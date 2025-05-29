聽見金句／工作用眼的空檔，來點核桃吧。

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核桃含有豐富的及微量元素，尤其是黃斑部所需要的微量元素鋅和銅。所以，工作用眼的空檔來點核桃吧！

（摘自眼科名醫鐘珮禎：《名醫教你養出好眼力》）

感覺眼睛腫脹痠澀，常常容易搓揉眼睛，卻又不知道如何正確保養嗎？根據統計，眼睛相關的問題已經成為國人第三關注的重點疾病，眼睛的病變除了來自於年齡增長，不良的與不正確的用眼方式，更會嚴重加劇眼睛的退化。

這門課從最常見的幾個眼睛疾病切入，、乾眼症、飛蚊症、眼、白內障、青光眼、黃斑部病變……從症狀、預防到治療方法，到生活與飲食習慣的調整，一次為你說清楚！

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《名醫教你養出好眼力》

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