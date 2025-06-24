聽見金句／情緒是關不掉的，壓抑只是把感受藏起來。

琅琅悅讀／ 一刻鯨選
圖／Canva
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是關不掉的，它只會被壓抑住，不會因為你沒看見就消失。若你選擇壓抑，有一天，類似的情境出現時，會反彈出更強烈的情緒。

（摘自諮商心理師吳姵瑩：《敬，的傷》）

我們的內在像個盒子，承裝著各式各樣的記憶和情緒，若不斷壓抑埋藏你的想法與感受，不知不覺地，內在盒子被塞滿了，你可能會沒有動力做事、沒有腦袋思考、總是覺得厭煩、無法靜下心來、動不動就想發怒、感受不到快樂或幸福……。

然而，當你真心想要去瞭解自己時，我們內在許多封存的記憶會慢慢鬆綁，但鬆綁的前提是—你的內在要有足夠的力量和支持度，否則這些記憶被打開就如同潘朵拉的盒子，會讓你難以消化，甚至帶給你更多的挫敗和二度傷害。

「敬，童年的傷」，正是陪伴你、給予你支持、補充你內在能量的一系列音頻課程。

在音頻課中，我將引領你從「那些受傷的童年」裡，看見「家庭的複製與」，進而「真實面對自己」、慢慢與你的內在連結，並試著「改變心態」，而能實踐「改變的方法」。

親愛的，我將陪著你在這五個章節中，返回你內在的家，逐步打開及貼近你的內在盒子，連結和療癒受傷的內在小孩，相信在梳理過往的傷痛後，你會獲得由內而外的成長，帶著豐厚的生命能量，回到中，你將可以更有能量地追求你的渴望、實踐屬於你的美好生活。

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《敬，童年的傷

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