉辦活動，為書店帶入不同的美感生活體驗。二樓則是由書店所延伸的餐飲體驗空間，從選用友善農物為食材，到新竹在地物產入菜，都能發現或者品牌嘗試為蔬食創造更多可能性。

期待生產者與消費者能在這張蔬食餐桌相遇，也讓綠色飲食能夠更親切地成為每個人的日常選擇。

或者書店的一樓布置得溫馨豐富，收羅了各類主題選書、風格選物。

或者書店推薦必吃的蔬食餐點

黑金可可磚

微苦、微甜，屬於口感非常濃郁的布朗尼，在味覺的最後，會嚐到柑橘丁的香氣，使整體不會膩口。 柿餅馬斯卡碰起司

入口先咬到薄脆杏仁片，接著滿滿的柿餅香甜與馬斯卡碰起司一起融合在嘴裡，是會讓人驚喜的味蕾組合！ 西西里的秘密

特別選用臺南的張錫斌黑糖與新竹的寶山黑糖，切入新鮮檸檬帶著微酸與清香，融合濃縮咖啡，完美呈現出鮮明的層次感。 米果不會擂

採收新竹峨眉自然農法種植茶葉，搭配有機豆漿，上層以手工天然米果點綴，很適合在天冷時喝一杯溫暖身心。 義大利千層粄

特選竹東的純米粄條，內層夾著季節時蔬切丁，再層層裹覆手工熬煮的植物肉醬與自製豆腐乳腰果醬，外層最後會鋪上芝麻葉、紅橡木萵苣等小型生菜，佐現刨的帕瑪森乾酪，讓所有食材和諧地一起在你口中化開。

或者書店 / 或者蔬食

地點：新竹縣竹北市文興路一段123號

營業時間：10:00-18:30（週二三公休）

或者蔬食的餐點隨季節律動，運用在地食材，成就多變好滋味！

●本文為 《貢丸湯》32 期「今仔日食菜」授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。原文為：有機書店裡的蔬食餐桌：新竹蔬食餐廳「或者書店」，未經同意，請勿轉載。