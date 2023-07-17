賞蓮完全攻略：最佳觀賞時機、10種常見蓮花品種一次看

說到蓮花的品種，全球逾千種，而台灣多達5、60種，有趣的是，蓮花園休閒農業區發展協會理事長王昱翔提到蓮花無法混種孕育新品種，混種到最後會回到原初的一款品種，究竟是哪一種？

接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅。 ——宋·楊萬里

清晨5點，蓮花即逐漸盛開，帶點水氣的嬌嫩模樣最美，香氣最明顯，至10點花瓣合起；到了下午，瓣葉微乾萎，香氣已淡去約三分之二，因此賞花要趁早喔～

蓮花＝荷花，蓮指果實，稱為蓮子；而荷是花與葉的總稱。

大賀蓮 端莊柔美的大賀蓮。

日本大賀一郎博士在東京附近千葉縣發現數顆2000 年前的蓮子老祖宗，經過栽培後，這一脈復活啦！是目前國內種植面積最廣，蓮蓬大、蓮子多的家族。

北美黃荷 閃耀著水珠的北美黃荷，顯得嬌豔無比。

清晨含露嬌放，可以看到她最美的樣子。

子時蓮 子時蓮如睡美人般，只在夜間開花。

她是夜晚開花，日間花瓣合起的齒葉睡蓮。

豔紅牡丹蓮 豔紅牡丹蓮花瓣重重、美不勝收！

淺碗型的花形，花瓣多重，愈往外愈大片，愈往內愈薄且易捲曲；跟其他品種的蓮花不同，開花後就可以持續看到她綻放的身姿。

九品香水蓮 九品香水蓮色彩繽紛、花不間斷。

她也是觀賞型睡蓮，家族有9種花色，因花香獨特，被大家稱作「香水」蓮。

子母蓮 子母連株子母蓮，清挹芬芳、花色尊貴而神祕。

她在白天開花，夜間就合起，氣味淡雅不濃郁，花期長。

泰國牡丹蓮 泰國牡丹蓮花型碩大，大器非凡猶如佛陀之蓮座。

她的花形碩大，有數十片至上百片的多重花瓣，豔麗如牡丹花；花開後就一直綻放雍容的身姿，直到花謝。

香水蓮 香水蓮姿態優美如仙，依品種不同有濃郁亦有淡雅花香。

她屬於睡蓮品種，無蓮子與蓮藕，就是純粹讓觀眾賞美。

處子落 處子落花色微粉，綻放如少女之姿。

屬於微形碗蓮，多重花瓣，花瓣尖帶點淡淡的粉色，無蓮篷與蓮子，要賞美看她就好！

白娃娃蓮 白娃娃蓮嬌小可愛，憨態可掬。

她是重瓣的中小型碗蓮，植株不算高，但仍可挺出水面，花開繁盛，蓮子多，新鮮吃很清甜喔！

蓮與荷如何分辨

蓮花＝荷花，蓮指果實，稱為蓮子；而荷是花與葉的總稱。

蓮花≠睡蓮，兩者同科（睡蓮科）不同屬，蓮花為蓮屬，中央有蓮篷，葉面長成後會浮出水面；睡蓮為睡蓮屬，無蓮篷、蓮藕，葉片緊貼水面，花也短短伸出水面。

●本文摘選自桃園市政府客家事務局季刊《尋客》第32期〈懸賞令：蓮花大混種，會變回哪一種？〉。