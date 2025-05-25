新竹復古底片攝影「森寫真機店」：把興趣活成慢生活哲學

文／黃翊嘉

攝影／程天佑

「森寫真機店」以木作為主要視覺元素的店面外觀，搭配森綠色的招牌，擺放著紅色長椅及 FUJIFILM 立牌，看似不經意的物件擺放，潛藏著對生活的細節講究。黝黑發亮的雙眼底片相機、色彩鮮豔的底片捲一字排開，猶如森林一般，眾多底片玩家們，在琳瑯滿目的相機叢林中探索與尋覓那台命定的相機與膠捲。

森寫真機店於 2018 年開幕，由店長郭老闆主理店內的大小事。店中販售底片相機、數位相機，並提供底片沖洗、相機維修、人像攝影等一系列服務，其中為數眾多的二手相機更是郭老闆開店前就到日本親自遞名片，拜訪一個又一個進貨源所累積下來的資源。

森寫真機店提供底片沖洗、相機維修、人像攝影等一系列服務，並且開設相關課程，提升大眾的拍攝技巧。

座落於北大路巷弄內的森寫真機店，店面風格與擺設藏著經營者對底片相機的喜愛與用心。

把興趣變成工作

郭老闆從大學開始接觸底片攝影至今已有近二十年的時間，談及將興趣變工作這件事，很多人認為這會在過程中失去熱情，然而郭老闆卻認為興趣會在變成工作的過程中「昇華」，變得更加專業，同時對於自身也從單純的喜愛，多加了一層「自我實現」的意義。他提到：「或許對其他人來講，興趣和工作是分很開的，但對我來講我覺得它本身就是我生活的一部分，我只是選擇把在生活的這一部分變成工作，而變成工作之後接觸的時間可以再變更多。」

從數位器材的買賣到開設底片相機店，郭老闆分享當初在創業上面臨資金籌備的壓力，同時為了尋找品質穩定的二手相機，親自赴日尋找合作對象，從零開始累積人脈。在森寫真機店的營運上更是投入大量心力，從興趣轉變為工作，郭老闆克服一次次的難題，逐步打磨與累積自己的專業能力。

森寫真機店的郭老闆。

興趣作為一種自我對話與成長的方式

對郭老闆而言，攝影不只作為工作，更是他學習自我對話的過程，伴他經歷人生旅程中的不同風景。郭老闆隨身攜帶相機，即使是在上班的過程中也可能會遇到想記錄的景象，他提到：「我不認為攝影是『玩』， 它比較像是一種自我對話，或是一種休閒。休閒就是正常的生活，像是可能遇到比較沉悶或需要放鬆的時候，你會想去做的事。以攝影來說，它讓我接下來在面對事情的時候，可以更有餘裕。」

興趣隨著不同人生階段的經歷，可能被遺忘、放棄，消失得無聲息，轉而追求社會既定的印象或價值，郭老闆認為這樣並沒有對或錯，只是有些可惜。「大部分的大學生在最匱乏的時候， 投入興趣的心力反而比較多， 很積極地追求他們相對希望的東西， 但是等到出社會， 甚至工作還不錯的時候， 反而會直接把興趣放掉， 而且一點遺憾都沒有。為什麼他們會開始變成原本自己最討厭的大人？相較於所謂的得到意義，我覺得『放棄了』這件事情是比較可惜的。」

森寫真機店不只是郭老闆實現夢想的方式，更是支持攝影愛好者們的空間， 透過互相交流以及底片沖洗課程的舉辦， 讓喜好攝影這件事持續在彼此生命中發酵。同樣身處在這座忙碌城市的你我，過去曾有什麼樣的興趣？它跟著你多久了呢？又是因為什麼事情中斷了呢？現在就是最好的那一天，不妨動手搜尋看看，你身處的地方有什麼支持你興趣持續發展的社群吧！

森寫真機店蒐藏、販售許多機型的底片相機，不僅是經營者實現夢想的方式，更是支持攝影愛好者的空間。

底片攝影的慢生活哲學

沉浸於當下的環境氛圍， 感受光影的變化、草木的擺盪、人物的情感流動。按下快門的瞬間， 細膩的生活記憶被安放在底片之中，直到沖洗後再度回到記憶的現場。比起數位攝影所產生的疲乏，底片攝影保留對於成像的驚喜與浪漫。

底片攝影蘊含著「慢生活」的哲學，談及底片攝影，郭老闆分享自己的見解：「底片攝影其實是一個次文化的代表，像黑膠也是，其實就是要自身賦予意義，你不是因為周遭的人給你它的意義，你是自己因為喜歡，然後想要去做這件事情，所以才會去做。底片攝影其實是一個跟現代社會某些快速產物之下，一個比較不同的激盪。」

對郭老闆而言，攝影不只是一種興趣、不只是工作內容，更儼然成為一種自我對話的生活方式。隨著不同人生階段的經歷，興趣在他身上不斷深化，更伴隨自我成長，帶領他解開更多「支線任務」。森寫真機店在巷弄中自成一道生活風景，也是一種認真生活的存在象徵。

比起數位攝影所產生的疲乏，底片攝影保留對於成像的驚喜與浪漫。

給新手的底片相機入手建議 1. 體驗底片攝影

可以先從「即可拍」開始嘗試，拋棄式的底片相機，單價較低又能體驗到底片攝影。 2. 入手底片相機

可以考慮從半格或有自動對焦功能等比較簡單操作的底片相機入手。

即可拍。

半格相機。

店內收藏珍貴的古典相機。

森寫真機店提供底片沖洗、相機維修、人像攝影等一系列服務，同時開設底片沖洗相關課程。

郭老闆引進日本稻荷大神，於店內設置供奉鹽、酒、米的小壇，於每日開店前例行祭拜。

店內隨處可見許多日式老件，店內各個角落都自成風景。

推薦店家： 森寫真機店

地點：新竹市北區北大路 166 巷 2 號

營業：週五、週六 13:00-21:00、週日～週四 13:00-20:00

●本文為 《貢丸湯》30 期「30歲，大人中！」授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。原文為「新竹復古底片相機：森寫真機店，把興趣活成生活哲學」，未經同意，請勿轉載。