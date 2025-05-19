去北京故宮喝皇家下午茶！6間結合必逛古蹟的特色咖啡館

文_張慧萱/旅讀

圖_陳育陞/旅讀

文章目錄 📌 北京故宮博物院

萬福金春〔皇后娘娘的設宴款待〕

故宮角樓咖啡〔品一口千里江山滋味〕

📌 白塔寺

% Arabica〔紅牆下新意滋長〕

Polonio Coffee〔古剎前尋一處靜謐〕

📌 南鑼鼓巷

靜水Still Water〔天臺上看熱鬧人間〕

VOYAGE COFFEE〔玉河庵藏慢時光〕

📌 北京故宮博物院

2024年，北京中軸線正式入選世界遺產。這條貫穿北京城的軸線上，坐落著明清以來最重要的皇權象徵──紫禁城。如今造訪北京故宮博物院，除了探看珍稀藏品，更能享受往昔只有皇親國戚才能品嘗的美饌。

萬福金春〔皇后娘娘的設宴款待〕

晶瑩剔透的荔枝與楊梅一同被裝在粉彩描金荷花圖高腳碗中、青花蓋碗茶具中盛裝的不是茶湯而是拿鐵。滿溢著中式風情的宮廷甜點店，是全北京最難排的咖啡館──萬福金春。這排隊難度不比當年楊貴妃為嘗一口新鮮荔枝容易，畢竟往昔後宮小主們才能品味的佳餚，如今連平頭百姓都能在紫禁城中盡情享用，因此人人都想做一回天潢貴胄。

位於皇后居所坤寧宮東院的萬福金春，除了有精緻華美的馥郁紅梅妃子飲、宮廷核桃酪、桂花紅豆沙，更有充滿西洋風情的金福拿鐵。充滿東方美學的料理，不僅講述故宮百年故事，更讓旅人們以五感體驗明清皇宮內院生活。厚實的原木托盤、寓意著祥瑞美好的精緻餐具，在在令人感受到皇家奢華生活方式。

地址_北京故宮博物院坤寧東院

時間_11:00~17:00

故宮角樓咖啡〔品一口千里江山滋味〕

切下一口千里江山卷送入口中，原以為只是「華而不實」的網紅甜點，沒想到卻被甜度適中的鬆軟蛋糕狠狠打臉。若想在故宮喝一杯皇城咖啡，除了紫禁城內的萬福金春，位於神武門旁的故宮角樓咖啡，是不進宮就能享受皇城美味的絕佳選擇。咖啡館一開幕立即成為眾人追捧打卡點，就算開業近七年，仍舊在高德地圖的咖啡館推薦中名列前茅。

故宮角樓咖啡店門前，一排貓咪雕像格外吸人眼球，咖啡館將貓咪們當作吉祥物，呼應著故宮貓主子的特色。踏入店裡，沒有想像中皇家金碧輝煌風格，反之是古樸沉穩的木質調占據主色，加上取材自北京故宮鎮館之寶〈千里江山圖〉的壁紙襯托，更顯其古典優雅。點一杯桔慶甜酒摩卡，再搭上一個紫禁卷，細細遙想往日宮闈內盛景。

地址_北京故宮博物院神武門西圍房

時間_8:00~18:00

📌 白塔寺

距今七百多年前，由尼泊爾工匠阿尼哥主持修建的藏傳佛教寺廟白塔寺，如今周遭不見匠人忙碌身影，取而代之是聞香而來的嗜飲者。白塔寺胡同於2020年啟動白塔寺再生計畫，吸引咖啡館紛紛進駐胡同內。喝一口咖啡，眺望一眼白塔寺，解鎖北京獨有咖啡館風景。

% Arabica〔紅牆下新意滋長〕

紅色牆角下煥發出新氣象，傳統胡同內飄出陣陣咖啡香。位於白塔寺東夾道的% Arabica白塔寺店，去年底一開幕立即引發話題。咖啡館由法國設計工作室ciguë操刀打造，團隊為了維持傳統胡同民居風韻，保留部分舊建築遺跡，不破壞木結構與磚砌工藝，半露天座位形態讓陽光能輕盈的穿入咖啡館。

