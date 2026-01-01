台灣首檔畢卡索光影展登場！西班牙博物館授權 《永恆畢卡索》AI、AR多元演繹世界名畫

你對20世紀現代藝術的主要代表人物、立體派創始者畢卡索，有多了解呢？今年10月西班牙藝術家畢卡索（Pablo Picasso）即將迎來145歲冥誕，世界各地紛紛迎來各式慶祝特展！

不同時期的藝術家畢卡索（Pablo Picasso）。圖／翡冷翠文創提供

由翡冷翠文創主辦的《永恆畢卡索：光影藝術展──藝術、繆思與知己》為台灣引進首檔畢卡索光影藝術展，2026年1月1日起在中正紀念堂第一特展廳盛大開展，展期至4月6日止，展覽以數位演譯與多元解析，尤其特別取得反戰名作《格爾尼卡》官方授權，超震撼光影感受備受期待與民眾關注！

《格爾尼卡》震撼亮相 傳遞反戰與人性關懷

翡冷翠文創表示，本展為台灣首度以「光影沉浸 × 深度策展」形式，完整呈現 畢卡索的藝術世界；跨國製作團隊以「藝術、繆思與知己」為策展主軸，運用數位科技結合敘事導向的策展方法，跳脫傳統靜態畫展框架，透過 AI、AR 與環場沉浸投影等多元展示手法，引導觀眾從畢卡索的生平、愛情、友誼、旅居與創作歷程切入，串聯其橫跨近七十年的藝術演變。展覽同時深入呈現影響畢卡索一生的重要人物，包括七位繆思，以及多位藝術家友人與思想夥伴，帶領觀眾全方位認識這位二十世紀最具影響力的藝術大師。

《格爾尼卡（Guernica）》，畢卡索，1937年，油畫。圖／取自西班牙的索菲亞王后國家藝術中心博物館官網

本展最大亮點，為畢卡索反戰鉅作《格爾尼卡（Guernica）》首度在台灣以完整策展概念亮相。翡冷翠文創總經理鄭清煌指出，展覽特別取得西班牙的索菲亞王后國家藝術中心博物館授權的42幅《格爾尼卡》創作習作與相關歷史素材，內容涵蓋畢卡索的構圖草圖、人物形象變化與創作思考脈絡，再透過高解析影像、動態視覺轉譯與環場投影，完整呈現畢卡索從構思、修正到完成的創作歷程，讓觀眾得以真正「讀懂」這件宣揚和平與人性尊嚴的經典名畫。

一場具有深度又好看的藝術展覽，絕美光影區搶先看！圖／翡冷翠文創臉書

七大展區剖析畢卡索藝術大師

本次展覽共規劃七大主題展區，從「你所不知道的畢卡索」、「時代巨浪中的藝術先鋒」、「畢卡索畫廊：解構與重塑、「格爾尼卡：戰爭的哀號」、「永恆畢卡索」、「我是畢卡索」到「畫中的繆思」等區，帶你走進畢卡索的創作世界。

《永恆畢卡索》沉浸藝術展展場入口。圖／翡冷翠文創臉書

序區｜你所不知道的畢卡索透過畢卡索的名言、書信與逸聞，帶領觀眾認識藝術大師不為人知的一面。從生活片段到創作心境，呈現他幽默、執著又矛盾的性格。本區以「人」為出發點，揭開光環背後真實而立體的畢卡索，作為理解其藝術世界的入口。

序區｜你所不知道的畢卡索。圖／翡冷翠文創提供

第一區｜時代巨浪中的藝術先鋒沿著時間軸回望畢卡索的成長歷程，從少年天才到立足巴黎的藝術先鋒，他的創作始終與戰爭、政治與社會變遷交織。本區呈現藝術如何回應時代，也讓觀眾理解畢卡索創作背後的歷史脈絡與時代意識。

第一區｜時代巨浪中的藝術先鋒

第二區｜畫廊：解構與重塑本區重現畢卡索最具代表性的創作風格，從藍色時期的孤寂、粉紅時期的柔情，到立體派對視覺結構的顛覆。線條被拆解、形體被重組、色彩重新定義，引領觀眾走進他不斷實驗、勇於突破的藝術世界。

