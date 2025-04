【抽獎】富邦美術館布爾喬亞國際特展：8件作品解鎖亮點與藝術金句

富邦美術館重磅引進國際特展──《路易絲.布爾喬亞:剛從地獄回來,順便說一句,太精采了》呈現法裔美籍藝術家路易絲.布爾喬亞(Louise Bourgeois,1911-2010)展覽自即日起至6月30日震撼登場!本次特展自日本森美術館同名特展中移師60多件精選作,是她首次在台灣大規模展出,也是台灣唯一一場能夠窺視她創作軌跡的展覽。

此次特展自3月開展以來好評如潮,究竟展覽有哪些亮點與必看展件?以下彙整展覽中必看8件精選之作、展場金句穿插藝術家生平,帶你看見她生命裡的那些愛與依附、疼痛與修補的旅程,邀請觀眾攜手家人朋友在五月母親節前後,走進富邦美術館特展感受布爾喬亞創作宇宙,感受作品中流露出的情感共振。



文章目錄 關於布爾喬亞

展區一:不要遺棄我

01. 逃家女孩(The Runaway Girl),約1938,油畫

02. 蹲伏的蜘蛛(Crouching Spirder),2003,不鏽鋼雕塑

03. 好媽媽(Good Mother),2003,布料拼接雕塑

展區二:剛從地獄回來

04. 父親的毀滅(The Destruction of the Father),1974,聚氨酯樹脂、木材、布料、紅光

05. 罪魁禍首2號(Culprit Number Two),1998,上漆鋼鐵、鏡子、玻璃等

展區三:天空的修復

06. 情侶(Couple),2003,鋁

08. 無題(剛從地獄回來)Untitled (I Have Been to Hell and Back),1996,刺繡、手帕

07. 修剪造型IV(Topiary IV),1999,鋼鐵、布料、珠子、木材

關於布爾喬亞

具「蜘蛛奶奶」、「雕塑界女王」美名的布爾喬亞

布爾喬亞是20世紀女性主義藝術先驅,也是當代心理藝術的傳奇人物,創作雖然中年才開始,卻不斷地創作長達70年,作品具超現實主義抽象表現主題等多元主義風格,九公尺高巨型蜘蛛雕塑《Maman》轉化女性柔弱形象的代表作,是她對母親堅韌與溫柔的深情讚頌,蜘蛛身影遍布全球,包含加拿大國家美術館、日本森美術館、西班牙畢爾包古根漢美術館等國際級場館,她的成就不只如此,她也是首位在威尼斯雙年展代表法國的女性藝術家,更1991年獲頒法國文化部國家雕塑大獎(GrandPrix National de Sculpture)、1997年獲頒美國國家藝術獎章以及終身成等等多項指標性的藝術獎項。

1974年布爾喬亞於她在工作室的照片。攝影 Mark Setteducati,圖片來源:伊頓基金會 © The Easton Foundation/

藝術是療癒童年,也是心靈救贖

心理學家阿德勒說:「幸運的人用童年治癒一生,不幸的人用一生治癒童年。」對她而言,藝術創作不只是表述自身經歷的方式,同時也是療癒童年、心靈救贖,更是大眾對話的媒介。

1915年,路易絲·布爾喬亞與父母約瑟芬和路易合影。圖片:© 伊斯頓基金會

路易絲.布爾喬亞於她的工作室、作品《聖塞巴斯蒂安》(SAINTE SEBASTIENNE)前(1992),布魯克林,紐約,1993年,圖片:富邦美術館

本次展覽由富邦美術館與日本森美術館共同策畫,三大展區各自獨立並探討她生命重大議題,分別是一樓兩個展廳「第一展區:不要遺棄我」、「第二展區:剛從地獄回來」及二樓展廳的「第三展區:天空的修復」,有強烈母性、童年創傷、親密關係相處等議題,特別是父親外遇讓她耿耿於懷,儘管議題沉重,但展覽中體現她靈活運用各式創作媒材的變化性與才華,更能洞見她獨一無二的創作語言,作品經常可見兩種對立意義的思辨,例如:大蜘蛛是掠食者,同時也具備保護者形象;母親有好媽媽與壞媽媽兩種身分交疊;痛苦與傷害也隱藏重獲新生的可能,布爾喬亞認為,世間萬物皆具二元性,因此她保留藝術品從不同角度思考的空間與正向人生觀。

