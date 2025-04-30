【抽獎】富邦美術館布爾喬亞國際特展：8件作品解鎖亮點與藝術金句
富邦美術館重磅引進國際特展──《路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了》呈現法裔美籍藝術家路易絲．布爾喬亞（Louise Bourgeois，1911-2010）展覽自即日起至6月30日震撼登場！本次特展自日本森美術館同名特展中移師60多件精選作，是她首次在台灣大規模展出，也是台灣唯一一場能夠窺視她創作軌跡的展覽。
此次特展自3月開展以來好評如潮，究竟展覽有哪些亮點與必看展件？以下彙整展覽中必看8件精選之作、展場金句穿插藝術家生平，帶你看見她生命裡的那些愛與依附、疼痛與修補的旅程，邀請觀眾攜手家人朋友在五月母親節前後，走進富邦美術館特展感受布爾喬亞創作宇宙，感受作品中流露出的情感共振。
（立即票選玩抽獎，贈特展雙人票明信片，活動辦法詳見文末）
文章目錄
關於布爾喬亞
具「蜘蛛奶奶」、「雕塑界女王」美名的布爾喬亞
布爾喬亞是20世紀女性主義藝術先驅，也是當代心理藝術的傳奇人物，創作雖然中年才開始，卻不斷地創作長達70年，作品具超現實主義抽象表現主題等多元主義風格，九公尺高巨型蜘蛛雕塑《Maman》轉化女性柔弱形象的代表作，是她對母親堅韌與溫柔的深情讚頌，蜘蛛身影遍布全球，包含加拿大國家美術館、日本森美術館、西班牙畢爾包古根漢美術館等國際級場館，她的成就不只如此，她也是首位在威尼斯雙年展代表法國的女性藝術家，更1991年獲頒法國文化部國家雕塑大獎（GrandPrix National de Sculpture）、1997年獲頒美國國家藝術獎章以及終身成等等多項指標性的藝術獎項。
藝術是療癒童年，也是心靈救贖
心理學家阿德勒說：「幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年。」對她而言，藝術創作不只是表述自身經歷的方式，同時也是療癒童年、心靈救贖，更是大眾對話的媒介。
本次展覽由富邦美術館與日本森美術館共同策畫，三大展區各自獨立並探討她生命重大議題，分別是一樓兩個展廳「第一展區：不要遺棄我」、「第二展區：剛從地獄回來」及二樓展廳的「第三展區：天空的修復」，有強烈母性、童年創傷、親密關係相處等議題，特別是父親外遇讓她耿耿於懷，儘管議題沉重，但展覽中體現她靈活運用各式創作媒材的變化性與才華，更能洞見她獨一無二的創作語言，作品經常可見兩種對立意義的思辨，例如：大蜘蛛是掠食者，同時也具備保護者形象；母親有好媽媽與壞媽媽兩種身分交疊；痛苦與傷害也隱藏重獲新生的可能，布爾喬亞認為，世間萬物皆具二元性，因此她保留藝術品從不同角度思考的空間與正向人生觀。
展區一：不要遺棄我
本區焦於布爾喬亞對母子關係的探索，有呈現她對情感依附與失落的細膩回應。這不僅是她個人的生命經歷，更映照出她對母性溫柔與女性角色的深刻思索，三件代表性作品，從少女離家到審視自己在母親角色的奉獻與具象表徵。
01. 逃家女孩（The Runaway Girl），約1938，油畫
此幅作品是本次所精選中，創作年代最早，也是最能代表她從少女轉變人妻心境的自畫像。27歲的藝術家布爾喬亞為愛走天涯，1938年與丈夫羅伯特・戈德華特（Robert Goldwater）相識並結婚，兩人遠渡重洋，遷居到美國紐約生活之初的創作。
土耳其藍的大海、小行李箱、溫柔而堅定邁開步伐，象徵著她拋開對過往的依戀與與矛盾，對未知的不安全感，同時也蘊藏對憧憬未來，即使生活有了天翻地覆的改變，但她仍持續創作，企圖寄託創作的快樂，更渴望自由。
02. 蹲伏的蜘蛛（Crouching Spirder），2003，不鏽鋼雕塑
布爾喬亞：「我來自修復者所組成的家庭。蜘蛛是修復者。如果你撞進蜘蛛網，她不會生氣，她會繼續編織，把網修補好。」
"I came from a family of repairers. The spider is a repairer. If you bash into the web of a spider, she doesn't get mad. She weaves and repairer it."
