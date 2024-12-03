閱讀的萬種風味：專訪葡萄酒吧「LANDED」創辦人與推介9本配酒書單

文｜李華（自由接案編輯）

攝影｜唐佐欣

※ 提醒您：未滿18歲請勿飲酒，禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

➤週四

尋常的週四，下班時間，這家位於臺北市東區微風廣場後背巷弄間的葡萄酒吧已經坐滿了。暖沙色、處處圓潤如河邊卵石的裝潢，甜甜沉沉的木質香，彷彿走進森林系繪本《獾的禮物》中的樹洞小屋。展示牆上的10瓶酒，安穩地靠在專屬的凹窩裡待人品嚐。一次只有10瓶，配上一本書。

圖／Openbook閱讀誌

2023年開幕的LANDED葡萄酒吧，是一間「策展式酒吧」。走進來，不會看見讓人選擇困難的滿面酒牆，也沒有如軍隊陣列般、浩瀚威武的酒莊家徽。每一季只有「一本選書」，以及與書本內容有所連結的「十款選酒」。如果客人喜歡，能在3個月的時間裡，逐一品嚐選酒，慢慢翻閱選書。

從《愛因斯坦的夢》、《寶石之國》、《活了一百萬次的貓》到滿一週年的《女巫瑟西》，精實小巧的4檔主題，已讓人見識了葡萄酒的百變風貌，以及閱讀的萬種滋味。翻開酒單，像打開一本小誌，上頭有當期的10款酒的風味描述，寫得讓人每款都想喝喝看。翻到後面，簡單小食從使人備感親切的水餃、必備的刨花起司盤、麵包，到深夜食堂風格的橘貓飯，還有沒人能拒絕的紅絲絨蛋糕。

LANDED的創辦人是三位女生，就像三款風味各異的葡萄酒，但她們有一個共通的愛好，那就是書。

圖／Openbook閱讀誌

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長年在廣告公司工作的Sohpia是讀書會的常客；擅長說故事的Ann原本是位小說編輯、寫手和英文譯者；而Jia則是受過專業訓練的酒書編輯，在不少品飲類圖書上都能見到她擔任翻譯或編輯的身影。三人各有專業，平常工作時很沉默，然而一旦湊在一起，就像所有女生一樣，唧唧喳喳個沒完。

「大量的聊天，這就是溝通。」總是一身黑的Jia說著，一邊把蛋黃放進醬料裡，準備橘貓飯上的靈魂漬蛋黃。

「而且一講到書，就會非常順暢。如果意見分歧的時候，會先試著說服對方。」高䠷的Ann說。

「真的不行，就去微風廣場後面格鬥！」戴著珍珠耳環的Sophia開玩笑說道。不一會兒，她已經滿場跑，和客人聊酒、試酒。

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才聽見一組客人對試飲的酒品頭論足，又聽見另一組客人說：「我還想喝上次喝的那杯，好好喝啊。」

「店裡的氣氛很平穩、很輕鬆，希望客人在這裡，可以舒服享受眼前這杯酒，和這次的主題。不管是一個人、還是跟朋友來。」Ann說。

Sophia也補充，自己以前去葡萄酒吧的經驗，往往很有壓力、很有距離，好像沒有對來自名莊園的酒款點頭稱是，似乎就是「不夠懂酒」。相對的，調酒吧的氣氛就比較輕鬆，客人不會不敢表達自己的偏好。「我覺得我們這裡的氣氛比較像調酒吧。」她說著，又忙著再開一瓶酒讓客人試味道。

「大家對葡萄酒的既定印象，就是要有一定的知識才能『喝得懂』。但其實不是這樣，大家都有嘴巴，能喝就能享受。知識不應該是包袱，而是要讓你更加享受。」Jia說，「我們會挑選風格比較強烈的酒。這樣大家可以很容易感覺到風味的不同，多喝幾款，就會明白葡萄酒其實什麼風味都有，當你出去選酒買酒的時候，就不會再害怕了。」

Ann接著說：「每個人都應該忠於自己的喜好，不用因為葡萄酒來自很有名的莊園，才敢說它好喝。我們希望大家可以回歸自己的感受。喝了覺得『我喜歡！』那就是喜歡；如果感覺『不喜歡』，也沒關係啊。」

「葡萄酒的世界很大，酒莊千千萬萬。」Jia說。

「所以我們每一季酒都是萬中選十啊！」Sophia說。

圖／Openbook閱讀誌

➤自然

雖然沒有刻意強調，但LANDED的選酒是以「自然酒」（natural wine）為主，指的是「自然派葡萄酒」。從概念上來說，也就是在種植和釀造過程中，盡可能降低人為干預，讓葡萄呈現出本來該有的風味的葡萄酒款。

