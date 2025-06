蘇益賢／用藝術昇華苦痛，在痛苦中看見意義──《路易絲‧布爾喬亞展》觀後感

文/蘇益賢(臨床心理師)

每年的5月18日是「國際博物館日」,大家最近是否有到座落於全台各地的博物館走走呢?蘇蘇最近到富邦美術館參觀了特展《路易絲.布爾喬亞:剛從地獄回來,順便說一句,太精采了!》。此展引進了與日本東京森美術館合作的法國藝術家路易絲.布爾喬亞(Louise Bourgeois)的相關雕塑與繪畫展,是她在台灣的首次大型個展,展出高達80件作品。

路易絲.布爾喬亞是誰呢?她是出生於法國巴黎的法裔美國藝術家,創作範疇廣泛,從畫作、平面雕刻,到以青銅、大理石、乳膠等為素材的雕塑作品都有。

本次展覽分為三大展區,不同展區的名字分別是,第一展區:不要遺棄我(探討母性和情感依附);第二展區:剛從地獄回來(反映創傷與韌性);第三展區:天空的修復(象徵重生與希望)。敏銳的讀者應該已經發現,這些展覽作品背後,確實涉及到創傷、童年、傷痛等陰鬱元素。

回顧路易絲.布爾喬亞的童年,小時候跟她關係最好、最寵她的父親,卻在後來與她年輕的英語家庭教師發生了婚外情;這讓童年時期的她就感受到家庭裡的背叛與不安。加上母親後來因病逝世,孤獨與絕望打擊之下使得她曾試圖跳河自殺(後來被父親救起)。這些種種童年記憶,深深影響著她的一生。

以金屬雕塑逼真再現大蜘蛛,讓人印象深刻!圖/蘇益賢提供

在這些作品中,我看到許多「對立卻同時並存」的狀態。特別是那讓人印象深刻的大蜘蛛——以金屬雕塑逼真再現了龐大而有氣勢的蜘蛛形象,用以象徵母親。這個作品矛盾卻又自然地展現了「掠食者」與「保護者」這樣對立,卻可同時並存的意象。參觀這些作品的同時,我們也能試著練習從不同角度去思考人性複雜的一面。

在心理諮商領域中,這種「允許」對立並存的狀態,其實是種心智上成熟的象徵。我們不再極端的挑選某個立場——因為,我們知道某個極端立場選擇的同時,必定捨棄了對立立場存在的可能性。

在面對傷痛、創傷時,這種「允許」是療癒的一大關鍵:我們允許自己用更寬廣的視角去看待某些曾經是傷痛的記憶,允許自己接受事情已然發生,並去感受這些事情帶來的痛;也同時鼓勵自己去走過這些傷痛,去活出、去改變未來的人生路徑。

廣義來說,路易絲.布爾喬亞的許多作品都能看到這種帶著傷痛的同時,也試著走過、走出這些傷痛的努力與企圖。以藝術作為媒介,路易絲.布爾喬亞「述說著」生命中曾有過的苦痛,也藉由每次創作的過程,提供了自己一次「再述說」、「重新述說」的機會。站在不同的時空背景,長大後的路易絲.布爾喬亞陪同小時候的路易絲.布爾喬亞重新看見、理解過往的痛苦,甚至有機會像一現曙光般,看見苦痛當中的某些意義。

「我的藝術是我對自己和他人情感的一種修復。」

(My art is a form of restoration in terms of my feelings to myself and to others.)

──取自展區