1911年出生於法國巴黎的掛毯修復世家，布爾喬亞從小就展現極高的藝術天賦，特別是在家族工作坊的編織工作上，因此「修復」、「編織」是她創作中很重要的關鍵字，而蜘蛛織網的意象不僅符合自身背景經歷，也潛移默化的感染著她的創作軌跡。
270公分高龐大且有氣勢的不鏽鋼大蜘蛛，光一件作品即佔滿整間展室，它壓低身軀，八隻尖銳優雅的節肢靈巧而生動，彷彿隨時要撲向敵人或獵物，也是大部分人對蜘蛛的恐懼聯想，但是布爾喬亞認為，既是危險的掠奪者，也是慈愛溫柔的保護者，正是蜘蛛象徵她的母親，複雜。值得一提的是美術館此次巧妙安排，將此件作品擺放在玻璃櫥窗展間，讓路人也能從外面看見此件作品，格外顯眼有趣之餘，也彌補沒有大蜘蛛駐守美術館外的遺憾！
03. 好媽媽（Good Mother），2003，布料拼接雕塑
布爾喬亞：「我不想理解，只想被溫柔擁抱」
"I don't want to understand, I just want to be cradled."
布爾喬亞的母親在她學生時期鼓勵她：「妳不要扮演某個角色，妳要成為一個不可或缺的人」，不是只有繼承家族修復工作坊這一條路，透過讀書活出自己想要的模樣更重要，因此母親也是她生命中很重要角色。20歲時遭逢母親離世的人生驟變，悲慟記憶深深地烙印在她心底，因此也經常透過作品緬懷母親。
這件《好媽媽》運用了粉色布料拼接縫製而成的人型雕塑，呈現出柔軟卻帶有脆弱與傷痕的視覺語言。「乳房」是她作品中經常可見的創作元素，它承載身為母親角色的綿延不絕的母愛，作品裡沒有雙手攫取雕塑，只有白色棉線象徵乳汁慷慨地向外輸出，有著無私奉獻、哺育的意象，也象徵著她自己內心很深的恐懼與脆弱，害怕被母親遺棄、得不到母愛，而「五」也是她作品中重要的藝術語言，無論是她的原生家庭有五人，以及她自身也與丈夫共同撫育三子：母親、父親與三個孩子構築的「五人」，是心中重要的家庭結構，也是一場對愛與歸屬的呼喚。
展區二：剛從地獄回來
本區闡述藝術家是創傷與韌性，尤其是與父親之間複雜的關係與情緒，該區化用她著名的作品《剛從地獄回來，順便說一句，太精彩了》幽默看待沉痛的議題，她將那些難以言說的情緒，化作一件件雕塑與裝置，展場空間設計透過鮮明對比的「紅色」與「黑色」以及燈光營造下，強烈情感具象呈現，讓觀者一眼即能明瞭她的苦楚、心底的聲音，充滿故事性、批判性和戲劇張力，是所有展區中最壓抑、最幽暗的一區，也是令人最驚豔的一區。
04. 父親的毀滅（The Destruction of the Father），1974，聚氨酯樹脂、木材、布料、紅光
布爾喬亞：「我繼承我母親的理性和我父親的病態的心。」
"I inherited my mother's rationality and my father's sick heart."
法國人飲食文化中極度重視晚餐，那是辛勤工作一整天後，全家人團聚的精心時刻，這件創作是布爾喬亞年輕時的幻想，因為記憶中父親喜歡在餐桌上自信滿滿地吹捧自己，她厭倦這樣的晚餐模式和專橫的權威壓力，兒時的她常幻想著：如果能和母親、姊弟，一口一口地把父親吞下肚，那會怎麼樣？
布爾喬亞：「當我不攻擊時我感覺不到自己活著。」
"When I do not 'attack' I do not feel myself alive."
作品既血腥又童真，上下隆起的突起物，既像柔軟的身體部位，又像是牙齒，被在紅色光影全然壟罩著。而吞食行為的意象反射出她對父親複雜且矛盾的情感：既渴望擁有，又想要挑戰，具有攻擊性與抵抗心情。有趣的是，這件作品也是她1960至1970 年代初期，創造出一系列的最具代表性抽象雕塑作品的顛峰之作。
05. 罪魁禍首2號（Culprit Number Two），1998，上漆鋼鐵、鏡子、玻璃等
回收6片建築中廢棄的防火門而打造的牢籠，猶如高塔一般聳立，中間孤立的放置一張小木椅，像是面壁一樣背對觀看者，代表一個正在受罰的孩子，上方突起三支箭頭、紅色的玻璃球，更象徵社會或家庭對兒童的嚴厲控制與譴責。
這件作品屬於1990年代的創作的《牢籠》系列，面心理掙扎與苦痛，布爾喬亞勇敢迎戰，她曾坦言過：「痛苦的存在無可否認。...我只是想直視它們，談論它們。」布爾喬亞不畏懼傷痛，藉由創作所投射直面創傷並創作，令人欽佩不已。
展區三：天空的修復
本區聚焦於布爾喬亞創作生涯的晚期，以藍色調為主要空間設計，營造寧靜以「修補」作為核心的議題，在生命中重要兩位男性親人──父親（1951年）與丈夫（1973年）的離世後，她罹患重度憂鬱症，也開始一連串叩問與自我縫補與療傷，積極投入女權主義運動，參加過遊行示威，1970年代布爾喬亞獲得了藝術圈的好評，此時的她創作更加成熟，不再單純訴說傷痛或對抗，而是更加重著墨在面對創傷修復，以及尋找心靈的平衡與釋放。
06. 情侶（Couple），2003，鋁
布爾喬亞：「支撐著我，別遺棄我，緊緊握住，我的骨。」
"Keep me together, do not abandon me, hold my bones together."