點好咖啡坐下不久，不自覺就與隔壁的天津小姐姐聊開。無隔閡感的座位設計，更將咖啡館包容各種人的特性放到最大。相異於其他城市的% Arabica，白塔寺店是% Arabica首家開在胡同裡的露天咖啡館。歲月悠悠，在近千年歷史的白塔寺旁，當代人以咖啡香重新形塑古巷風貌。

地址_北京市西城區白塔寺東夾道72號

時間_7:30~18:30

Polonio Coffee〔古剎前尋一處靜謐〕

傍晚的白塔寺在落日餘暉映照下更顯得莊嚴神聖。坐在Polonio Coffee露臺上，看著飛鳥掠過白塔寺上空，這是獨屬於京城咖啡館的絕佳視角。Polonio Coffee是北京另一間知名咖啡館Cabo Coffee姐妹店，兩間店店名源自烏拉圭一座小鄉村Cabo Polonio。主理人張琪因為在Cabo Polonio深刻感受到chill與freedom的氛圍，便以此為咖啡館取名。Polonio Coffee的Logo以藍色為主調，上頭繪有一艘仿若要航向遠方的船隻，似乎寓意著這間咖啡館將會帶領人們前往理想之境。

Polonio Coffee主理人於澳洲留學時在咖啡館打工的經驗，讓他對於咖啡有了深刻認識與喜愛。必點品項如澳洲經典的馥芮白、年輕人間流行的冰博克dirty、單品豆咖啡等。

地址_北京市西城區宮門口東岔81號

時間_8:30~19:30

📌 南鑼鼓巷

從元朝時就形成的南鑼鼓巷，八百年來看盡世間繁華三千。這座古老巷弄中現今緩緩飄出咖啡香，與漫漫時光雜揉，古樸胡同又有了嶄新風貌。

靜水Still Water〔天臺上看熱鬧人間〕

冬季的暖陽輕輕灑落在桌面上，水杯折射出的光影令人沉醉。位於南鑼鼓巷的靜水Still Water，在高德地圖推薦咖啡館榜單上排名前三。近年北京格外流行露臺咖啡館，坐在靜水的露臺上，眼前是質樸無華的灰瓦，下方的人們則遵循著京城節奏前行。坐在咖啡館露臺上，感受著一靜與一動之間的對比，探看帝都的多重面貌。

靜水咖啡館為一幢四合院建築，儘管在鼓樓東大街上就能看到咖啡館外觀，但必須走入建築旁的狹小胡同才能尋到入口。咖啡館內挑高的屋頂，讓陽光輕易透過大片玻璃窗映入。饕客們可以自行選擇咖啡豆品項，手沖咖啡與冰滴咖啡都相當受歡迎，甜點則主打紅絲絨蛋糕。

地址_北京東城區鼓樓東大街69號

時間_10:00~20:00

VOYAGE COFFEE〔玉河庵藏慢時光〕

人生就是一場旅行，這條漫漫長路上遇到的一切全都無法控制，可能是驚喜，也可能是驚嚇，每做一次選擇，人生都可能拐向意想不到的方向。VOYAGE COFFEE主理人截取這樣的特質為咖啡品牌取名，VOYAGE在法語中代表著旅行之意，呼應著一杯咖啡從產地到消費者手上的經歷。咖啡從生豆選擇、烘焙方法、研磨方式到製作過程，每一個環節中的任何一個變因，都會為咖啡帶來迥然不同的風味，VOYAGE COFFEE由此誕生。

VOYAGE COFFEE在北京立足超過十年，北京的第四家門市落腳東不壓橋胡同南口西側的玉河庵。這座始建於清朝的古建築，仍舊保有昔日質樸氣息，隨著咖啡館進駐，碰撞出新舊交融的風貌。VOYAGE COFFEE經典咖啡豆選擇如黑森林，帶有濃郁的黑巧克力澀味與淡淡的焦糖堅果香；紅櫻桃則是淡雅紅茶香雜揉柑橘與花香。來一趟VOYAGE COFFEE，用舌尖在古蹟中環遊全世界。

地址_北京東城區東不壓橋49號

時間_10:00~19:00

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第159期：北京‧早C晚A，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第159期

出版頻率：月刊

出版日期：2025-05-01