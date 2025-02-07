搭捷運吃元宵節湯圓！經典台灣節慶美食 甜派鹹派站出來

文_李文娟/旅讀（前《非凡大探索》主持人、自媒體《文娟挑食中》創辦人）

圖_李文娟/旅讀、Cheerimages

湯圓在台灣的節慶中扮演著重要角色，尤其在冬至與元宵節，既是添歲與祈福，更是團圓與和樂。它不僅是唯一能在兩個節日都獨占C位的節慶食品，更是台灣人婚宴中不可或缺、充滿寓意的好采頭。

翻開日治時代最奢華的江山樓婚宴菜單，「百歲團燕」正是頭道佳餚──以湯圓搭配燕窩，象徵圓滿與長壽，是當年祝福新人的最高級菜色。時至今日，湯圓依舊是台灣婚宴中的甜點主角，江浙餐館會端上一碗熱騰騰、香噴噴的桂花酒釀芝麻湯圓，讓桂花和蛋花甜蜜成雙。

除了甜湯，小朋友更喜歡那一碗碗炸得澎脆、紅白相間的「花好月圓」。巧妙取用花生粉與炸湯圓的花、圓二字為名，以口感造型都討喜的紅白二色小湯圓，沾上花生糖粉，讓人一顆接一顆，伴隨著甜滋滋的喜悅，其中更盛載著對新人婚姻幸福美滿、早生貴子的滿滿祝福。

©盧大中/Cheerimages

黑芝麻內餡，糯米外皮，桂花清湯

完美湯圓自己煮！

冷冷的寒夜，在家裡煮一碗圓潤飽滿的湯圓，讓這個冬天更加溫暖吧！煮湯圓時，掌握「滾水下，小火煮」的原則，大火將水煮沸後放入湯圓，等湯圓浮起後轉小火繼續加熱五至七分鐘，即可撈起享用。 ©盧大中/Cheerimages

湯圓VS.元宵 傻傻分不清

滾元宵、搓湯圓，雖說湯圓與元宵在外觀上相似，製作方式與文化意涵還是略有不同。

湯圓是用糯米粉手工搓揉而成，柔軟而韌；元宵則以餡料滾動糯米粉成型，表皮更加鬆散。唐宋文獻記載，元宵節吃「麵繭」、「圓不落角」，南宋則有吃「乳糖圓子」的說法；晚明宦官劉若愚《酌中志》裡，有一篇針對宮廷飲食習慣所寫的〈飲食好尚紀略〉，清楚記載當時宮廷在正月初九之後有「上燈市買燈」、「吃元宵」等習俗，並明確記載元宵的製作方法：「吃元宵，其製法用糯米細麵，內用核桃仁、白糖為果餡，灑水滾成，如核桃大小，即江南所稱湯圓者。」

冬至前夕婆婆媽媽相聚「搓圓仔」，用以祭神。©劉振祥/Cheerimages

湯圓也能戰？甜派鹹派站出來

在台灣，湯圓的形式與味道更加多樣化。閩南人偏愛甜湯圓，湯底也十分講究。經典的紅糖薑湯或桂花清湯搭配黑芝麻或花生內餡湯圓，軟糯滑口；花生湯或紅豆湯也是則濃郁香甜的好選擇，寒冬中來上一碗，溫暖從舌尖一路蔓延至心間。此外，也有愛好酒釀湯底者，例如台北九如商號，這家超過一甲子的老字號餐廳，以手工酒釀芝麻湯圓聞名，其湯圓皮綿細柔軟，內餡芝麻香而不油、甜而不膩，搭配滿滿的酒釀和滑順的蛋花，一口下去，暖胃又幸福。

客家鹹湯圓也是許多人的最愛，是離鄉遊子魂牽夢縈的滋味。濃郁的湯頭是它最大特色，湯底多以大骨熬製，湯圓內餡包裹肉餡或筍乾等，用豬油拌抄香菇、蝦米、肉絲提香，湯頭中搭配香菇、茼蒿、芹菜末，再用靈魂紅蔥頭提味，層次鮮明，香氣撲鼻。位於台北雙連的燕山湯圓便以鹹湯圓為招牌，外皮Q彈、內餡扎實的包餡大湯圓極具滿足份量，搭配豬肝或粉腸，油蔥香濃，是眾多老饕的口袋名單。

