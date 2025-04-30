【抽獎】富邦美術館布爾喬亞國際特展：8件作品解鎖亮點與藝術金句

富邦美術館重磅引進國際特展──《路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了》呈現法裔美籍藝術家路易絲．布爾喬亞（Louise Bourgeois，1911-2010）展覽自即日起至6月30日震撼登場！本次特展自日本森美術館同名特展中移師60多件精選作，是她首次在台灣大規模展出，也是台灣唯一一場能夠窺視她創作軌跡的展覽。

此次特展自3月開展以來好評如潮，究竟展覽有哪些亮點與必看展件？以下彙整展覽中必看8件精選之作、展場金句穿插藝術家生平，帶你看見她生命裡的那些愛與依附、疼痛與修補的旅程，邀請觀眾攜手家人朋友在五月母親節前後，走進富邦美術館特展感受布爾喬亞創作宇宙，感受作品中流露出的情感共振。

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文章目錄 關於布爾喬亞

展區一：不要遺棄我

01. 逃家女孩（The Runaway Girl），約1938，油畫

02. 蹲伏的蜘蛛（Crouching Spirder），2003，不鏽鋼雕塑

03. 好媽媽（Good Mother），2003，布料拼接雕塑

展區二：剛從地獄回來

04. 父親的毀滅（The Destruction of the Father），1974，聚氨酯樹脂、木材、布料、紅光

05. 罪魁禍首2號（Culprit Number Two），1998，上漆鋼鐵、鏡子、玻璃等

展區三：天空的修復

06. 情侶（Couple），2003，鋁

08. 無題（剛從地獄回來）Untitled (I Have Been to Hell and Back)，1996，刺繡、手帕

07. 修剪造型IV（Topiary IV），1999，鋼鐵、布料、珠子、木材

關於布爾喬亞

具「蜘蛛奶奶」、「雕塑界女王」美名的布爾喬亞

布爾喬亞是20世紀女性主義藝術先驅，也是當代心理藝術的傳奇人物，創作雖然中年才開始，卻不斷地創作長達70年，作品具超現實主義抽象表現主題等多元主義風格，九公尺高巨型蜘蛛雕塑《Maman》轉化女性柔弱形象的代表作，是她對母親堅韌與溫柔的深情讚頌，蜘蛛身影遍布全球，包含加拿大國家美術館、日本森美術館、西班牙畢爾包古根漢美術館等國際級場館，她的成就不只如此，她也是首位在威尼斯雙年展代表法國的女性藝術家，更1991年獲頒法國文化部國家雕塑大獎（GrandPrix National de Sculpture）、1997年獲頒美國國家藝術獎章以及終身成等等多項指標性的藝術獎項。

1974年布爾喬亞於她在工作室的照片。攝影 Mark Setteducati，圖片來源：伊頓基金會 © The Easton Foundation/

藝術是療癒童年，也是心靈救贖

心理學家阿德勒說：「幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年。」對她而言，藝術創作不只是表述自身經歷的方式，同時也是療癒童年、心靈救贖，更是大眾對話的媒介。

1915年，路易絲·布爾喬亞與父母約瑟芬和路易合影。圖片：© 伊斯頓基金會

路易絲．布爾喬亞於她的工作室、作品《聖塞巴斯蒂安》（SAINTE SEBASTIENNE）前（1992），布魯克林，紐約，1993年，圖片：富邦美術館

本次展覽由富邦美術館與日本森美術館共同策畫，三大展區各自獨立並探討她生命重大議題，分別是一樓兩個展廳「第一展區：不要遺棄我」、「第二展區：剛從地獄回來」及二樓展廳的「第三展區：天空的修復」，有強烈母性、童年創傷、親密關係相處等議題，特別是父親外遇讓她耿耿於懷，儘管議題沉重，但展覽中體現她靈活運用各式創作媒材的變化性與才華，更能洞見她獨一無二的創作語言，作品經常可見兩種對立意義的思辨，例如：大蜘蛛是掠食者，同時也具備保護者形象；母親有好媽媽與壞媽媽兩種身分交疊；痛苦與傷害也隱藏重獲新生的可能，布爾喬亞認為，世間萬物皆具二元性，因此她保留藝術品從不同角度思考的空間與正向人生觀。