「我喜歡自然酒喝起來那種真誠的感受，誠實反映風土環境和釀酒師的想法，還有它背後的意義——與自然共作、謙卑的態度，這是我想要的、與世界互動的方式。」Sophia說。廣告公司的經歷讓她略感疲乏，她想要找回一種緩慢豐饒的步調，而不是被空洞的數字追著跑。

圖／Openbook閱讀誌

「自然酒大約是在10年前，從藝術圈裡漸漸被人熟悉。可能是大家再也不想要像機器一樣被要求量產、標準化，這樣的心願也反映到品飲上了。」Jia解釋：「從歷史上來看，葡萄酒因為大面積種植，種植和採收都需要機械幫忙，葡萄又很脆弱，所以勢必要加一些防止它腐爛的東西才好操作。所以，機械化是為了量產，防腐是不要讓消費者喝到壞掉的東西。但這樣的酒，有時候喝起來會有一個既定的模樣，不太會有出格的變化。」

如果不是用量產的方式，例和採用野生酵母而非商業酵母，酒很有可能就會發展出意料之外的味道。自然派葡萄酒在種植的時侯盡量不施肥、不用除草劑，用養地的方式，讓葡萄園裡各式物種能並存、甚至更多樣。釀造時，也不放防腐物，例如二氧化硫，盡可能降低化合物添加。最終便能忠實呈現品種和土地原本該有的風味。

「風味是趣味之所在。」Ann說。

「保持一致性是為了經營品牌價值，」Sophia說，「但我們找的葡萄酒，都在尋找失落的土地原貌。酒農花很多力氣讓死掉的土地活過來，然後只產出一點點葡萄，賺得也少，這很動人。這些酒喝起來是活的，有靈魂。」

圖／Openbook閱讀誌

「而且你看這支酒杯！這麼美，像花苞。」Sophia拿出一只橘酒專用高腳杯，倒了一點橘酒讓我們品嘗，但隨即她又不滿意酒色，嚷著要開一瓶新的。

大地色系和沉靜的光線包圍我們，空間裡的一切都是三位店主人精心挑選、和設計師共同討論出來的。食物和香氛的味道也都在不影響品飲的原則下，仔細調整過。因為她們打造的，是自己理想中能舒服、感到安全自在的喝酒空間。從吧檯的高度、深度、家具杯盤的色調和手感，到音樂的選擇，在在削弱了酒吧的「危險氣息」。

圖／Openbook閱讀誌

「很多客人一來，就是先點一份水餃，一杯酒，然後就開始看自己的書。」Ann說。「畢竟是酒吧，也有客人聊天聊得很開心很大聲，但好像也沒影響到看書的人。」

「來這裡完全沒壓力，你不需要懂酒，也不用先看過主題選書。但會自然而然因為品嘗了酒，而對書感興趣，或是因為書，而對酒感興趣。我們把珍貴訊息藏在輕鬆的娛樂消費裡面。」主人們紛紛表示。她們就這樣譜出了一支又一支酒和書的雙人舞。

➤接住

「有客人跟我說，這裡好像她的樹洞，我真的很感動。」Sophia說，「有時候，他們一下班，就一定要來坐一坐，喝一杯，因為等一下還要加班。我們6點開始營業，有時客人一直要我們早點開店。」

開業甫一年，走進店裡的已半數是常客，甚至還有一位客人因為太喜歡LANDED，直接成為了店員。

2019年，三位女主人成立公司，原本的計畫是要定期策辦酒展。第一檔品飲會「女性釀酒師與她們的產地：現代女性不安於『是』的風土之味」，活動上線3天內就賣了30張票。

Sophia說：「我們很驚訝，發現大眾確實有需求，用這樣的切入點去了解葡萄酒。」

Ann說：「第一場滿成功的，所以我們想要再規劃下一場，結果就因為Covid-19疫情封城了。後來的兩、三年間我們都沒有再辦活動。」

Jia說：「去（2023）年1、2月，我們開會討論公司到底要不要收掉……」

接下來的戲劇化發展，就是做行銷的Sophia算盤一亮：「怎麼算，我們都沒有理由不開一間店啊！」公司的固定支出、策展需要的能量，還有高昂的場地費、酒杯運送清洗等等，疊加起來還不如開店容易掌握。