包餡湯圓之外，也有不包餡的紅白小湯圓。紅白二色，既象徵陰陽能量，亦有代表金銀之吉祥涵義，兩色都吃，代表把「陰陽平衡」、「包金包銀」吃下肚。冷冷的冬夜，熱呼呼湯碗裡一顆顆圓仔吸滿湯汁，既滑順可口，更是吃進一肚子的好運旺旺來。

客家鹹湯圓

創意大進化！冰火交融新台味

時代演進，冷凍湯圓在台灣出現也將近半世紀了，它方便衛生美味，成為每個台灣家庭的廚房常備食品。在口味上，甜湯圓的餡料多種多樣，黑芝麻香氣濃郁、花生餡口感香醇，近年還出現抹茶、芋頭、巧克力等創新口味，滿足各種挑剔的味蕾。做法除了傳統的水煮或油炸，甚至有人用氣炸鍋製作湯圓，刷上一層薄油後再烤，外皮酥脆、內餡柔軟，簡單又不失風味。

如今，湯圓也不再是隆冬限定美食，就算是炎炎夏日，也擋不住台灣人對湯圓的熱愛。刨冰或冰涼甜湯裡早就少不了湯圓這一味，如台北通化街的名店御品元湯圓，就以創新的冰火湯圓贏得米其林餐盤推薦，將熱呼呼的現煮湯圓直接放在刨冰上面，淋上桂花蜜，冰火交融的口感堪稱一絕。

容易取得且便於保存的冷凍湯圓，已是家戶常備品。

當酒釀湯圓遇上刨冰，就成了甜美的夏日消暑寵兒。©劉莉生/Cheerimages

文娟主播大推！搭捷運去吃湯圓

古亭站 蔡萬興老店

講究純手工製作湯圓外皮，依循傳統古法以水磨湯圓粉團搓揉；內餡以特製比例的黑芝麻、糖、豬油調和包製。甜湯頭為桂花清湯，加入自釀甜酒釀並打上蛋花。平時僅售芝麻湯圓，節慶如元宵、冬至等則推出其他口味。

古亭站 蔡萬興老店 ©盧大中/Cheerimages

雙連站 燕山湯圓

傳承三代手藝，純糯米製作湯圓，湯頭清爽濃郁。招牌鹹湯圓搭配豬肝或粉腸，料多實在。湯圓外皮彈韌適中，內餡為香濃肉餡，帶有濃郁油蔥味，搭配鮮甜大骨湯底，風味獨特。

雙連站 燕山湯圓

信義安和站 蘇媽媽湯圓

採用天然色素，提供甜鹹多樣選擇，結合養生理念與傳統手藝。招牌「七彩養生湯圓」使用紅麴、黑芝麻、紫米、薑黃、抹茶、蝶豆花、竹炭等天然食材製成，口味包括芝麻、紅豆、花生、芋頭。湯底為以蔗糖熬煮的桂圓紅棗銀耳湯，健康無負擔。

信義安和站 蘇媽媽湯圓

信義安和站 御品元冰火湯圓

主打純手工芝麻、花生湯圓，搭配獨門桂花蜜及甜酒釀，提供熱湯圓與加冰的爽口風味，一年四季皆宜。其冰火湯圓獲得米其林必比登街頭小食推薦。門市另販售冷凍湯圓、桂花蜜、甜酒釀等產品。

信義安和站 御品元冰火湯圓

忠孝復興站 九如商號

以手工酒釀芝麻湯圓為招牌。湯圓外皮細緻柔軟，內餡選用純黑芝麻精心調製，香氣濃郁不油膩。搭配自家釀製的甜美酒釀，湯頭僅以少許桂花提味，清香怡人。另有棗泥、花生、鮮肉等口味可供選擇。

忠孝復興站 九如商號

西門站 合好政江號

原名政江號，第三代接手後改名為合好政江號，並從大安搬遷到萬華。專營手工湯圓，如鮮肉湯圓、芝麻湯圓、花生湯圓、小湯圓等，並有紅豆料、花生料、芋圓、原味酒釀等產品。目前僅販售冷凍商品，暫不提供內用服務。

西門站 合好政江號

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第156期：神在的地方—多面尼泊爾，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第156期

出版頻率：月刊

出版日期：2025-02-01