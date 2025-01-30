阿里山林鐵最壯觀的橋！樟腦寮車站的興起與歷史記憶

文字╱攝影 吳明翰，取自《鄉間小路》2024年1月號

我從竹崎站搭上阿里山號1車次的列車前往樟腦寮，想看看車站整修後的樣貌，也希望感受全線通車後的新氣象。

跨過牛稠溪與東廣遼溪之後，小火車進入登山段，不久便來到林鐵迷口中的「一大彎」，也是上山途中第一個馬蹄形彎道。沿途窗外是一幅熱帶風情畫，相思、龍眼、檳榔等樹林交錯。在木履寮到樟腦寮之間，從右側窗戶望出去，能眺望到塘湖山、金獅山和大坑山相伴而行的壯麗景色。

昔日的昇騰

火車緩緩駛進樟腦寮車站，眼前矗立著獨立山，知名的螺旋路線便是在獨立山上打穿十一座隧道，緩緩盤旋而上。搭乘火車繞行獨立山，可以看到樟腦寮三次，一次比一次還更高、更遠。

每一景、每一物都承載著豐富的故事。《國寶上雲端》作者趙玉華，以臺語吟唱樟腦寮這麼描寫：「紲落來到樟腦寮，舊的車站猶閣留；出產腦油不得了，毋閣今也已蕭條。」樟腦寮的歷史可追溯至清領時期，地名示意了曾經興盛的樟腦產業。鐵道旁留有昔日蒸汽火車頭加水時使用的水塔、水鶴，令人遐想當年炊煙交融昇騰，帶來濃烈生氣的盛況，是樟腦寮車站的著名地標。

通車後的村落生機

與以前「追火車」的心情截然不同，我選擇在車站的候車椅上靜靜坐著，欣賞通車後的小站風貌。此時，旁邊的小販一邊擺放新鮮的龍眼和柿子，一邊熱情地指著不遠處的獨立山對遊客說：「獨立山步道到了山頂，能俯瞰到樟腦寮的全景，非常壯觀！」對於在這裡販售當地水果的劉惠卿來說，這樣的介紹早已成為她的日常。她笑著說道：「通車後，來的人變多了，為這個村落增添新的生機！」她興奮的語氣中流露出對家鄉的熱愛與期待，同時也讓短暫停留的旅人們，深刻感受到這裡濃厚的人情味。

傳統市集不僅提供在地農產，更是人情傳遞的樞紐。

「汗道」到步道，回望來時路

從獨立山步道往上，腳下的石階穩固而堅實，心中不禁感慨。在鐵路未開通時，當地先民辛勤開墾，憑藉雙腿走出的「汗路」，搬運生活物資，完成林業工作。現在，這些步道雖不再扮演運輸角色，但步道旁的山勢陡峭、山巒層疊，登山客絡繹不絕的足跡，宛如一條記憶長軸，演義出山地墾殖的生活。

樟腦寮車站坡度大，火車在陡峭坡道長時間停留有安全疑慮，因而另外設置坡度水平的站場稱「折返式車站」。是臺灣唯一仍運作中的折返式車站。 修復後的樟腦寮車站不僅融入地景，更成為旅人登山前的新打卡點。

本文作者 吳明翰

阿里山林鐵文資處管理師，喜歡探索生活與島嶼文化，經常出沒在林鐵沿線小站與聚落，拍寫沿線庶民日常與人情旅事。著有《2421m的迴聲：阿里山林鐵全線紀行》、《他鄉．故鄉：澎湖南方四島紀行》等。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2025年1月號：當個草莓族：島內草莓風味探索，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2025年1月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2025-01-01