正式進入展間前,關於布爾喬亞的生平與介紹也相當精采。圖/琅琅悅讀編輯室

展區一:不要遺棄我

本區焦於布爾喬亞對母子關係的探索,有呈現她對情感依附與失落的細膩回應。這不僅是她個人的生命經歷,更映照出她對母性溫柔與女性角色的深刻思索,三件代表性作品,從少女離家到審視自己在母親角色的奉獻與具象表徵。

「第一展區:不要遺棄我」,是對母性溫柔、女性角色的深切關懷。圖/琅琅悅讀編輯室

01. 逃家女孩(The Runaway Girl),約1938,油畫

《逃家女孩》。圖/琅琅悅讀編輯室、富邦美術館官網

此幅作品是本次所精選中,創作年代最早,也是最能代表她從少女轉變人妻心境的自畫像。27歲的藝術家布爾喬亞為愛走天涯,1938年與丈夫羅伯特・戈德華特(Robert Goldwater)相識並結婚,兩人遠渡重洋,遷居到美國紐約生活之初的創作。

土耳其藍的大海、小行李箱、溫柔而堅定邁開步伐,象徵著她拋開對過往的依戀與與矛盾,對未知的不安全感,同時也蘊藏對憧憬未來,即使生活有了天翻地覆的改變,但她仍持續創作,企圖寄託創作的快樂,更渴望自由。

02. 蹲伏的蜘蛛(Crouching Spirder),2003,不鏽鋼雕塑

《蹲伏的蜘蛛》。圖/琅琅悅讀編輯室

布爾喬亞:「我來自修復者所組成的家庭。蜘蛛是修復者。如果你撞進蜘蛛網,她不會生氣,她會繼續編織,把網修補好。」

"I came from a family of repairers. The spider is a repairer. If you bash into the web of a spider, she doesn't get mad. She weaves and repairer it."

1911年出生於法國巴黎的掛毯修復世家,布爾喬亞從小就展現極高的藝術天賦,特別是在家族工作坊的編織工作上,因此「修復」、「編織」是她創作中很重要的關鍵字,而蜘蛛織網的意象不僅符合自身背景經歷,也潛移默化的感染著她的創作軌跡。

270公分高龐大且有氣勢的不鏽鋼大蜘蛛,光一件作品即佔滿整間展室,它壓低身軀,八隻尖銳優雅的節肢靈巧而生動,彷彿隨時要撲向敵人或獵物,也是大部分人對蜘蛛的恐懼聯想,但是布爾喬亞認為,既是危險的掠奪者,也是慈愛溫柔的保護者,正是蜘蛛象徵她的母親,複雜。值得一提的是美術館此次巧妙安排,將此件作品擺放在玻璃櫥窗展間,讓路人也能從外面看見此件作品,格外顯眼有趣之餘,也彌補沒有大蜘蛛駐守美術館外的遺憾!

03. 好媽媽(Good Mother),2003,布料拼接雕塑

《好媽媽》。圖/琅琅悅讀編輯室

布爾喬亞:「我不想理解,只想被溫柔擁抱」

"I don't want to understand, I just want to be cradled."

布爾喬亞的母親在她學生時期鼓勵她:「妳不要扮演某個角色,妳要成為一個不可或缺的人」,不是只有繼承家族修復工作坊這一條路,透過讀書活出自己想要的模樣更重要,因此母親也是她生命中很重要角色。20歲時遭逢母親離世的人生驟變,悲慟記憶深深地烙印在她心底,因此也經常透過作品緬懷母親。

這件《好媽媽》運用了粉色布料拼接縫製而成的人型雕塑,呈現出柔軟卻帶有脆弱與傷痕的視覺語言。「乳房」是她作品中經常可見的創作元素,它承載身為母親角色的綿延不絕的母愛,作品裡沒有雙手攫取雕塑,只有白色棉線象徵乳汁慷慨地向外輸出,有著無私奉獻、哺育的意象,也象徵著她自己內心很深的恐懼與脆弱,害怕被母親遺棄、得不到母愛,而「五」也是她作品中重要的藝術語言,無論是她的原生家庭有五人,以及她自身也與丈夫共同撫育三子:母親、父親與三個孩子構築的「五人」,是心中重要的家庭結構,也是一場對愛與歸屬的呼喚。

