竹科工程師的科技農場！斜槓小農不用一畝田，也能過豐年

文字 洪雅音╱攝影 吳尚鴻╱照片提供 紀成璞，取自《鄉間小路》2024年4月號

有臺灣矽谷之稱的新竹科學園區，放眼望去，總見不斷擴建的廠房，越蓋越密集、越頂天的高樓大廈，伴隨上下班時間永遠塞到動彈不得的車潮，生活只見高壓緊繃。這樣的日常環境裡，竟然有位竹科工程師，以系統化思考的專業，在水泥叢林中親手打造出綠意夢土──紀成璞以自學自製的方式，執行居家也能施作的「魚菜共生」環境，二〇一九年創立「竹科工程師的魚菜共生」臉書專頁，記錄、分享在家種菜的故事與心得。甚至「變本加厲」，找來志同道合的朋友共整一塊小地，經營「竹科小農Return true」農場，兼任起城市農夫。

在城市長大、來自公務員家庭的紀成璞，雖然沒有任何農業背景，但自幼父母就常帶他爬山、接觸大自然，退休後兩老打造了自己的開心農場，找空地種菜，回家後經常到菜園幫忙的紀成璞，因此對種植有了基本認知。

初來乍到竹科的紀成璞，住在沒有頂樓加蓋的租屋處，經過整日的曝晒，傍晚下班回家時，屋內還悶蒸著白天的熱氣。想改善頂晒問題，又考量租屋處不宜做裝潢變更或投資遮陽設備，他想到「綠屋頂」的簡易調整版：使用可移動的盆器在頂樓種植物，不用擔心防水層之類的問題，低成本、方便取材、離開時也可以撤掉恢復原狀，很快便取得了房東同意。

「竹科小農Return true」農場

紀成璞在新家陽臺，土耕高麗菜、蔥、香料植物和草莓。

用植栽實現蔬菜自由

「原本直覺想種些花花草草，用植物葉片遮陽吸熱，又可以美化景觀，但考量到澆灌和養護不易，就想說養魚、利用水體可以吸熱的原理，也是種解法，只是雖然不用天天澆灑，魚池仍需要定期清洗換水，就在思考到底要用哪種方式時，接觸到魚菜共生的概念，剛好種菜我也不陌生，就這麼研究起來了。」

憑著工程師的務實與解決問題的精神，從幾個保麗龍箱開始，藉網路自學與社群討論，在頂樓開啟了竹科工程師的魚菜共生之路。吸收著日間烈陽的能量，這方綠意逐漸成了生意盎然的遊樂場，一次解決植栽澆灌和清理魚池的困擾，還實現了纖維質與蛋白質自由！

透明的虹吸管方便觀察水位高低變化，同時好看可愛，有療癒效果。

自然世界裡，總有些奇妙的合作系統，魚菜共生正是植物、動物、微生物間的有機互動。魚的排泄物會影響水質，而這些富含氮廢物的水，正好提供蔬菜生長所需的養分，被植物根系吸收與淨化雜質後的水再流回魚池，就像廿四小時不間斷的濾水循環，守護著水生環境；這種不用額外添加化學肥料的種菜方法，自然也不會產生農作廢水。

魚池用水使用的過濾桶。

透過虹吸鐘製造潮汐現象，讓種菜盆的水位有高低變化，低水位時讓植物的根呼吸，高水位時讓植物吸收養分和水分。

不用出門也可以在家採水耕草莓。

現摘上青的生菜，水分飽滿、口感爽脆。

不用一畝田，也能過豐年

魚菜共生規模可大可小，即使只有一坪大的陽臺空間，也可以當個自給自足的城市小農。

紀成璞的太太陳柏儒回憶起初識，「一開始只覺得他就是普通的竹科工程師，有一天聊到養寵物的話題，聽他養淡水小龍蝦、吳郭魚、金目鯛，才發現這個人很特別。」原來工程師脫單的關鍵，也和魚菜共生有關。