正式進入展間前，關於布爾喬亞的生平與介紹也相當精采。圖／琅琅悅讀編輯室

展區一：不要遺棄我

本區焦於布爾喬亞對母子關係的探索，有呈現她對情感依附與失落的細膩回應。這不僅是她個人的生命經歷，更映照出她對母性溫柔與女性角色的深刻思索，三件代表性作品，從少女離家到審視自己在母親角色的奉獻與具象表徵。

「第一展區：不要遺棄我」，是對母性溫柔、女性角色的深切關懷。圖／琅琅悅讀編輯室

01. 逃家女孩（The Runaway Girl），約1938，油畫

《逃家女孩》。圖／琅琅悅讀編輯室、富邦美術館官網

此幅作品是本次所精選中，創作年代最早，也是最能代表她從少女轉變人妻心境的自畫像。27歲的藝術家布爾喬亞為愛走天涯，1938年與丈夫羅伯特・戈德華特（Robert Goldwater）相識並結婚，兩人遠渡重洋，遷居到美國紐約生活之初的創作。

土耳其藍的大海、小行李箱、溫柔而堅定邁開步伐，象徵著她拋開對過往的依戀與與矛盾，對未知的不安全感，同時也蘊藏對憧憬未來，即使生活有了天翻地覆的改變，但她仍持續創作，企圖寄託創作的快樂，更渴望自由。

02. 蹲伏的蜘蛛（Crouching Spirder），2003，不鏽鋼雕塑

《蹲伏的蜘蛛》。圖／琅琅悅讀編輯室

布爾喬亞：「我來自修復者所組成的家庭。蜘蛛是修復者。如果你撞進蜘蛛網，她不會生氣，她會繼續編織，把網修補好。」

"I came from a family of repairers. The spider is a repairer. If you bash into the web of a spider, she doesn't get mad. She weaves and repairer it."

1911年出生於法國巴黎的掛毯修復世家，布爾喬亞從小就展現極高的藝術天賦，特別是在家族工作坊的編織工作上，因此「修復」、「編織」是她創作中很重要的關鍵字，而蜘蛛織網的意象不僅符合自身背景經歷，也潛移默化的感染著她的創作軌跡。

270公分高龐大且有氣勢的不鏽鋼大蜘蛛，光一件作品即佔滿整間展室，它壓低身軀，八隻尖銳優雅的節肢靈巧而生動，彷彿隨時要撲向敵人或獵物，也是大部分人對蜘蛛的恐懼聯想，但是布爾喬亞認為，既是危險的掠奪者，也是慈愛溫柔的保護者，正是蜘蛛象徵她的母親，複雜。值得一提的是美術館此次巧妙安排，將此件作品擺放在玻璃櫥窗展間，讓路人也能從外面看見此件作品，格外顯眼有趣之餘，也彌補沒有大蜘蛛駐守美術館外的遺憾！

03. 好媽媽（Good Mother），2003，布料拼接雕塑

《好媽媽》。圖／琅琅悅讀編輯室

布爾喬亞：「我不想理解，只想被溫柔擁抱」

"I don't want to understand, I just want to be cradled."

布爾喬亞的母親在她學生時期鼓勵她：「妳不要扮演某個角色，妳要成為一個不可或缺的人」，不是只有繼承家族修復工作坊這一條路，透過讀書活出自己想要的模樣更重要，因此母親也是她生命中很重要角色。20歲時遭逢母親離世的人生驟變，悲慟記憶深深地烙印在她心底，因此也經常透過作品緬懷母親。

這件《好媽媽》運用了粉色布料拼接縫製而成的人型雕塑，呈現出柔軟卻帶有脆弱與傷痕的視覺語言。「乳房」是她作品中經常可見的創作元素，它承載身為母親角色的綿延不絕的母愛，作品裡沒有雙手攫取雕塑，只有白色棉線象徵乳汁慷慨地向外輸出，有著無私奉獻、哺育的意象，也象徵著她自己內心很深的恐懼與脆弱，害怕被母親遺棄、得不到母愛，而「五」也是她作品中重要的藝術語言，無論是她的原生家庭有五人，以及她自身也與丈夫共同撫育三子：母親、父親與三個孩子構築的「五人」，是心中重要的家庭結構，也是一場對愛與歸屬的呼喚。