同一展區內其他也以「女性乳房」為創作的作品。圖/琅琅悅讀編輯室

展區二:剛從地獄回來

本區闡述藝術家是創傷與韌性,尤其是與父親之間複雜的關係與情緒,該區化用她著名的作品《剛從地獄回來,順便說一句,太精彩了》幽默看待沉痛的議題,她將那些難以言說的情緒,化作一件件雕塑與裝置,展場空間設計透過鮮明對比的「紅色」與「黑色」以及燈光營造下,強烈情感具象呈現,讓觀者一眼即能明瞭她的苦楚、心底的聲音,充滿故事性、批判性和戲劇張力,是所有展區中最壓抑、最幽暗的一區,也是令人最驚豔的一區。

「第二展區:剛從地獄回來」講述的是創傷與韌性,展示了反映布爾喬亞對父親深沉情感動盪的雕塑和裝置作品。Louise Bourgeois artwork © The Easton Foundation/Licensed by VAGA at ARS, New York. 圖/富邦美術館

04. 父親的毀滅(The Destruction of the Father),1974,聚氨酯樹脂、木材、布料、紅光

布爾喬亞:「我繼承我母親的理性和我父親的病態的心。」

"I inherited my mother's rationality and my father's sick heart."

《父親的毀滅》。圖/琅琅悅讀編輯室

法國人飲食文化中極度重視晚餐,那是辛勤工作一整天後,全家人團聚的精心時刻,這件創作是布爾喬亞年輕時的幻想,因為記憶中父親喜歡在餐桌上自信滿滿地吹捧自己,她厭倦這樣的晚餐模式和專橫的權威壓力,兒時的她常幻想著:如果能和母親、姊弟,一口一口地把父親吞下肚,那會怎麼樣?

布爾喬亞:「當我不攻擊時我感覺不到自己活著。」

"When I do not 'attack' I do not feel myself alive."

作品既血腥又童真,上下隆起的突起物,既像柔軟的身體部位,又像是牙齒,被在紅色光影全然壟罩著。而吞食行為的意象反射出她對父親複雜且矛盾的情感:既渴望擁有,又想要挑戰,具有攻擊性與抵抗心情。有趣的是,這件作品也是她1960至1970 年代初期,創造出一系列的最具代表性抽象雕塑作品的顛峰之作。

05. 罪魁禍首2號(Culprit Number Two),1998,上漆鋼鐵、鏡子、玻璃等

《罪魁禍首2號》。圖/琅琅悅讀編輯室

回收6片建築中廢棄的防火門而打造的牢籠,猶如高塔一般聳立,中間孤立的放置一張小木椅,像是面壁一樣背對觀看者,代表一個正在受罰的孩子,上方突起三支箭頭、紅色的玻璃球,更象徵社會或家庭對兒童的嚴厲控制與譴責。

這件作品屬於1990年代的創作的《牢籠》系列,面心理掙扎與苦痛,布爾喬亞勇敢迎戰,她曾坦言過:「痛苦的存在無可否認。...我只是想直視它們,談論它們。」布爾喬亞不畏懼傷痛,藉由創作所投射直面創傷並創作,令人欽佩不已。

同一展區內其他《牢籠》系列的創作:《蜘蛛》、《X房間(肖像)》。圖/琅琅悅讀編輯室

展區三:天空的修復

本區聚焦於布爾喬亞創作生涯的晚期,以藍色調為主要空間設計,營造寧靜以「修補」作為核心的議題,在生命中重要兩位男性親人──父親(1951年)與丈夫(1973年)的離世後,她罹患重度憂鬱症,也開始一連串叩問與自我縫補與療傷,積極投入女權主義運動,參加過遊行示威,1970年代布爾喬亞獲得了藝術圈的好評,此時的她創作更加成熟,不再單純訴說傷痛或對抗,而是更加重著墨在面對創傷修復,以及尋找心靈的平衡與釋放。

「第三展區:天空的修復」,象徵著重生與希望,逐漸從痛苦和矛盾的狀態獲得內在平靜。圖/琅琅悅讀編輯室

06. 情侶(Couple),2003,鋁

《情侶》。圖/琅琅悅讀編輯室

布爾喬亞:「支撐著我,別遺棄我,緊緊握住,我的骨。」

"Keep me together, do not abandon me, hold my bones together."

