宮廟走讀超有趣！鍾情文史與客家信仰的青年導覽員：林洛擷

採訪撰文｜許佩玟

攝影｜李政剛

宮廟導覽的啟蒙

現年20 歲初的洛洛，喜歡文史，有個老靈魂，在就讀國三時，參加一位老師的導覽，見識到宮廟之美，深受啟蒙；愛說話的他，高一時從多方管道培養自己，吸收累積宮廟知識，同時參加辯論社培養邏輯與口才；高二就開始了導覽生涯，他邀請各地朋友來新竹玩，安排旅遊行程，將宮廟導覽涵括其中。

大學時，參與學校「大學社會責任（University Social Responsibility, USR）實踐計畫」所推出的「霄裡客家文化走廊」，有導覽，也有相關講座，他時常在其中導覽。他經常走讀的玉元宮、石母娘娘等，就是導覽行程中的兩個重要客家信仰所在。

「長大後，發現那位老師講的內容，有很多種不同的解釋視角」，他笑笑地說，但無礙於勾動興趣，從此著迷於宮廟導覽。

擁有「宮廟雷達」，其實很「偏食」

投入導覽已有6 年時光，洛洛導覽的人數超過千人次，年齡層遍及老少。他一一細數導覽過的對象，曾與安親班合作帶過小學生，從原來的生物走讀，到後來加入宮廟導覽；有國中生，也有高中生，是因應108 課綱，有些學校或教育團體將在地文化納入教材，而衍生的導覽或講座；有阿婆年紀的體操團體，還有海外如來自英國、馬來西亞華人等團體。

至今，只要觀眾給個回饋，「哇～」的一聲或是眼睛發亮，他就有如充電般受到鼓舞，也彷彿見到童年時受啟發的自己，更有動力繼續導覽下去。他累積諸多經驗，導覽常走訪的宮廟駕輕就熟，還能不時穿插時事與笑話。

帶路導覽｜洛洛

「只要不是太新的宮廟，我都有興趣」，說得好像做選擇時不太「偏食」的他，會選擇宮廟來導覽，其實全憑興趣領航，對於清代建廟或日本時代的漢人宮廟或神祇感到比較親近，就成為他導覽的題材。他彷彿擁有「宮廟雷達」，一眼掃過去就可以知道一間宮廟有無可觀之處——太嶄新、堂皇的宮廟大多偏商業化，建築裝飾工藝多無可觀。

客家、閩南宮廟都導覽，他細數所知的客家人特有信仰，像義民爺，是因為林爽文事件中，客家人組織義勇軍去抵禦，因此在臺灣客家人的義民信仰才會如此重要；石母信仰也是一樣，屬於自然神信仰，在各族群也都有，但臺灣的閩南人會稱做「石頭公」，臺灣的客家人才會稱作「石母」，以霄裡石母娘娘為例，會有「結契子」，也就是認乾媽的習俗產生，在母親節時會特別為石母慶祝；定光古佛原是宋代初年的高僧，為閩南泉州同安人，一生都在閩西汀州傳佛法，其信仰者汀州客家人居多，汀州移民的客家人才會信奉祂；而稱伯公的一定是客家人祭拜的土地公；而關聖帝君、媽祖則是客家、閩南族群都有拜⋯⋯ ，他認為「兩個族群宮廟在5、60 年前，可能有較多的區別，但在這個交通方便的時代，兩個族群的相互影響已經融合在各座宮廟裡。」

宗教信仰信不信？不好說

洛洛持續導覽，也持續吸收宮廟相關知識，累積實力。有一回他以觀眾的身分參加一場在桃園舉辦的文化論壇，到了當天才知道自己要上台報告，臨時上陣他不慌不忙講起宮廟建築工藝。基於對文化歷史的熱愛，他與師長友人一同經營Podcast 節目「數位司馬遷」，其中便包含策畫有關客家人與宮廟信仰的主題，包括土地龍神、定光古佛等，以及極少部分客家人的特殊信仰，也提及客家人對神明的稱呼多半顯得很親近，例如伯公、媽祖婆等。

他對宮廟文化如此熱愛，緣於童年時的經驗，他隨母親回到她成長的客庄，「常在廟前玩耍，當野孩子」，父親還曾說起他已遺忘的往事——幼時一聽到客家戲上演，他就衝去廟口——這般長養出對宮廟的濃厚興趣與情感，他坦言小時候是相信宗教的。

圖／洛洛提供

但大學讀了中文系之後，逐漸不信了。他記得一位老師在國文課上說過，「很多你看到的東西，可能是你想像的東西，是文化告訴你的模樣」；受此影響，他道出現在的觀點，「一些所謂的神蹟，看多、看久了，就發現有文化意義在其中，也就沒那麼相信了」，他思考了一下，才又慎重地補充，「或者是在相信之前，先停下來想一下為什麼大家會相信。」

雖無宗教信仰，但導覽時他仍尊重宮廟禮俗和禁忌，例如左進右出、不要踩門檻等。如今的他以人類學、社會學、歷史學的角度去觀察與分享宮廟、神明及其文化，而非單純以信徒的身分走進宮廟。

他的導覽，吸引一些青少年跟他學習，也安排實習導覽的機會，甚至有學生製作了數位宮廟地圖……他對宮廟導覽的著迷與熱情，很有感染力，感染了他的觀眾與學生們。

●本文摘選桃園客家專刊《此時此客＠桃園》第42期電子書 內容，未經同意，請勿轉載。