同一展區內其他也以「女性乳房」為創作的作品。圖／琅琅悅讀編輯室

展區二：剛從地獄回來

本區闡述藝術家是創傷與韌性，尤其是與父親之間複雜的關係與情緒，該區化用她著名的作品《剛從地獄回來，順便說一句，太精彩了》幽默看待沉痛的議題，她將那些難以言說的情緒，化作一件件雕塑與裝置，展場空間設計透過鮮明對比的「紅色」與「黑色」以及燈光營造下，強烈情感具象呈現，讓觀者一眼即能明瞭她的苦楚、心底的聲音，充滿故事性、批判性和戲劇張力，是所有展區中最壓抑、最幽暗的一區，也是令人最驚豔的一區。

「第二展區：剛從地獄回來」講述的是創傷與韌性，展示了反映布爾喬亞對父親深沉情感動盪的雕塑和裝置作品。Louise Bourgeois artwork © The Easton Foundation/Licensed by VAGA at ARS, New York. 圖／富邦美術館

04. 父親的毀滅（The Destruction of the Father），1974，聚氨酯樹脂、木材、布料、紅光

布爾喬亞：「我繼承我母親的理性和我父親的病態的心。」

"I inherited my mother's rationality and my father's sick heart."

《父親的毀滅》。圖／琅琅悅讀編輯室

法國人飲食文化中極度重視晚餐，那是辛勤工作一整天後，全家人團聚的精心時刻，這件創作是布爾喬亞年輕時的幻想，因為記憶中父親喜歡在餐桌上自信滿滿地吹捧自己，她厭倦這樣的晚餐模式和專橫的權威壓力，兒時的她常幻想著：如果能和母親、姊弟，一口一口地把父親吞下肚，那會怎麼樣？

布爾喬亞：「當我不攻擊時我感覺不到自己活著。」

"When I do not 'attack' I do not feel myself alive."

作品既血腥又童真，上下隆起的突起物，既像柔軟的身體部位，又像是牙齒，被在紅色光影全然壟罩著。而吞食行為的意象反射出她對父親複雜且矛盾的情感：既渴望擁有，又想要挑戰，具有攻擊性與抵抗心情。有趣的是，這件作品也是她1960至1970 年代初期，創造出一系列的最具代表性抽象雕塑作品的顛峰之作。

05. 罪魁禍首2號（Culprit Number Two），1998，上漆鋼鐵、鏡子、玻璃等

《罪魁禍首2號》。圖／琅琅悅讀編輯室

回收6片建築中廢棄的防火門而打造的牢籠，猶如高塔一般聳立，中間孤立的放置一張小木椅，像是面壁一樣背對觀看者，代表一個正在受罰的孩子，上方突起三支箭頭、紅色的玻璃球，更象徵社會或家庭對兒童的嚴厲控制與譴責。

這件作品屬於1990年代的創作的《牢籠》系列，面心理掙扎與苦痛，布爾喬亞勇敢迎戰，她曾坦言過：「痛苦的存在無可否認。...我只是想直視它們，談論它們。」布爾喬亞不畏懼傷痛，藉由創作所投射直面創傷並創作，令人欽佩不已。

同一展區內其他《牢籠》系列的創作：《蜘蛛》、《X房間（肖像）》。圖／琅琅悅讀編輯室

展區三：天空的修復

本區聚焦於布爾喬亞創作生涯的晚期，以藍色調為主要空間設計，營造寧靜以「修補」作為核心的議題，在生命中重要兩位男性親人──父親（1951年）與丈夫（1973年）的離世後，她罹患重度憂鬱症，也開始一連串叩問與自我縫補與療傷，積極投入女權主義運動，參加過遊行示威，1970年代布爾喬亞獲得了藝術圈的好評，此時的她創作更加成熟，不再單純訴說傷痛或對抗，而是更加重著墨在面對創傷修復，以及尋找心靈的平衡與釋放。

「第三展區：天空的修復」，象徵著重生與希望，逐漸從痛苦和矛盾的狀態獲得內在平靜。圖／琅琅悅讀編輯室

06. 情侶（Couple），2003，鋁

《情侶》。圖／琅琅悅讀編輯室

布爾喬亞：「支撐著我，別遺棄我，緊緊握住，我的骨。」

"Keep me together, do not abandon me, hold my bones together."

開始不再只是探索父母及親子的主題，那就是親密關係的相處。《情侶》也是她創作中經常可見的主題之一，並且反覆使用不同材質詮釋，包含愛情、與慾望、誘惑、不安，在互相依賴、支持，以及被遺棄間維持恐懼平衡。

布爾喬亞：「螺旋是一種控制混亂的嘗試。」

"The spiral is an attempt at controlling the chaos."