開始不再只是探索父母及親子的主題，那就是親密關係的相處。《情侶》也是她創作中經常可見的主題之一，並且反覆使用不同材質詮釋，包含愛情、與慾望、誘惑、不安，在互相依賴、支持，以及被遺棄間維持恐懼平衡。
布爾喬亞：「螺旋是一種控制混亂的嘗試。」
"The spiral is an attempt at controlling the chaos."
本件作品以兩個巨型螺旋人型金屬雕塑，懸掛在空間之中，看似緊緊相依又像是相互拉扯抗衡，彷彿是一場無止盡的角力戰。布爾喬亞也曾表示過，螺旋型態源自於童年印象裡「擰乾掛毯」的這個動作，不僅象徵動態的變化，同時在表現出情感關係相互拉扯，並在混亂中取得平衡，也是她能將恐懼與不安轉化的藝術表現。
08. 無題（剛從地獄回來）Untitled (I Have Been to Hell and Back)，1996，刺繡、手帕
布爾喬亞：「剛從地獄回來，順便說一句，太精采了。」
" I Have been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful."
布爾喬亞的生命裡跌宕精彩，除了童年震撼教育，還經歷過兩次世界大戰，71歲才因在紐約現代美術館舉辦了作品回顧展，而逐漸被大家大眾所認識，且仍不輟創作。1990年後年代中期，眾多創作媒材中，她也喜歡透過布料創作，尤其是別具意義的她珍藏的衣服、毛巾和床單。
這件作品正是她從丈夫的遺物中取出此件手帕，並繡上了這句黑色幽默自白，這句經典名言不只是懷念與丈夫柔軟與溫存的回憶，同時帶有諷刺意味的地獄哏，讓人看見她在痛苦憂鬱、焦慮和孤獨中共存，展現其堅韌的個性，也是本次展覽的主題標語。
07. 修剪造型IV（Topiary IV），1999，鋼鐵、布料、珠子、木材
布爾喬亞：「藝術維持神智清醒的保證。」
"Art is a guarantee of sanity. "
在創作的那一刻，她暫時遠離失序與崩解。布爾喬亞從「修剪術」感受到大自然生命力而啟發創作，此件頗有龔自珍《病梅館記》中透過療救病梅而從中獲得自我救贖，可謂異曲同工，布爾喬亞的作品裡，少了一條右腿且拄著拐杖的孕婦，頭部與手臂則是擬態成枝幹，身上開滿了藍色珠串的花朵，象徵即是殘缺仍能展現強悍的生命力，不同的是她的雕塑不僅只是如此，其中一根樹枝還懸吊著鳥巢，傳達出傷痛並沒有阻止她前進，反而成為養分，如同女性生育力與母性堅強。
與後方圓弧幾何形狀《雲與洞窟》作品相呼應，一樣取自大自然的靈感，層層向上堆疊好像正在跟天空輕聲的對話，營造出寧靜而深遠的氛圍，正是描繪出了她晚年所享有的內心平靜。
富邦美術館本次特展不只帶領大家認識這位偉大的女性藝術家，也跟隨她的創作軌跡經歷這段療癒的旅程，理解藏於作品中的「糾結」、「痛苦」與「創傷修復」等多重意涵，七大動人的金句，不僅可延伸呼應她的雕塑、裝置與織物作品，且句句都是布爾喬亞作品的精神縮影，那是她殘酷剖析自己內心，赤裸迎戰恐懼與傷痛的體悟，即日起至6月30日，邀請大家進展參觀，近距離感受她靈魂深處的對話與生命歷程。
「琅琅悅讀」特別企劃，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即獲得「路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了」雙人票，投票時間即日起至2025/5/12 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！
看不到投票嗎？ 立即點選👉前往投票
注意事項：
1. 獎項：「路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了」雙人門票+明信片乙張（市價：660元），20名，將由琅琅悅讀贈送。
2. 僅限台灣地區贈送，票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。
3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。
4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！
5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。
展覽資訊
「路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了」（Louise Bourgeois: I Have been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful.）
期間：2025年3月15日至6月30日（週二休館）11:00-18:00（17:30停止售票入場）
地點：富邦美術館（台北市信義區松高路79號）
票價：全票300元、愛心票150元、12年國教票暨教師票100元
購票請洽：富邦美術館官網
富邦美術館社群：FB、IG
主辦單位：富邦美術館、森美術館（東京）
贊助單位：富邦人壽
協辦單位：文化部
特別協助：伊斯頓基金會
策展人：椿 玲子（森美術館策展人）、矢作 學（森美術館副策展人）
策展顧問：菲利普．拉瑞特－史密斯（伊斯頓基金會策展人）
琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言