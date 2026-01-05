贈獎公布／【抽獎】史博館《綻放》10件必看！維也納美景宮典藏 克林姆、席勒等大師名作一次看

奧地利國寶級美術館 維也納美景宮（Belvedere, Vienna）攜手國立歷史博物館(史博館)與時藝多媒體，共同打造的《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆》2025年12月轟動開展！本次展覽集結 60 件國寶級花卉藝術真跡，橫跨 18 世紀至 20 世紀初，以藝術時期與風格排佈展，共分為六大展區，「巴洛克時期」、「浪漫主義/畢德麥亞時期」、「美好年代」、「印象主義」、「新藝術運動/維也納分離派」、「現代趨勢」，呈現花卉在歐洲藝術史中的演進與象徵意義。

《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆》展場一隅。圖、文：維也納美景宮、時藝多媒體提供

《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆》展場一隅。圖、文：維也納美景宮、時藝多媒體提供

此外，本展最大亮點是由美景宮帶來奧地利象徵主義大師 古斯塔夫・克林姆（Gusta v Klimt）真跡，同時更打造專屬的沉浸式〈克林姆花園〉，以數位科技重現璀璨金色藝術世界，是臺灣首次完整呈現維也納百年花卉藝術脈絡特展。以下彙整本次展覽10件必看繪畫與雕塑，引領你看展前搶先認識維也納美景宮珍稀館藏！（立即票選玩抽獎，贈特展雙人票，活動辦法詳見文末）

文章目錄 ✨ 01. 法蘭茲・維爾納・ 塔姆〈花卉、兔子與果實靜物〉

✨ 02. 約瑟夫・克里伯〈花神─春〉、〈穀神─夏〉

✨ 03. 約翰・巴提斯特・德雷克斯勒〈大型花卉靜物與鳥〉

✨ 04. 約瑟夫・尼格〈花束〉

✨ 05. 瓦爾德米勒〈靜物、水果、花與銀盃〉、〈窮人的祝福〉

✨ 06. 漢斯・卡馬特〈裝飾花束〉、〈克洛帝爾德・貝爾肖像〉

✨ 07. 雨果・夏勒蒙〈畫家的女兒─愛麗絲・夏勒蒙〉、〈夏風信子〉

✨ 08. 歐嘉・威辛格─弗洛里安〈盛開的罌粟花〉

✨ 09. 古斯塔夫・克林姆〈雨後〉

✨ 10. 埃貢・席勒〈向日葵 I 〉

✨ 01. 法蘭茲・維爾納・ 塔姆〈花卉、兔子與果實靜物〉

展區：巴洛克時期

樓層／類型：一樓，繪畫

創作時間：1720-1724年

法蘭茲・維爾納・ 塔姆 〈花卉、兔子與果實靜物〉

法蘭茲・維爾納・塔姆(Franz Werner Tamm)是德奧巴洛克時期的重要花卉與靜物的畫家之一。他的創作風格對哈布斯堡王朝(備註)的宮廷藝術有深遠的影響。此件〈花卉、兔子與果實靜物〉呈現出17世紀巴洛克靜物畫的精緻風格，畫中以細膩筆觸描繪花卉綻放姿態與活靈活現的兔子相伴，構圖平衡、色彩繽紛，象徵自然的豐饒與生命的循環，也體現塔姆對光影層次與質感表現的不凡的掌握力。同場加映，比鄰展示的〈花卉、天竺鼠與果實靜物〉也同為塔姆的創作，與兔子也有異曲同工之妙。