本件作品以兩個巨型螺旋人型金屬雕塑，懸掛在空間之中，看似緊緊相依又像是相互拉扯抗衡，彷彿是一場無止盡的角力戰。布爾喬亞也曾表示過，螺旋型態源自於童年印象裡「擰乾掛毯」的這個動作，不僅象徵動態的變化，同時在表現出情感關係相互拉扯，並在混亂中取得平衡，也是她能將恐懼與不安轉化的藝術表現。

08. 無題（剛從地獄回來）Untitled (I Have Been to Hell and Back)，1996，刺繡、手帕

布爾喬亞：「剛從地獄回來，順便說一句，太精采了。」

" I Have been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful."

布爾喬亞的生命裡跌宕精彩，除了童年震撼教育，還經歷過兩次世界大戰，71歲才因在紐約現代美術館舉辦了作品回顧展，而逐漸被大家大眾所認識，且仍不輟創作。1990年後年代中期，眾多創作媒材中，她也喜歡透過布料創作，尤其是別具意義的她珍藏的衣服、毛巾和床單。

這件作品正是她從丈夫的遺物中取出此件手帕，並繡上了這句黑色幽默自白，這句經典名言不只是懷念與丈夫柔軟與溫存的回憶，同時帶有諷刺意味的地獄哏，讓人看見她在痛苦憂鬱、焦慮和孤獨中共存，展現其堅韌的個性，也是本次展覽的主題標語。

07. 修剪造型IV（Topiary IV），1999，鋼鐵、布料、珠子、木材

《修剪造型IV》。圖／琅琅悅讀編輯室

布爾喬亞：「藝術維持神智清醒的保證。」

"Art is a guarantee of sanity. "

在創作的那一刻，她暫時遠離失序與崩解。布爾喬亞從「修剪術」感受到大自然生命力而啟發創作，此件頗有龔自珍《病梅館記》中透過療救病梅而從中獲得自我救贖，可謂異曲同工，布爾喬亞的作品裡，少了一條右腿且拄著拐杖的孕婦，頭部與手臂則是擬態成枝幹，身上開滿了藍色珠串的花朵，象徵即是殘缺仍能展現強悍的生命力，不同的是她的雕塑不僅只是如此，其中一根樹枝還懸吊著鳥巢，傳達出傷痛並沒有阻止她前進，反而成為養分，如同女性生育力與母性堅強。

《雲雨洞窟》。圖／琅琅悅讀編輯室

與後方圓弧幾何形狀《雲與洞窟》作品相呼應，一樣取自大自然的靈感，層層向上堆疊好像正在跟天空輕聲的對話，營造出寧靜而深遠的氛圍，正是描繪出了她晚年所享有的內心平靜。

富邦美術館本次特展不只帶領大家認識這位偉大的女性藝術家，也跟隨她的創作軌跡經歷這段療癒的旅程，理解藏於作品中的「糾結」、「痛苦」與「創傷修復」等多重意涵，七大動人的金句，不僅可延伸呼應她的雕塑、裝置與織物作品，且句句都是布爾喬亞作品的精神縮影，那是她殘酷剖析自己內心，赤裸迎戰恐懼與傷痛的體悟，即日起至6月30日，邀請大家進展參觀，近距離感受她靈魂深處的對話與生命歷程。

「琅琅悅讀」特別企劃，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即獲得「路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了」雙人票，投票時間即日起至2025/5/12 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！

注意事項：

1. 獎項：「路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了」雙人門票+明信片乙張（市價：660元），20名，將由琅琅悅讀贈送。

2. 僅限台灣地區贈送，票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！

5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

展覽資訊 「路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了」（Louise Bourgeois: I Have been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful.）

期間：2025年3月15日至6月30日（週二休館）11:00-18:00（17:30停止售票入場）

地點：富邦美術館（台北市信義區松高路79號）

票價：全票300元、愛心票150元、12年國教票暨教師票100元

購票請洽：富邦美術館官網

富邦美術館社群：FB、IG

主辦單位：富邦美術館、森美術館（東京）

贊助單位：富邦人壽

協辦單位：文化部

特別協助：伊斯頓基金會

策展人：椿 玲子（森美術館策展人）、矢作 學（森美術館副策展人）

策展顧問：菲利普．拉瑞特－史密斯（伊斯頓基金會策展人）