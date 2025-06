基隆游太太 （Echo）／我不想理解，只想被溫柔擁抱——從布爾喬亞的蜘蛛，看見一個母親的崩壞與修復

文|基隆游太太(Echo)

我站在那個名為《好媽媽》的布偶前有點久。

她跪著、沒有手,胸前延伸出五條線。粉嫩的布料看起來很柔軟,但愈看愈覺得這畫面不對勁——她的軀幹佈滿縫補裂痕,從乳房牽出的線條,是象徵營養的奶水?還是孩子對她人生的牽制?

我想起孩子一歲那年,我要出國旅行一週。我有充分的後援,丈夫也沒有阻止我,但我卻在登機隊伍裡焦慮到想吐。腦中反覆問著同一個問題:「這樣的我,還算是個好媽媽嗎?」

那是我第一次離開他那麼久。也是我成為母親後,第一次意識到:原來我不是單純地在問自己是不是好媽媽——而是在情緒勒索自己。

這也是我來看「路易絲.布爾喬亞:剛從地獄回來,順便說一句,太精采了」(Louise Bourgeois: I Have Been to Hell and Back. And Let Me Tell You, It Was Wonderful.)這場展覽的原因。

母親離開後,我們都變成了別種人

我的母親在我成為母親之前就離開了,那是我人生中一段很低落的時刻。布爾喬亞的母親也早逝,她在母親過世後放棄數學、開始學藝術。而我,是在喪母之後,離開穩定正職、成為自由文字工作者。

布爾喬亞用雕塑、布料、畫作,創造出蜘蛛、乳房、滿是裂縫的身體布偶,一次次與記憶中的母親拉扯。我知道她的創作不是單純為了懷念,而是一種修復——我自己就是出於同樣的原因,在母親離世多年後寫了一本書,記錄自己從失去到成為一個媽媽的過程。

與《好媽媽》同一展區的牆上,有一句話擊中了我:

「我不想理解,只想被溫柔擁抱。」

(I don't want to understand, I just want to be cradled.)

我想,布爾喬亞在寫下這句話時,其實早就理解了。她是在母親過世後才成為母親的。一開始,她一定無法真正理解,母親的擁抱背後,要承受多大的疲憊與壓力。但當她自己也成為母親,她終於懂了:那種溫柔,是極其用力的。

她理解母親的辛苦,同時,也懷念自己曾經被擁抱的那一刻。所以她說,她不想再理解了——她只想,再一次被好好抱著。

留下來的,不只是記憶,還有修復

布爾喬亞最為人熟知的作品是「蜘蛛」——她用蜘蛛來象徵母親。

展場裡有兩隻蜘蛛,它們的姿態大不相同。一樓的《蹲伏的蜘蛛》,像是隨時備戰的姿態,八隻腳緊張地撐著。另外一件的《蜘蛛》則被困在籠中,籠子裡擺放著她最私密的回憶物件:椅子、獎章、香水瓶。

那也是母親最深的矛盾,當你擁有深愛的對象與回憶時,你就會明白:有時候不是走不掉,而是根本不想走。因為那裡有你愛的人,也有你的一部分,早就與這個牢籠綁在一起了。

布爾喬亞說:「我的藝術,是為了修復自己與他人之間的情感。」

創作,不是一種解釋,而是一種修補。不是要讓自己變得更堅強,而是承認我們都會破損。但我們願意留下來,願意愛。在展場裡,我靜靜看著那些作品,想到自己,想到母親,想到那些已經不在場的擁抱,還有那些我仍在努力給出的擁抱。

寫這篇文章的時候,我三歲半的兒子正大哭——原因是他打翻了牛奶。更精確地說,他也順便把我剛剛整理好的情緒打翻了。我看著牛奶蔓延、兒子尖叫、腦中只有一句話:「這地獄,真的是太精采了。」

然後我深吸一口氣,起身去拿抹布。畢竟,如果是布爾喬亞,她應該也會去擦地板的。

作者簡介: 作家基隆游太太(Echo)。圖/取自基隆游太太Yu Tai Tai臉書 基隆游太太(Echo)

無法被規則限制的高敏I人。曾是帶父母旅行一直生氣的逆女,母親離世後卻傷心到得了憂鬱症。曾是漂泊獨旅的不良人妻,現在卻心甘情願成為廢物媽媽。雖然常常不按牌理出牌,但深信把幽默感視為人生最重要的能力一定不會出錯。

職涯第一個十年是財經雜誌記者,第二個十年則是自由撰稿人。著有《廢物旅行》,亦曾以「游苔」之名出版《我的孩子要在這裡讀書》、《慢經濟:遇見池上.心風景》。

FB粉絲頁:基隆游太太Yu Tai Tai

書名:《失去妳以後,我也成為了媽媽》

作者:基隆游太太

出版社:天下雜誌出版

出版時間:2025-5-5

