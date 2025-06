黃惠萱／從療癒中涅槃重生──《路易絲‧布爾喬亞展》觀後感

文/黃惠萱(臨床心理師)

身為治療師,我常常陪伴人們走一段屬於他們的療癒之路;作為讀者,我很喜歡透過傳記式的文字,看見人們以自己的角度描述親身經歷的蛻變;走進《布爾喬亞》的展場,一件件以裂痕為主題的裝置與繪畫,讓我以更強烈的方式,沉浸在「傷痕」與「重建」的敘事裡。

路易絲・布爾喬亞在二十歲時,母親病逝,她曾試圖自殺隨母親而去,被父親所救,四十歲時父親離世後,她陷入憂鬱,隔年開始接受長達十四年的精神分析治療,六十二歲丈夫過世後,她積極投身於女權運動中,一生持續藝術創作至死前一週。

她不只是一位擅長以布料、雕塑、裝置藝術說人生故事的藝術家,她是女兒,是母親,是走過傷痛的旅人,她從地獄歸來,還能說一句「太精彩了」,讓我深深感動。

這是一場心靈療癒的展覽,但它不說教,它不會告訴你該怎麼痊癒,而是邀請你慢慢靠近自己傷口,讓你知道有人也走過地獄,當你深陷泥沼,它讓你窺見渡河後的彼岸之光,你可以往光的方向前進。

展覽共三大主題,分別在一樓與三樓,我覺得安排得非常巧妙。慢慢走上去,你會逐步看見創作者的原初傷痛、療癒掙扎、到最後的海闊天空。

從心理師的角度,我看見作品裡從一開始獨自哀悼母愛與父愛的失落,到開始反思兩人關係裡的多重狀態,她體驗愛情與親情著伴隨相愛而來的刺痛。

「當我不『攻擊』時我感覺不到自己活著。」

(When I do not “attack”, I do not feel myself alive. )