讀懂女人的一生就讀李清照：愛恨離別與中年無情

（內容／朱嘉雯，編輯撰稿／一刻鯨選）

一代詞后李清照，一個才情橫溢、命運多舛的女性詞人，她的詞風從青春的清新婉約，到晚年的蒼涼，映照著她一生的跌宕起伏。青春時期的「知否？知否？應是綠肥紅瘦」，寫下殘酒未消的少女，關心花墜風雨的纖細憨態。然至哀樂中年，經歷過喪夫、國破的李清照，詞風卻改變了，她的詞不再只是兒女情長，而是對命運的嘆息、對世事的無奈。

古裝劇《知否知否應是綠肥紅瘦》，劇名引用李清照的詞作〈如夢令〉。劇中女主角展現才女、新女性的形象。圖／八大提供 陳慧貞

在〈鳳凰台上憶吹簫 ‧ 香冷金猊〉上，她是這麼寫的：

香冷金猊，被翻紅浪，起來慵自梳頭。 任寶奩塵滿，日上簾鉤。 生怕離懷別苦，多少事、欲說還休。 新來瘦，非干病酒，不是悲秋。 休休！ 這回去也，千萬遍〈陽關〉，也則難留。 念武陵人遠，煙鎖秦樓。 惟有樓前流水，應念我、終日凝眸。 凝眸處，從今又添，一段新愁。

同樣悠悠醒來，同樣別有心事，然而她「非干病酒，不是悲秋」。跟年輕時不同，她不是因為喝多了，不是為了自然的消替傷感。

那究竟是怎麼了呢？「多少事，欲說還休。」

便是經歷得太多了，還怎麼一一怨懟？說了、怨了，又有什麼用？於是，詞人最後說「休休！」罷了，罷了，了解人生離別難留，也許只有不盡流水且堪顧念。

作為創作者，李清照既記錄了轉瞬的青春美好，也用積累的生命經歷，代言人們行經半生風景後，必然面對過的、那些僅能無言以對的時刻。於是，讀著這些的我們，儘管必得各自承擔，或許也能不這麼孤獨了。

李清照的詞風變遷，不只是個人情感的轉折，更是一部女性的生命史。朱嘉雯《一代詞后李清照，從婉約到蒼涼的一生》深入解析這位才女的一生，帶你走進她的詩詞世界，感受她的愛恨離愁與人生智慧。

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朱嘉雯《一代詞后李清照，從婉約到蒼涼的一生》有聲課程 （圖／一刻鯨選）