新竹英倫風花藝咖啡廳，夜晚變身微醺酒吧：inBush

文字／張玉伶

攝影／啦嘟嘟工作室

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新竹科技城裡的深夜花藝酒吧：inBush

一株細葉孔雀木佇立在 inBush 的店面透明櫥窗前，粗齒鋸的葉片呈放射狀交錯排列，墨綠色葉片在橘紅牆面前顯得突出。細心觀察，葉片與枝幹間藏了一個小小的鳥巢， 巢間曾有一顆鳥蛋，小鳥孵化後，現已展翅翱翔於藍天之中。這株孔雀木象徵著 inBush 的故事：從無到有。在四位合夥人的巧手經營下──調酒專業的 Vic、 Leon ，擔任花藝總監的 Connie 、營運咖啡廳的 Nicole ──他們的專業互相交錯，織就了一片全新的科技城餐飲風貌。

白天是咖啡廳，晚上是酒吧的花藝質感空間——inBush

英倫風招牌字體、簡潔的木作線條，吸引人走進的 inBush ！

inBush 的多重面貌：英倫風酒吧、休閒咖啡店、植感植物店

inBush 位在長春街社區內，採複合式經營，白天是咖啡廳，晚間六點過後則轉換為酒吧，除了餐飲之外還販售植物及鮮花。英倫風招牌字體、簡潔的木作線條、深藍色為主調的店面搭配著大面玻璃窗，顧客從玻璃窗往內望，就能夠看見店內的飛羽竹芋、黑金蔓綠絨等綠植。

原先在橋下餐酒館從事調酒師工作的 Vic ，輾轉之下認識了合作夥伴 Leon ，並產生在關埔一帶開設酒吧的構想。經過一陣子的努力，兩人找到合適的店面空間，但考量酒吧僅於晚上營業的特性，兩人認為空間在白天閒置較為可惜，便將白天時的空間規劃為咖啡廳。此刻， Vic 邀請到好友、也在新竹有營運咖啡廳經驗的 Nicole 協助將酒吧店面結合咖啡廳，形成了三人的合作模式。

然而，在餐飲業打滾多年、見多識廣的三人認為僅僅是這樣還不夠，於是他們絞盡腦汁，在一番熱烈的討論後，找上 Nicole 的好友 Connie 詢問合作意願，在 Connie 的加入後將綠植及花藝元素帶入 inBush 。透過機緣巧合牽起的層層社群網絡，編織出 inBush 的完整面貌。

店家的多元樣貌讓他們得以提供多種服務，白天是充滿咖啡香、適合聚會的咖啡廳、夜間是小酌聖地，更提供了週花服務。 Connie 說明， inBush 的週花服務採儲值制，與坊間設定主題、事先預訂的週花服務不同的是，來客可以到現場自己選擇花材，而透過花藝諮詢，還能夠搭配出專屬自身風格的週花，更能夠帶著盆器到店內向花藝師諮詢後挑選合適的綠植、鮮花。inBush 的多樣性，正在為城市展開休閒新風貌。

inBush 店內的花藝、綠植空間，上層擺放乾燥花、中層為手拉坏、下層為綠植，在花藝總監 Connie 的精心設計之下，擺設色調協調、層次分明。

inBush 的植感生活美學，植物帶來的幸福感！

inBush 精心設計出許多帶有植物元素的餐點，同時提供民眾客製化的花藝綠植服務，持續連結人與植物、人與自然。主理人 Vic 分享道，由於店址鄰近科學園區，有一名園區的員工在夜晚下班後會前來選花，組合、挑選花卉的療癒感受在朋友群間不脛而走，因此 inBush 意外地成為竹科人口耳相傳的深夜花店。 inBush 獨特的服務內容，讓挑選花卉、與朋友一起喝點飲料分享工作瑣事，成為竹科人下班後的幸福片刻。對於店家而言，看見植栽能帶給顧客舒心感受，也成了持續精進、深化服務的動力。

除了花藝服務之外， Connie 也分享讓她印象深刻的一名顧客，是一位小嬰兒——他的媽媽時常帶著他到店內挑選植物、花卉。有趣的是，並不是因為這名媽媽喜歡花卉才前來消費，而是因為寶寶喜愛五彩繽紛的花朵及綠意盎然的植物，每次在店裡總是眉開眼笑，媽媽才經常帶著他前往 inBush 挑選植物。Connie 分享，正值成長期的嬰兒，接觸到繽紛色彩能刺激視覺、花香味也可以提升嗅覺敏感度，有了這些豐富的感官經驗，孩子的神經系統能發展得更加健全，是嬰兒成長的重要刺激。不論是小小孩，抑或是大人，植物、自然環境都帶給我們許多驚奇與美好，inBush 也將持續分享植物帶來的生活美學，不斷以餐飲、服務啟發人們對於自然的關注。

用綠植點綴店內空間，在inBush 分享植物帶來的生活美學

inBush 特調：西西里咖啡

以 inBush 的配方濃縮咖啡加入特選台灣黑糖、新鮮現榨檸檬，倒入搖晃雪克杯後製作而成。整體口感喝起來酸苦甜平衡，滑順不刺激，表面刨上檸檬皮以及檸檬片，增加整體的香氣。 inBush 招牌酒品：Negroni in Bush

以帶有烏樟成份的琴酒為基酒，琴酒為酒品點綴出木質及草本的調性，入口時帶有草本感，尾韻則帶有木質香氣，讓人在品嚐後彷彿置身於森林中。產品符合 inBush 的綠意形象，主理人 Vic 以此作為招牌酒品。 inBush 特色甜品：「焙苔」蛋糕

名稱獨特的「焙苔」，蛋糕表面有著如苔蘚般的療癒感，視覺表現上帶給人一絲絲溫馨的感受。入口時首先感受到滿滿的焙茶香氣，隨之而來的是起司味，整體口感綿密、滑順且扎實。

地點/營業時間： inBush

新竹市東區長春街60 號

Cafe 14:00-18:30（週一二公休）、調酒 18:30-01:00（l.o. 00:30）

●本文為 《貢丸湯》27 期「老城裡的植感生活散步」授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。原文為「新竹科技城裡的森林系咖啡廳：inBush 結合花藝的咖啡廳與酒吧」，未經同意，請勿轉載。

《貢丸湯》Vol.27〈老城裡的植感散步〉