開始不再只是探索父母及親子的主題,那就是親密關係的相處。《情侶》也是她創作中經常可見的主題之一,並且反覆使用不同材質詮釋,包含愛情、與慾望、誘惑、不安,在互相依賴、支持,以及被遺棄間維持恐懼平衡。

布爾喬亞:「螺旋是一種控制混亂的嘗試。」

"The spiral is an attempt at controlling the chaos."

本件作品以兩個巨型螺旋人型金屬雕塑,懸掛在空間之中,看似緊緊相依又像是相互拉扯抗衡,彷彿是一場無止盡的角力戰。布爾喬亞也曾表示過,螺旋型態源自於童年印象裡「擰乾掛毯」的這個動作,不僅象徵動態的變化,同時在表現出情感關係相互拉扯,並在混亂中取得平衡,也是她能將恐懼與不安轉化的藝術表現。

08. 無題(剛從地獄回來)Untitled (I Have Been to Hell and Back),1996,刺繡、手帕

布爾喬亞:「剛從地獄回來,順便說一句,太精采了。」

" I Have been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful."

布爾喬亞的生命裡跌宕精彩,除了童年震撼教育,還經歷過兩次世界大戰,71歲才因在紐約現代美術館舉辦了作品回顧展,而逐漸被大家大眾所認識,且仍不輟創作。1990年後年代中期,眾多創作媒材中,她也喜歡透過布料創作,尤其是別具意義的她珍藏的衣服、毛巾和床單。

這件作品正是她從丈夫的遺物中取出此件手帕,並繡上了這句黑色幽默自白,這句經典名言不只是懷念與丈夫柔軟與溫存的回憶,同時帶有諷刺意味的地獄哏,讓人看見她在痛苦憂鬱、焦慮和孤獨中共存,展現其堅韌的個性,也是本次展覽的主題標語。

07. 修剪造型IV(Topiary IV),1999,鋼鐵、布料、珠子、木材

《修剪造型IV》。圖/琅琅悅讀編輯室

布爾喬亞:「藝術維持神智清醒的保證。」

"Art is a guarantee of sanity. "

在創作的那一刻,她暫時遠離失序與崩解。布爾喬亞從「修剪術」感受到大自然生命力而啟發創作,此件頗有龔自珍《病梅館記》中透過療救病梅而從中獲得自我救贖,可謂異曲同工,布爾喬亞的作品裡,少了一條右腿且拄著拐杖的孕婦,頭部與手臂則是擬態成枝幹,身上開滿了藍色珠串的花朵,象徵即是殘缺仍能展現強悍的生命力,不同的是她的雕塑不僅只是如此,其中一根樹枝還懸吊著鳥巢,傳達出傷痛並沒有阻止她前進,反而成為養分,如同女性生育力與母性堅強。

《雲雨洞窟》。圖/琅琅悅讀編輯室

與後方圓弧幾何形狀《雲與洞窟》作品相呼應,一樣取自大自然的靈感,層層向上堆疊好像正在跟天空輕聲的對話,營造出寧靜而深遠的氛圍,正是描繪出了她晚年所享有的內心平靜。

富邦美術館本次特展不只帶領大家認識這位偉大的女性藝術家,也跟隨她的創作軌跡經歷這段療癒的旅程,理解藏於作品中的「糾結」、「痛苦」與「創傷修復」等多重意涵,七大動人的金句,不僅可延伸呼應她的雕塑、裝置與織物作品,且句句都是布爾喬亞作品的精神縮影,那是她殘酷剖析自己內心,赤裸迎戰恐懼與傷痛的體悟,即日起至6月30日,邀請大家進展參觀,近距離感受她靈魂深處的對話與生命歷程。

展覽資訊 「路易絲.布爾喬亞:剛從地獄回來,順便說一句,太精采了」(Louise Bourgeois: I Have been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful.)

期間:2025年3月15日至6月30日(週二休館)11:00-18:00(17:30停止售票入場)

地點:富邦美術館(台北市信義區松高路79號)

票價:全票300元、愛心票150元、12年國教票暨教師票100元

購票請洽:富邦美術館官網

富邦美術館社群:FB、IG

主辦單位:富邦美術館、森美術館(東京)

贊助單位:富邦人壽

協辦單位:文化部

特別協助:伊斯頓基金會

策展人:椿 玲子(森美術館策展人)、矢作 學(森美術館副策展人)

策展顧問:菲利普.拉瑞特-史密斯(伊斯頓基金會策展人)