備註：

哈布斯堡王朝(Haus Habsburg)，又稱奧地利王朝，是歐洲歷史上最為顯赫、統治地域最廣的王室之一。

法蘭茲・維爾納・ 塔姆〈花卉、兔子與果實靜物〉呼應巴洛克時期繁複風格，以印花壁貼裝飾展區牆面，格外溫馨亮眼。圖／琅琅悅讀編輯室

法蘭茲・維爾納・ 塔姆〈花卉、天竺鼠與果實靜物〉。圖／琅琅悅讀編輯室

✨ 02. 約瑟夫・克里伯〈花神─春〉、〈穀神─夏〉

展區：巴洛克時期

樓層／類型：一樓，大理石雕塑

創作時間：1830年

約瑟夫・克里伯〈花神─春〉、〈穀神─夏〉。圖／琅琅悅讀編輯室

策展團隊特別納入約瑟夫・克里伯（Joseph Klieber）的大理石頭像雕塑〈花神─春〉與〈穀神─夏〉，為眾多平面繪畫建立一條通往立體藝術的感知之路。克里伯出身雕塑世家，長年為奧地利貴族與城市建築創作裝飾性雕塑，作品以寫實風格與穩定的古典語彙見長。

這兩件雕塑以希臘羅馬神話為題，分別象徵春之綻放與夏之豐饒，將「花」從靜態描繪轉化為具有人格與季節意涵的形象存在。策展上以雕塑頭像呈現，不僅呼應美景宮原有的宮廷裝飾傳統，也提供觀眾從異材質中感受花卉綻放之美。

✨ 03. 約翰・巴提斯特・德雷克斯勒〈大型花卉靜物與鳥〉

展區：浪漫主義/畢德麥亞時期

樓層／類型：一樓，繪畫

創作時間：1799年

約翰・巴提斯特・德雷克斯勒〈大型花卉靜物與鳥〉。圖／琅琅悅讀編輯室

18世紀末的維也納，花卉繪畫逐漸從工藝術裝飾走向學院藝術，約翰・巴提斯特・德雷克斯勒（Johann Baptist Drechsler）是這個時期發展的關鍵人物，他曾經歷過皇家瓷器廠彩繪畫師10年歷練，擅長以嚴謹構圖和細膩筆法描繪花卉，更曾被任命維也納美學學院附設商業繪圖學校的首任花卉繪畫教授，承襲這樣畫風名家眾多，故此件作品是「浪漫主義/畢德麥亞時期」展區中的核心作品，民眾能在巨幅油畫〈大型花卉靜物與鳥〉前仔細端詳花器上艷麗盛放的各式花卉，看看你認得哪幾種植物，同時，也能觀賞畫家筆觸，如何用細膩描繪出花卉的藝術之美。

約翰・巴提斯特・德雷克斯勒〈大型花卉靜物與鳥〉。圖／琅琅悅讀編輯室

✨ 04. 約瑟夫・尼格〈花束〉

展區：浪漫主義/畢德麥亞時期

樓層／類型：一樓，繪畫

創作時間：1838年

約瑟夫・尼格〈花束〉

一脈相承於德雷克斯勒的學生約瑟夫・尼格（Josef Nigg）其作品〈花束〉可謂是青出藍更甚於藍，他以極薄的顏料層層堆疊，升級文藝復興舊有的「罩染」畫技，模擬出具有瓷面光澤和質地，仿若營造出琉璃般透明效果，升級成維也納式的優雅與精緻的繪畫工法。

✨ 05. 瓦爾德米勒〈靜物、水果、花與銀盃〉、〈窮人的祝福〉

展區：浪漫主義/畢德麥亞時期

樓層／類型：一樓，繪畫

創作時間：1799年

費迪南德·格奧爾格·瓦爾德米勒〈水果、花與銀杯靜物〉( Still Life with Fruit, Flowers, and a Silver Cup )。圖、文： 維也納美景宮、時藝多媒體提供

