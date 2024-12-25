「一株可吃一年！」林業署志工細數阿里山寶藏植物與鐵道史

文字 王弘明／攝影 王弘明、吳尚鴻，取自《鄉間小路》2024年12月號

阿里山林業鐵路為運送木材而建，與其他林鐵最大不同，是這條路線常經過已有先民墾殖、生活的聚落，而非原本杳無人跡、因林業活動才促生的聚居點。除了將一根根原木運下山，阿里山林鐵也改變了沿線地景的樣態，不僅倚傍鐵路生活的居民開展新生活模式，阿里山山區的植物也逐漸變化。如果仔細觀察，我們仍可見到蛛絲馬跡。鐵路興建之前、鐵路通車之後，以及不確定年代，藉這三個概略的時間斷面，我們走一趟阿里山植物、人與鐵路的百年糾葛。

一百多年前的臺灣山林，中海拔以上是滿滿的針葉樹海，其中沉浸在霧林帶氤嵐中的檜木，讓當時到臺灣探查的日本人為之驚豔不已，視為無盡藏的珍貴資源，想方設法，要將這些參天巨木搬到平地加以利用，因此有了今日阿里山林業鐵路的初步發展。

冬日餐桌上的綠色霸主

現今奮起湖以「鐵路便當」聞名全臺，菜色中，店家最常選用的綠色蔬菜是龍鬚菜，也就是佛手瓜的嫩莖。農業生物技術還未突破「產季限制」的年代，一年四季的蔬果供應量落差懸殊；佛手瓜是少數盛產於冬天的蔬果，過往主要是食用果實，尚未體認到嫩梢的美味。每株的果實產量甚多，號稱「一株可吃一年」，在蔬果供應青黃不接的季節，擔當市場綠色蔬果的要角。

佛手瓜曾是阿里山區重要經濟作物。

知名奮起湖便當選用在地龍鬚菜作為配菜。

氣候、溫度合適，讓奮起湖與周遭區域成為種植佛手瓜的天堂，最初曾被稱為「奮起湖香瓜」，後來又名為「萬年瓜」，產量越來越多，不僅銷售到平地也大量外銷。一九六○、七○年代，一簍簍佛手瓜隨著一車車檜木以火車運下山，是當地居民的綠金。

佛手瓜出現在鐵路興建之後，有人說是日本人引進，也有一說是由某位華僑帶到奮起湖，不管來源為何，有了鐵路作為運輸管道，貨暢其流，佛手瓜成為依附鐵路而興盛的植物。

因加入種植行列者越來越多，數量一多就衍生出問題。原本山區居民只種在住家附近，漸漸擴大範圍，延伸林班地，林業單位勢必需要制止與剷除，在當時曾一度引起緊張關係，所幸因臺灣農業技術大幅提升，冬季蔬果種類增多，佛手瓜的獨占優勢漸減，有了更多選擇的種植者，對佛手瓜需求日趨減量，緊張關係漸消弭無形。

從瓜轉而食用嫩梢，龍鬚菜近年在臺灣人的餐桌占上一席之地。目前許多縣市都已有種植，反倒曾經盛極一時的奮起湖地區，已少有人種植，狀似野放融入周遭生態，搭乘小火車前來的時候，莫忘尋覓其芳蹤，聞聞是否有瓜香味，欣賞龍鬚卷曲纏繞之美。

佛手瓜與龍鬚菜代言著阿里山區隨時代遷移的故事。

佛手瓜與龍鬚菜代言著阿里山區隨時代遷移的故事。

搶手的，是山棕還是紅棕？

至於早在鐵路之前即已落腳阿里山地區，因火車運輸激發其旺盛發展的，則以紅棕為代表。

日已少見的蓑衣，是以棕櫚葉柄纖維為原料製成，但究竟是何種植物卻爭議不休；原來，在臺灣常見的山棕，葉柄基部也有黑色纖維，或以為就是蓑衣的材料，但事實上山棕的纖維硬挺，做成蓑衣刺刺的，穿著不舒服，且不耐水，潮溼後易朽壞。

真正可派上用場的是紅棕，渡海來臺的先民從中國引入臺灣，在尚無石化工業的年代，紅棕的棕鬚可謂搶手貨，用來製作蓑衣、毛刷、掃帚、濾材、床墊、繩索，使它身價百倍，據說往昔若家有半分紅棕地的單身漢，往往身後緊隨一大串媒婆。

舊時紅棕集貨由火車運下山。（舊照翻拍提供 潘玉桃）

由於經濟利益高，山區廣為種植紅棕，秋季是採收季節，自有鐵路之後，運送更為便利，紅棕鬚成綑高高堆在阿里山鐵路的貨車上，若佛手瓜是綠金，那紅棕就等同是山區的紅金了。有一家從日治時期就專門承攬沿線貨運的阿里山運送公司，紅棕即是其主要業務之一。若有機會至十字路車站一遊，鐵道旁「三兄妹便當」所承租攤位的屋主潘女士，即為當初的經營者，也收藏有昔日運送公司及火車裝載紅棕的照片紀錄，是難得的歷史見證。

兩株挺立紅棕下方建築物，是目前旅遊熱點的多林車站。

十字路車站旁尚有幾株紅棕，莖幹上一層層的葉鞘纖維，顏色偏紅。

山棕的葉鞘纖維顏色偏黑。

科技進步，傳統素材逐漸被淘汰，紅棕再也無人刻意栽種，雖不如原生的山棕優勢，但是鐵路沿線仍可見到。紅棕與山棕其實很好分辨，顧名思義，紅棕的葉鞘纖維顏色偏紅也較整齊，而山棕則偏黑且較雜亂。

山棕的羽狀葉邊緣參差不齊，明顯特徵就是末端兩、三片未完全裂開，傳說是小矮人要報復賽夏族人，每下一種詛咒就撕一片山棕葉，後來於心不忍留下末端沒撕開，山棕也成為矮靈祭重要的祭典植物。紅棕則是掌形向外展開，形成團扇狀，葉型明顯不同。

萬用蓪草的更迭

第三種植物類型，則是難以判明與鐵路的關係，也未能確認是阿里山地區原生或人為引進，主要典型是蓪草。

蓪草髓芯輕軟、潔白，晒乾後切成薄片，稱為蓪草紙；染色後可製作紙花及飾品，也可作為書畫用紙、明信片、書籤、帽子內襯、膏藥貼布、襯墊材料等等，亦是中藥藥材。

鐵路邊坡上的蓪草幼苗。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2024年12月號：森光之路，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2024年12月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2024-12-01