「我是研究型的，不太能想像事情要怎麼變得具體。對我來說，LANDED的意思就是想法被落實。」Jia說，「不過，這個字詮釋空間很大，每個人看到都有不同感受。」

實際上，當三人決定要開店，為了店名想破頭的時候，是Sophia的一通電話給了大家靈感。

「那時我正經歷一件雙方情緒都很高張的事，」Sophia說，「不過，我和對方講完電話，我們兩人都放下了。」

掛上電話，Sophia脫口而出和兩個朋友嘆道：「啊，終於Landed。」

「這不就是最好的店名了嗎？」大家驚呼。

Sophia接著說：「我們本來就是在做自然酒，關注的是土地，也希望透過對自然酒風味的探索，探索最真實的自己，還有自己和世界互動的反應。」

正如店名——是個動詞——想要傳達的，這是一間隨時準備好要「接住你」的酒吧，是撇下塵埃、放下重擔的歇腳處，也是卸下祕密的樹洞。

Landed三位主理人，左起：Ann、Jia、Sophia 圖／Openbook閱讀誌

● Ann的配酒書單

《在雪豹峽谷中等待：這世界需要蹲點靜候，我去青藏高原拍雪豹》，席爾凡・戴松著、林佑軒譯，木馬文化，2021。

▼推薦語▼

透過野生動物攝影家靜靜守候的雙眼和心靈，生命中那些隱而不宣的重要質地——耐心、寧靜與緩慢——都一一浮現。

《魂斷威尼斯》，托馬斯・曼著、姬健梅譯，木馬文化，2021。

▼推薦語▼

在美與愛情所激發出的情感跟前，理性與智識都不堪一擊。在追求理智和邏輯的現代，這個故事能讓我們重新想起對「美」的人事物那最原始而狂烈、說不清道不明的悸動。

《觀看的方式》，約翰・伯格著、吳莉君譯，麥田出版，2021。

▼推薦語▼

藉由挑戰我們觀看影像藝術的方式，我們同樣也能用不受框架束縛的方式「觀看」手中的葡萄酒。

Ann的配酒書單 圖／Openbook閱讀誌

● Jia的配酒書單

《寫給葡萄酒品飲者的生物動力法35問：理解極致酒中風土，學習葡萄酒生命力的自然法則》，安東・勒皮提・德拉賓著，劉永智、李靜雯譯，積木文化，2017。

▼推薦語▼

生物動力法是一種力求接近大自然的農法，試圖加強植物與環境的交流與連結，最終讓葡萄果實與葡萄酒發揮生命最大的潛力。熱愛自然酒的大家能透過本書了解生物動力法的起源與精髓。

《自然酒【最新修訂版】：從有機農法、自然動力法到最純粹天然的葡萄酒世界》，伊莎貝爾・雷爵宏著、王琪譯，積木文化，2024。

▼推薦語▼

第一本在台灣出版的自然酒書，如今已是10年後的改版。想要知道何謂自然酒、想要認識釀出自然酒的人，或是想要了解自然酒的興起與背後的動力，真的別錯過！

《酒與酒之間》，泰瑞・泰斯著、李雅玲譯，積木文化，2021。

▼推薦語▼

葡萄酒是什麼？是美，是天地人的作品，是碰觸靈魂的縫隙，是靜下來詢問真正重要問題的時刻。

Jia的配酒書單 圖／Openbook閱讀誌

● Sophia的配酒書單

《第一人稱》，夏宇著，2016。

▼推薦語▼

時而輕快、時而沉重的詩句，與一幅幅攝影作品相互對話，如電影般流轉，乘著酒意在城市中迷失又找到自我。

《看不見的城市》，伊塔羅・卡爾維諾著、王志弘譯，時報出版，2023（繁體中文版20週年新版）。

▼推薦語▼

隨著馬可波羅的描述，微醺漫遊在那些虛構的奇幻城市，彷彿徘徊在現實與夢境間，有時詩意抽象，有時靈動深邃，每座城市都折射出一種別樣的思索……。

《單向度的人》，赫伯特・馬庫色著、劉繼譯，麥田出版，2015。

▼推薦語▼

若未曾被馬庫色對真實自由的吶喊觸動，也就沒有開始LANDED的契機。

Sophia的配酒書單 圖／Openbook閱讀誌

●本文為Openbook閱讀誌授權刊登於聯合新聞網的琅琅悅讀。原文為「報導》閱讀的萬種風味：專訪愛書人開的葡萄酒吧『LANDED』」，未經同意，請勿轉載。