紀成璞分享在原租屋處頂樓設置魚菜共生時，因為有足夠空間與日照，可以盡情嘗試各種作物與設備，甚至有餘裕架瓜棚、搭網室；現在置產成家後，則必須考量整體視覺和空間，挑戰在不到兩坪的工作陽臺，打造出與太太精心裝潢的居家美感協調之魚菜共生系統。

由於陽臺預留了入地式的花槽，紀成璞靈機一動，用防水帆布將這處原本用來填土種園藝的溝槽打造成魚池，再沿著陽臺欄杆設置附有虹吸的管根架，靠近室內、缺乏光照之處，則用之前淘汰的水耕管，種植耐陰的植物，打造出「植生牆」的整體視覺，讓養魚種菜不只是種生活方式，也能成為優雅的居家風景。

園藝用溝槽，透過巧思以防水帆布打造成魚池，並設置可連接Wi-Fi 的自動餵魚裝置。

園藝用溝槽，透過巧思以防水帆布打造成魚池，並設置可連接Wi-Fi 的自動餵魚裝置。

以工程師的角度來看，魚菜共生就是個完美的自動化系統，不但省心、省力，還非常省水─不用另外澆灌蔬菜、也不需要幫魚池清理換水，只需要定期清潔水管苔垢。

本著動手實作的精神，這套系統一切都是從方便取得、成本不高的材料開始組裝，「說起來，一開始最高的成本就是人力了吧！因為要花時間研究，再搭配環境做調整。條件最好的環境，就是日照、光線充足的地方，但如果沒有這樣的環境條件，也可以透過照植物燈的方式補充。」讓紀成璞越研究越投入、越做越有心得的動力，來自於自然界直接明瞭的回饋。

魚菜共生系統中最關鍵的水，也還真的「水很深」！開始建構系統時，「養水」是最重要的打底過程。雖然不需名泉取水，自來水就可以作為水源，但仍需花幾天的時間靜置消散水中氯氣、培養硝化菌。「養水必須耐心觀察，因為微生物的世界不容易用肉眼望見。」為了維持水中的菌種平衡，他還開始研究EM菌（有效微生物群），從循環系統的宏觀到生態變化的微觀，永遠有讓他好奇探索的挑戰題。

聽他談起不斷嘗試與改善魚菜共生系統的故事，就像講述著工程師對程式除錯的Debug日常，差別在一個是生活，一個是工作。而生態系統帶來的滋養，讓紀成璞成了很不一樣的工程師。

竹科辦公室有個特殊的生態，為了緩解長久使用螢幕的眼部疲勞，工程師們很喜歡在辦公空間種綠色植栽，甚至有人會養水草缸，畢竟待在公司的時間很長，照顧植栽也成了一種紓壓療癒的方式，而力行「食」用主義精神的紀成璞，則在辦公室種起了水耕草莓、高麗菜，幫同事們的晚餐加菜。

接觸魚菜共生逾六年，過程中他們也發現這個系統並非萬能，「不同的植物需要的微量元素各有差異，魚菜共生系統無法提供所有的營養，有些蔬菜土耕種植效率更好。」

斜槓農夫的科技進化

為了研究不同耕種法間的差異，紀成璞現在同時進行土耕、水耕、魚菜共生，為此，他在住家附近租了一處小農地，地主還附贈了一個雞舍，請他接手裡頭的十隻蛋雞，每天約有七至八顆的雞蛋產量。

透過自動化程式和改良耕種法的組合技，紀成璞期待能夠發展出可持續營運的商業模式，也許是簡單的良心商店，在農地旁架設自行投幣選菜的小菜攤，或是適合竹科家庭、乾淨自動化的牧場體驗；又或許從科技人的角度，客製設計科技宅魚菜共生系統。

竹科小農下班後，在租來的耕地上進行育苗工作。

租地送雞舍，主人與被當寵物養著的快樂雞們。

透過遠端遙控，可以定時幫雞群開門，活動身心，與觀察晚上雞群回籠的狀況；快樂雞們最愛吃的是櫻桃蟑螂。

新竹元培醫事科技大學旁的無人商店，不定期可買得到竹科小農快樂蛋。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2025年4月號：綠意散步學，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2025年4月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2025-04-01