你是感情關係中的主導者或配合者？莊子解析你的感情密碼

聯合新聞網／ 一刻鯨選
總是有一方順理成章成為主導者，另一方主動或被動地變成配合者，配合者又有相當的機率將會演變為關係裡的受害者。 （圖片來源：ingimage）
總是有一方順理成章成為主導者，另一方主動或被動地變成配合者，配合者又有相當的機率將會演變為關係裡的受害者。 （圖片來源：ingimage）

(內容／，編輯撰稿／)

日前耀樂開記者會控訴涉嫌侵犯、偷拍性愛影片，近日進入司法程序引發各界關注。經由這次事件，我們可以反思炎亞綸與耀樂情感關係中的不平等狀態，這種狀態無論在東方傳統裡，或在每個人的周遭，相信都非常容易看見。

「主導者」還是「配合者」？

中文系知名的學者蔡璧名尖銳叩問：「當代我們談男女平權，可是我們的思維、我們的社會、我們人文建構，真的已經達到平權的水平了嗎？」無論是哪種性別傾向，受文化傳統影響，非常容易使感情雙方呈現出「主從」或「上下」的不平等關係。

總是有一方順理成章成為主導者，另一方主動或被動地變成配合者，配合者又有相當的機率將會演變為關係裡的受害者。

值得注意的是，莊子的思想特別強調出「遷就柔順」的特質。那麼，這不就使得「主導者」更加強勢，而「配合者」更加弱勢了嗎？蔡璧名卻不這樣理解。

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兩個人都甘願扮演配合者

莊子 （〈玄門十子圖--莊子〉圖片來源／維基百科）

她認為《莊子》這部經典是教我們「自愛」的。也就是說一個以莊子為核心思想的人，我們明白我們活在天地之間，最重要的就是把自己的心身給安頓好。因此，最美好的情況是兩個人都甘願扮演配合者。

當兩個人都甘願扮演配合者，那時候感情就會非常好。因為彼此沒有主從之分，你們都設身處地將心比心，都互相合作、交互支援。你們不是老闆跟員工，更不是封建社會上層對下層的關係。你們不管是什麼親子、朋友、愛情、師生、老闆、員工，你們是一體的「我們」，那時候兩個人就會都甘願扮演配合者。

蔡璧名從經典裡看到生命的交相滋養與富麗，她說：

因為對方的出現，生命更加美好，我覺得人間情愛都當如是。在我的字典裡，我很希望有生之年，所有相逢的生命，人、動物、植物，希望我們在回顧彼此相逢的這一生，都能覺得因為相遇而更加美好。特別是情侶跟夫妻的情感必須如此，因為那個人將來會跟你近在咫尺、朝暮相處、耳鬢廝磨，影響至為巨大。

通過經典，可以更了解可能的感情對象，更深刻的理解要怎麼用情，更具體的明白要怎麼陶養自己。

蔡璧名的七堂莊子情感學 （圖片來源／一刻鯨選）

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