第二區｜畫廊：解構與重塑

經典作品高品質重現，呈現藍色、粉紅到立體派不同時期的畢卡索魅力。圖／翡冷翠文創提供

關於畢卡索藍色時期創作介紹。圖／翡冷翠文創臉書

第三區｜格爾尼卡：戰爭的哀號展覽核心展區，獻給反戰鉅作《格爾尼卡》。透過大型投影、創作習作與沉浸影像，呈現作品的誕生背景與象徵意涵。本區引導觀眾理解畢卡索如何將戰爭的悲劇轉化為呼喚和平與人性尊嚴的永恆藝術語言。

第三區｜格爾尼卡：戰爭的哀號

一場具有深度又好看的藝術展覽，絕美光影區搶先看！圖／翡冷翠文創臉書

第四區｜永恆畢卡索360 度沉浸式劇場以影像、聲音與色彩交織，向畢卡索的藝術精神致敬。觀眾置身流動光影之中，感受形體與色彩的律動，體驗創作背後的情感張力，讓藝術家的思想化為視覺與聽覺的感官共鳴。

一場具有深度又好看的藝術展覽，絕美光影區搶先看！圖／翡冷翠文創臉書

一場具有深度又好看的藝術展覽，絕美光影區搶先看！圖／翡冷翠文創臉書

第五區｜我是畢卡索自畫像是畢卡索終身的自我凝視。本區透過不同時期的自我描繪，呈現他對身份、生命與創作的持續提問。從青年到晚年，觀眾將看見藝術家如何在畫布上與自己對話，探索「我是誰」的生命命題。

第五區｜我是畢卡索

第六區｜畫中的繆思七位深刻影響畢卡索的女性，既是摯愛，也是靈感來源。本區透過畫作、照片與史料，呈現她們如何形塑不同時期的創作風格與情感狀態。觀眾將理解愛情、情感與藝術之間交織而成的複雜關係。

第六區｜畫中的繆思

沉浸式劇場，用影像、聲音與色彩，置身流動光影中感受藝術。圖／翡冷翠文創提供

感受七位深刻影響畢卡索的女性，共譜出愛情、靈感與藝術交織的故事。圖／翡冷翠文創提供

SPEY詩貝、CAMA咖啡等 多元合作力挺特展

翡冷翠文創指出，本展同時獲得畢加索集團、藝術平權協會、CAMA 咖啡、明星花露水、唯賀餐飲等單位支持，特別是長期關注藝術文化的「SPEY 詩貝」鼎力相挺，讓展覽得以結合最新數位科技、國際授權高仿真畫作，以及珍貴文獻、歷史照片與影像紀錄，獨家呈獻這一場兼具藝術深度、教育意義與沉浸體驗的觀展旅程，拉近畢卡索與當代觀眾之間的距離。

SPEY 詩貝董事長何裕宏表示，SPEY 以「The Spirit of Art」為品牌核心精神，長期關注藝術如何在時間與反覆淬鍊中成形，這樣的信念與畢卡索一生不斷自我否定、重構形式與語言的創作歷程高度契合；基於對藝術精神的共同理解，SPEY以獨家呈獻的角色支持本次展覽，期盼透過沉浸式的策展形式，引領觀眾走近畢卡索作品背後更深層的創作能量，並在觀展過程中獲得嶄新而深刻的體驗。

《永恆畢卡索》沉浸藝術展 衍伸文創周邊。圖／取自官網

《永恆畢卡索》沉浸藝術展 衍伸文創周邊。圖／取自官網

翡冷翠文創指出，因為畢卡索對藝術與當代文化影響深遠，特別邀請實踐大學服裝設計學系五位老師鄭惠美、湯瑞森、王思豪、余承棕和鄭淑玲，從畢卡索作品中汲取靈感，將畫作裡的線條、幾何形狀與多重視角轉化為立體服裝設計，透過走秀讓藝術從畫面走進現場，為開幕活動帶來令人驚豔的跨界演出。《永恆畢卡索展》將在2026年1月1日至4月6日在中正紀念堂舉辦，更多展覽資訊詳洽翡冷翠文創官網或臉書社群平台查詢。

永恆的畢卡索媒體記者會開幕，與會貴賓開幕式拍照留念。圖／翡冷翠文創提供

組圖／琅琅悅讀，圖片來源：翡冷翠文創官網

展覽資訊： 「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己

時間：2026/01/01 – 2026/04/06 週一至週日 10:00－18:00（17:00 停止售票與入場）；除夕初一、初二、228紀念日休館

地點：中正紀念堂 第1展廳

票價：450元/人

連結：翡冷翠文創官方臉書