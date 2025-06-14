蘇益賢／用藝術昇華苦痛，在痛苦中看見意義──《路易絲‧布爾喬亞展》觀後感

文／蘇益賢（臨床心理師）

每年的5月18日是「國際博物館日」，大家最近是否有到座落於全台各地的博物館走走呢？蘇蘇最近到富邦美術館參觀了特展《路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了！》。此展引進了與日本東京森美術館合作的法國藝術家路易絲．布爾喬亞（Louise Bourgeois）的相關雕塑與繪畫展，是她在台灣的首次大型個展，展出高達80件作品。

路易絲．布爾喬亞是誰呢？她是出生於法國巴黎的法裔美國藝術家，創作範疇廣泛，從畫作、平面雕刻，到以青銅、大理石、乳膠等為素材的雕塑作品都有。

本次展覽分為三大展區，不同展區的名字分別是，第一展區：不要遺棄我（探討母性和情感依附）；第二展區：剛從地獄回來（反映創傷與韌性）；第三展區：天空的修復（象徵重生與希望）。敏銳的讀者應該已經發現，這些展覽作品背後，確實涉及到創傷、童年、傷痛等陰鬱元素。

回顧路易絲．布爾喬亞的童年，小時候跟她關係最好、最寵她的父親，卻在後來與她年輕的英語家庭教師發生了婚外情；這讓童年時期的她就感受到家庭裡的背叛與不安。加上母親後來因病逝世，孤獨與絕望打擊之下使得她曾試圖跳河自殺（後來被父親救起）。這些種種童年記憶，深深影響著她的一生。

以金屬雕塑逼真再現大蜘蛛，讓人印象深刻！圖／蘇益賢提供

先有「允許」才能開啟療癒

在這些作品中，我看到許多「對立卻同時並存」的狀態。特別是那讓人印象深刻的大蜘蛛——以金屬雕塑逼真再現了龐大而有氣勢的蜘蛛形象，用以象徵母親。這個作品矛盾卻又自然地展現了「掠食者」與「保護者」這樣對立，卻可同時並存的意象。參觀這些作品的同時，我們也能試著練習從不同角度去思考人性複雜的一面。

在心理諮商領域中，這種「允許」對立並存的狀態，其實是種心智上成熟的象徵。我們不再極端的挑選某個立場——因為，我們知道某個極端立場選擇的同時，必定捨棄了對立立場存在的可能性。

在面對傷痛、創傷時，這種「允許」是療癒的一大關鍵：我們允許自己用更寬廣的視角去看待某些曾經是傷痛的記憶，允許自己接受事情已然發生，並去感受這些事情帶來的痛；也同時鼓勵自己去走過這些傷痛，去活出、去改變未來的人生路徑。

廣義來說，路易絲．布爾喬亞的許多作品都能看到這種帶著傷痛的同時，也試著走過、走出這些傷痛的努力與企圖。以藝術作為媒介，路易絲．布爾喬亞「述說著」生命中曾有過的苦痛，也藉由每次創作的過程，提供了自己一次「再述說」、「重新述說」的機會。站在不同的時空背景，長大後的路易絲．布爾喬亞陪同小時候的路易絲．布爾喬亞重新看見、理解過往的痛苦，甚至有機會像一現曙光般，看見苦痛當中的某些意義。

「我的藝術是我對自己和他人情感的一種修復。」

（My art is a form of restoration in terms of my feelings to myself and to others.）

──取自展區

展覽內到處可以看到創傷、童年、傷痛等陰鬱元素。圖／蘇益賢提供

沉浸美術館式的集體療癒

許多助人工作者喜歡透過藝術來催化案主的療癒歷程。在創作過程中，個案得以放下了用了許久、早已習慣的語言，重新拿起未必那麼理性、那麼縝密的各種媒材與工具，在一筆一劃、一進一退的過程中，重新用另一種角度去看待同一件事情，並且意外的發現某些未曾想過的視角。

作為參觀者，我們也許會有些個人過往的情感或記憶被這些作品給勾出。或許，美術館也是一個集體療癒的場域。我們各自在不同的作品中，重新整理心裡的某些情感、某些記憶，在某些時刻感覺與創作者共感、共鳴。或許也有機會在這樣被感動、被理解的時空中，默默得到某些難以言喻的療癒。

這次特展只到2025年6月30日，有興趣的夥伴務必把握機會，一起來看看你在這些作品中感受到哪些屬於自己（或許也屬於路易絲．布爾喬亞）的感受吧！

作者簡介： 臨床心理師蘇益賢 蘇益賢

蘇益賢。臨床心理師，任職於台北市中山區初色心理治療所。長期投入心理學於職場的應用。除了寫書、撰文、粉專的經營之外，近年更常往返於企業與組織內部，提供主管、員工心理學相關的講座或訓練，講座邀約每年超過500小時，授課經驗豐富。臉書粉專：心理師想跟你說；個人blog：心理師的口袋。

聲音課程：每天幸福多一點：10堂正向心理學。圖／一刻鯨選

關於「展演的回聲」 當展覽與演出結束後，真正的觀看才悄然開始。我們相信，一場展覽的意義不止於現場，而在於它如何在觀者心中留下餘韻與回聲──那些關於創作、記憶、生命、身分的種種對話。 此系列是藝術現場的書寫空間，匯聚文字的扣問與凝視後的反芻，邀請不同領域的創作者走進展場、演出、音樂會，也走進作品的深處，以觀後感、延伸筆記或專業視角，時而評論，時而省思，引出作品乃至於展場的未盡之言。在這裡，我們不急著解釋，而是讓回聲慢慢說給你聽。