19世紀上半葉，隨著富裕市民崛起，大眾審美也逐漸從帝國宮廷宏偉壯麗，轉向靜謐與日常化的主題，畢德麥亞美學的核心人物是費迪南・德格奧爾格・瓦爾德米勒（Ferdinand Georg Waldmüller），開始把花卉由象徵性的靜物轉化成充滿生命氣息的自然觀察。〈靜物、水果、花與銀盃〉能看見他精美的構圖與精湛的繪畫技法，而這件〈窮人的祝福〉畫中描繪了一群生活困苦的人，正向華貴的新人致賀。畫中貧富差異鮮明，除了透過人物表情、衣著和舉止展現階層差異，也展現了瓦爾德米勒對日常生活的觀察力，與精準的光線掌握技法。

瓦爾德米勒〈窮人的祝福〉。圖／琅琅悅讀編輯室

瓦爾德米勒〈窮人的祝福〉局部，以華貴的綢緞服飾質感，展現富人階級身分。圖／琅琅悅讀編輯室

✨ 06. 漢斯・卡馬特〈裝飾花束〉、〈克洛帝爾德・貝爾肖像〉

展區：美好年代

樓層／類型：一樓，繪畫

創作時間：1884年、約1880年

漢斯・卡馬特〈裝飾花束〉、〈克洛帝爾德・貝爾肖像〉。圖／琅琅悅讀編輯室

漢斯・卡馬特（Hans Makart）他以壯闊的歷史場景與濃烈的色彩風格，定義了帝都的審美想像：奢華、戲劇化、充滿生命張力，他不僅是畫家，更是舞台導演與造型設計師，他擅長將繪畫、服飾、室內陳設與花卉融合，因此被稱為是「馬卡特時代」，1880年馬卡特為奧匈皇帝與皇后之銀婚慶典製作服飾，此時其知名度到達顛峰，成為一位在維也納幾乎無人不知無人不曉的藝術家，它的華麗美學19世紀後期奧地利帶來深遠影響力。

藝術應當是生活的盛宴。──漢斯・卡馬特

為19世紀維也納奢華藝術風尚的重要代表—漢斯・馬卡特（Hans Makart）作品〈裝飾花束〉。圖／史博館提供

✨ 07. 雨果・夏勒蒙〈畫家的女兒─愛麗絲・夏勒蒙〉、〈夏風信子〉

展區：印象主義

樓層／類型：一樓，繪畫；二樓，繪畫

創作時間：1911年、1901年

雨果・夏勒蒙〈畫家的女兒─愛麗絲・夏勒蒙〉。圖／琅琅悅讀編輯室

與法國印象派畫家聚焦都市風景不同，奧地利印象派畫家更注重自然的寧靜與時間的延續，故19世紀畫壇興起一股「氛圍印象派」(Stimmungsimpressionismus)的繪畫風格，強調風景的氛圍和光線，以及空間感。

承襲卡馬特的藝術家雨果・夏勒蒙（Hugo Charlemont）亦是這個時期的代表人物之一，不過他把華美轉化成詩意，例如，「美好年代」展區中的〈畫家的女兒─愛麗絲・夏勒蒙〉壯麗的背景襯托前景人物與花卉的鮮明，有呈現出空間深度，也在「印象主義」展區的〈夏風信子〉此幅中，展現瞬間捕捉到的景緻，極致溫柔與和諧。

雨果・夏勒蒙〈夏風信子〉。圖／琅琅悅讀編輯室

在一樓「美好年代」展區，雨果・夏勒蒙〈帶有魯道夫皇儲半身像的靜物〉，色調昏黃，悼念之意深刻，也展現他的用色、情感表述精準的畫工。

✨ 08. 歐嘉・威辛格─弗洛里安〈盛開的罌粟花〉

展區：印象主義

樓層／類型：二樓，繪畫

創作時間：1911年

歐嘉・威辛格─弗洛里安〈盛開的罌粟花〉

對於19世紀女性而言，花卉不只是日常生活的觀賞品，更是抒情、是一種表達自我的語言。歐嘉・威辛格─弗洛里安（Olga Wisinger-Florian）是一位19世紀末最具代表性的女性藝術家，他所創作的繪畫形式「花卉風景」，不再只是單純室內靜物，是必須結合風景和諧融合的畫風。

