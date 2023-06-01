蔣勳／美的感知來自日常，以聲領你入心的體悟

（內容／蔣勳，編輯撰稿／一刻鯨選）

即使素未謀面，但許多人認識蔣勳的聲音。演員林青霞也被他的聲音所吸引，稱蔣勳是自己唯一的偶像，「老師還是我的半顆安眠藥。聽老師講《紅樓夢》，心理就很安定……」。從未有人像蔣勳一樣，被當作時代的藥方。

蔣勳不是歌手，卻有著能流淌進人們靈魂深處的聲音，以美學傳道者的心境傳播對美的感動，一開口，便美得不像話。作家張曉風曾說：「蔣勳善於把低眉垂睫的美喚醒，讓我們看見精燦灼人的明眸。善於把沉啞瘖滅的美喚醒，讓我們聽到恍如鶯啼翠柳的華麗歌聲。」

蔣勳說的是別人的故事，而這些故事裡也都留下了蔣勳的聲音。

感謝21世紀，讓我們能夠隨手點開有聲廣播，在行程途中、在睡前夢中，聽見蔣勳溫柔醇厚、富有磁性的嗓音，聽他娓娓道來美學哲思，重現經典宏書萬卷及藝術創新與燦爛，只要積累片刻須臾感受聲音的力量，重複聆聽與思索，即能收穫一段意猶未盡的聽覺旅程。





生活美學的起點

莊子曰：「天地有大美而不言。」真正的「美」存在於天地萬物之中，不須言語，關乎內心的覺察。

蔣勳說，他最喜歡的古代建築是「亭子」，因為它告訴你要暫時「停」下來，看看美好的風景。生命不是從生到死的趕路，為什麼總匆匆而行呢？假日出遊趕車，不妨就近散散步，漫遊城市，看看小站風景。

在一切噪音沉澱過後，給自己一扇窗，看見窗外的食衣住行之美，感覺眼耳鼻舌的五感豐富，直至內心，正視自己與生俱來的精神與肉體之美。感覺自身生命的圓滿，學會讚美生命中的春夏秋冬、懂得更多生命的圓熟與寬容。

●節錄自有聲內容服務平台《一刻鯨選》：《生活美學》





經典文學詮釋人生

蔣勳曾說，文學並沒有離我們那麼遠，我們唱的歌就是文學，小時候媽媽說的故事也是文學……。好似《紅樓夢》，經典為什麼要一讀再讀？因為只要細細品味，你會感覺正在閱讀自己的一生。

一塊石頭，一顆絳珠草，他們有「水」的緣分；石頭以靈河之水澆灌仙草，仙草便決定用人間一世的眼淚償還予這塊石。於是人間相逢，寶玉初見黛玉，便脫口說出「這個妹妹我見過」。蔣勳說即使讀了《紅樓夢》幾十次，讀到這段的時候仍是感動，這便是東方哲學「此生相見，前緣未了」迷人的地方。

「我們這一世為人，一定有東西要還給別人，只是我們自己不知道要還什麼，有時候是還父母，有時候是還妻子，有時候還丈夫，有時候是還子女，有時候是朋友、同事。」蔣勳說，東方哲學裡「還」這個字，就是讓你在人世間不可解的部分，有了一個讓自己豁達的原因。

●節錄自有聲內容服務平台《一刻鯨選》：《中國文學（三）：從文言到白話》





你我生命中的藝術文化

梵谷的畫不只有美學的功能，更是了解自己生命內在世界最好的一座橋樑。 梵谷《向日葵》（資料來源：維基百科）

「我想，梵谷覺得自己像一朵向日葵，他好像在生命裡尋找陽光，一直在尋找、感受太陽的光與熱，並且將它分享給人間。」

蔣勳分享，他多次在國外的博物館看了梵谷畫的向日葵，深刻體會到法國南部陽光的明亮跟熱度，都被梵谷留在畫布上。梵谷是一個把所有生命的感覺都畫進畫布的人；「如果有一天，你有機會站在梵谷的向日葵畫前，千萬不要忘記，去感覺那種法國南部陽光乾燥、辛烈的氣味；阿爾農民生活裡面的粗曠樸實；以及梵谷對生命價值的自我解釋。」梵谷的畫不只有美學的功能，更是了解自己生命內在世界最好的一座橋樑。

透過蔣勳老師的聲音，伴您走入藝術的綺麗世界，進行一場跨時空的心靈交會，讓美的感動恆久持續。原來，美，是那樣純粹又自然的存在。

●節錄自有聲內容服務平台《一刻鯨選》：《擁抱梵谷》