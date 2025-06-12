專訪鍾肇政文學獎的范亦昕《倒退走在餘暉裡》：流露真情、能否動人是散文的兩大元素

採訪｜編輯部

整理｜雷克Draca

攝影｜ioauue

「火是野的，燃燒是痛苦的，餘燼是悲傷的。」郭強生在導讀中如此寫道。范亦昕在《倒退走在餘暉裡》中透過書寫梳理成長過程中，家庭與個人生命的碎光與微塵。魔法和火焰揉雜著殘忍與溫柔，悄然登場。

書名：《倒退走在餘暉裡》

作者：范亦昕

出版社：九歌出版

出版時間：2025-06-01

Q 《倒退走在餘暉裡》選擇以散文為載體，好奇亦昕怎麼看待散文的真實性？

A 散文的真實性是有其必要的。以我自己的創作來說，如果太多虛構反而寫不下去，因為那並非真實的感受和體悟。我的散文可能八成以上都是真的，其餘的不能說是虛構，只是在記憶中被扭曲而不完全真實，但那仍源自於感受。散文是否有真實情感的流露、能不能打動讀者，這兩點是我心中散文的必要元素。

Q 你如何思考與拿捏「出版」對私人經驗的展現？

A 我從以前到現在都希望創作可以被他者看見，但很奇妙的是，這個觀眾排除了我的家人。直到出版前夕的此刻，我仍然很忐忑，畢竟很多是在寫他們。在後記裡面有寫到，我覺得自己是個「卑鄙的寫作者」，因為事情並不是發生在我身上，是我看見、我寫下來的，並沒有徵求同意就偷了他們的故事——出版，就像確定一個偷竊者將要被抓到，這是一個很糾結的問題。

范亦昕《倒退走在餘暉裡》 攝影｜ioauue

Q 承上題。你如何拿捏撰寫家人、他人的故事時的力度？

A 當我閱讀別人的作品時，會很容易代入自己，因此我書寫時也會換位思考：假設家人看到我寫得這麼深入，他們會不會受傷？若答案是肯定的，我就會停下來，告訴自己差不多了。這樣節制的選擇也是我對自己、對事件的和解。若還需要繼續寫下去，表示我的心情還沒平復；若能夠即時收回情緒，代表我也收拾好了自己的心情，書寫也是梳理情緒的過程，透過寫作與事及人和解，因此才能邊寫邊收。

Q 你會如何定義或介紹《倒退走在餘暉裡》這本作品？

A 「生命是一場轟然燃燒的烈焰，經過與揮別都是餘暉。」這是我在後記寫的句子，也被選用放在書腰。如果要定義的話，我想《倒退走在餘暉裡》是一部我至今為此的成長史，其中濃縮了我從小到大的生命歷程，每一篇作品都著眼於很微小的事情，沒有精彩的轉折，卻是我長時間觀看、書寫下的真實。

推薦作家 范亦昕《倒退走在餘暉裡》

九歌出版（2025.06）

一九九一年生於桃園，落腳台北數十年，國北教大語創所畢，現職行銷企劃。相信寫作是魔法（或者是巫術），能蠱惑人心或者撫順靈魂。作品偶爾見刊於報章雜誌、線上媒體等，作品多次收錄於九歌年度散文選集，曾獲鍾肇政文學獎、教育部文藝創作獎等。 本文整理： 雷克Draca

從中文人變成編輯人，做著設計人的工作。糖、酒精還有尚存的美好事物，一天又平安的過去，文章散見在各地，目前定居在Openbook閱讀誌，出沒在IG：halfdraca_。

《聯合文學》雜誌2025年6月號（NO.488期）

出版社：聯經出版事業股份有限公司

出版時間：2025年6月1日

出刊頻率：月刊