本次展出的〈盛開的罌粟花〉創作於1895-1900年，以鮮明色彩與奔放筆觸描繪盛放的花朵，遍地蔓生，展現生命力與女性柔美的力量。作品融合印象派的光影變化與裝飾性構圖，呈現自然的浪漫與動感，是藝術家將自然景象化為情感詩意的代表之作。

歐嘉・威辛格─弗洛里安〈盛開的罌粟花〉。圖／琅琅悅讀編輯室

✨ 09. 古斯塔夫・克林姆〈雨後〉

展區：克林姆花園沉浸區

樓層／類型：二樓，繪畫

創作時間：1890年

奧地利象徵主義大師克林姆（Gustav Klimt）真跡首度來臺，珍稀原作〈雨後〉（After the Rain）創作於1898年，描繪下雨過後草地的靜謐風景。Belvedere, Vienna（Photo Johannes Stoll）

古斯塔夫・克林姆（Gustav Klimt）是維也納分離派的靈魂人物，也是現代藝術的奠基者，他運用金箔、銀箔與油漆交織出全新藝術語彙的「金色時期」代表作無數，備受後世推崇，不過他同一時期，他的風景畫創造出一種介於具象與抽象之間的全新視覺語言，也深受大眾喜愛。

古斯塔夫・克林姆這幅真跡〈雨後〉被認為是他學生時代後，正式繪畫風景畫的開端之作。同時此展區內也有科學檢測裝置，歡迎民眾動手滑動燈箱，看見畫家隱藏在顏料底下的秘密。

古斯塔夫・克林姆〈雨後〉展內互動裝置與真跡畫作。組圖／琅琅悅讀編輯室

古斯塔夫・克林姆（Gusta v Klimt）大師名作解析與克林姆花園沉浸展區。

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《藝術賞析─「克林姆與美景宮」經典畫作》

✨ 10. 埃貢・席勒〈向日葵 I 〉

埃貢・席勒〈向日葵〉

展區：現代趨勢

樓層／類型：二樓，繪畫

創作時間：1911年

埃貢・席勒(Egon Schiele)並未曾制式拜入克林姆門下，成為他的學生，但席勒曾受到這位相差30歲藝術前輩提攜，兩人對藝術創新的理念與追求相近，克林姆提出「維也納分離派」與席勒倡議的「新藝術組織」都體現了維也納現代主義的核心與他們對創作上的追求。

本次展出的作品席勒〈向日葵 I 〉，其實與克林姆的〈向日葵 I 〉，兩幅作品都深受1888年梵谷的創作啟發，與梵谷不同的是，克林姆與席勒的向日葵不再只是花瓶裡的花，而是野地裡生長的花卉。21歲的席勒以強烈筆觸與鮮明色彩描繪孤立的向日葵，鮮黃嫩蕊與晦暗葉脈、嶙峋枝幹，形成強烈對比，象徵它的生命力和堅韌，同時也象徵盛放與枯萎之間，那份敏銳而深邃的凝視，展現藝術家獨有的情感表現張力與創作力。

我尋找的不是外在美，而是內在的真實。──埃貢・席勒

埃貢・席勒〈向日葵 I〉( Sunflowers I)。圖_文 維也納美景宮、時藝多媒體提供

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【精品課】藝術賞析─「克林姆與美景宮」經典畫作

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4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！

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展覽資訊： 綻放 維也納美景宮百年花繪名作展－從瓦爾德米勒到克林姆

地點：國立歷史博物館1、2樓展廳（臺北市中正區南海路49號）

時間：2025年12月5日至2026年3月22日

開放時間：每日10:00至18:00（17:30展覽現場停止售票及入場），除夕及大年初一休館，其餘必要停止開放時間將另行公告，並以活動官網及現場公告為主。

史博館國際特展「綻放：維也納美景宮年花繪名作展」主視覺。圖／史博館官網