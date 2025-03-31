新竹中央市場李記米苔目：可甜可鹹60年 正宗客家米香味

文／ 張玉伶、吳君薇

攝影／程天佑

米苔目為傳統客家人在從事農事後的甜點，在田裡忙活了一天，來一碗冰冰涼涼的米苔目冰，不但撫慰身體的勞累，也撫平心口上的毛邊。若將米苔目拌入青菜、肉燥等製成鹹食，也令人食指大動。在竹東中央市場屹立約六十年的攤商「李記米苔目」，一家子餵飽了來來往往的竹東人，也在顧客們心底刻下了難以忘懷的回憶。

李記米苔目：屹立竹東六十年的客家老味道

藍底白字、眨著大眼睛微笑著的童趣米苔目圖像，看似現代感十足的「李記米苔目」招牌，品牌已傳承超過半世紀。李記米苔目的故事，得由創辦者李阿春先生的故事開始娓娓道起。

「李記米苔目」是眾多竹東人難以忘懷的好味道。

從中央市場聚落附近的一個小小攤位開始，李阿春先生起初販售的餐點只有米苔目冰，最初該地甚至還不算是「市場」，僅有三三兩兩的攤位聚集於此。隨著市場漸漸成形，源源不絕的來客為當地增添買氣，而李阿春先生的營業狀況也越來越穩定，一轉眼就是二十年。

最初，米苔目得由手工操作石磨製作，一天約莫只能產出七、八十斤的數量。自 1965 年起，臺灣經濟逐漸好轉、工業建設加速成長，對外貿易開始蓬勃發展，李記米苔目也於此時引進工業化設備，大大提升產能。

李記米苔目第二代負責人李昌金先生，眼角彎彎地笑著說：「在農業時代，約七、八月要收割稻米的時候，我們客家人會有一種習慣是『換工』，大家互相幫忙，我父輩以前是自己製作米苔目，在割稻以後給幫助我們的壯丁一起吃。」「不過隨後，因為自家有在販售米苔目，加上我們引進了半自動化的機器，因此在這附近割稻的人，為了節省時間會來跟我們購買，逐漸地形成一種風氣。」李昌金先生分享，每到夏天時，客家人一定都要吃一碗米苔目冰，不僅清涼消暑，也隱含著互助、回饋的精神。

鐵板上翻炒米苔目，加入醬油、青蔥和李記特製油蔥酥，最後淋上肉燥，一道美味撲香的佳餚上桌。

緊抓竹東人的胃，多變的米苔目料理

身為竹東最大的米苔目製造商，被問及是否天天吃米苔目時，李昌金老闆哈哈大笑：「我們當然不可能每天三餐吃米苔目呀！但是做生意的時候，我們幾乎每天都會吃上一碗米苔目冰唷！」添加綠豆、粉圓、粉條的米苔目冰在李昌金老闆一家人與竹東熟客們的心中，有著不可輕易替代的地位！老闆更自豪地說，在過去的客家義民祭，周遭的廟宇都會向他的父親李阿春先生訂購約兩千斤數量的米苔目；在農曆八月三號灶王爺生日時，也會向他們訂購大量的米苔目回饋信徒，年復一年。

最初，李記米苔目由販售米苔目冰開始，那麼，炒米苔目這一個當今熱門品項，是從何而來的呢？李昌金先生分享，由他母親李古春杏開始嘗試炒米苔目，然而一開始客群的接受度尚未提升，因此炒米苔目在攤位上出現一、兩年後就黯然消逝，改為先專注於製作米苔目冰，到了他這一代才重新調整販售品項。早期冬季時，他們也嘗試過販售蘿蔔糕且大獲好評，盛況時約莫可以販售到一千多斤！

是什麼祕訣，讓李記米苔目緊緊抓住竹東人的胃呢？答案是製作米苔目的「米」，講究的李昌金老闆告訴採訪團隊：「我們製作米苔目使用在來米，但是不能用新的在來米，必須使用舊（至少隔年）的在來米。」李昌金老闆不厭其煩地一一說明，新米因為煮出來的水分多，會導致米苔目變軟，而舊米煮出來的水分較少，能讓米苔目在口感上更為 Q 彈。看似簡單的原理，卻是李家以職人精神，精準掌握每批原料狀態，反覆試驗出來的結果。

李記第二代負責人李昌金。

第三代接棒！堅持「做好米苔目」的職人精神

目前的李記米苔目製作方式由半人工、半機械式的方式進行，也因為疫情的因素，他與兒子李俊憲先生、女兒李翊霆小姐會先在家中備好米苔目，再各自載送到店家中。李昌金老闆期待著，未來能朝向完全的自動化發展，讓米苔目的製作更加便利、省時、提高產能。

得益於工業化所帶來的便利，一家子以往要從凌晨四點天還沒亮時就得起床開始備料，現在則能把時間稍晚往後延至五點多起床備料。經營米苔目生意的生活十分緊湊，店鋪準時在六點半開張、約中午十二點半販售完當日米苔目。手腳快速的職人們讓攝影團隊措手不及，李昌金老闆笑著說：「做生意的，如果速度不快，怎麼能賺到錢呢？」從每一個細節，包含工作空間乾淨整潔度、原料的選用等，李記米苔目毫不馬虎。縱使工作繁重，他們也不忘親切地招呼客人。不管是在地店家不約而同選用他們家的米苔目原料，到好幾位美食部落客前往用餐報導，李記米苔目穩紮穩打、聲名遠播，過程中也展現十足職人精神。劇場國寶李國修先生曾說︰「一生做好一件事，就功德圓滿了」想必對於李昌金老闆來說，他的目標無他，就是「做好米苔目」。

現在，李記米苔目由第三代李俊憲先生、李翊霆小姐接棒，他們承襲父親的記憶與技藝，持續發揚光大的同時也展開新的嘗試與挑戰。

仔細選用好品質的舊在來米，方能製作出李記口感Q彈的米苔目。

●本文為 《貢丸湯》28 期「好好吃早餐」授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。原文為「新竹正宗客家老味道，可甜可鹹的李記米苔目」，未經同意，請勿轉載。