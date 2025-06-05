《BULLET/BULLET》末日神偷的另類正義 《咒術迴戰》導演朴性厚10年打造

歷經十年籌備！Disney+今日宣布原創動畫影集《BULLET/BULLET》將於7月16日獨家上線，由日前榮獲2025年Crunchyroll動畫大獎「最佳原創動畫」肯定的導演朴性厚打造，集結豪華聲優陣容與頂尖製作團隊，並邀請人氣饒舌歌手CHANMINA與搖滾樂團Newspeak演唱主題曲，首播將一次上線前八集，勢必成為今夏最受矚目的動畫新作。

《BULLET/BULLET》故事設定在一個末日後的世界，人們為了生存只能回收舊世界的廢棄物再利用。主角吉爾（暫譯）是一名表面上是廢品商、實際上卻是夜間行動的神偷。他與擁有多重人格的機器人咕機-0213（暫譯），以及賭博成癮的北極熊──白熊（暫譯）組成搭檔，專門接受委託偷取各種物品。這支默契十足的團隊原本在業界聲名遠播，卻因為救下了一名遭刺客追殺的少女，意外捲入與腐敗社會高層的正面衝突。

本作將帶來豪華聲優陣容，邀請到井上麻里奈（《進擊的巨人》、《Smile 光之美少女！》）獻聲 吉爾（暫譯），山路和弘（《PSYCHO-PASS 心靈判官》、《一拳超人》）聲演北極熊白熊（暫譯），釘宮理惠（《銀魂》、《鋼之鍊金術師》）詮釋諾莎（暫譯），花澤香菜（《五等分的新娘*》、《PSYCHO-PASS 心靈判官》）則為高妹（暫譯）配音。

《BULLET/BULLET》由朴性厚（《咒術迴戰》第一季與《劇場版 咒術迴戰 0》、《高校之神》）執導，由金田一士（《賽馬娘：灰髮灰姑娘》）擔任編劇，角色設計由總作畫監督吉松孝博（《閃電霹靂車》、《HUNTER×HUNTER獵人》）負責，概念與機械設計則由天神英貴（《機動戰士鋼彈》、《超時空要塞》）擔綱。音樂方面，日韓混血饒舌歌手 CHANMINA 將為本作獻唱全新片頭曲〈Work Hard〉，而東京搖滾樂團 Newspeak 的新曲〈Glass Door〉則將作為片尾曲登場，為作品注入強烈風格。

喜愛日本動畫的觀眾歡迎立即訂閱Disney+，搶先收看《東京復仇者》、《村井之戀》、《火之鳥：伊甸17》、《金牌得主》等熱門作品，還有改編自人氣網路漫畫，驚悚懸疑的真人日劇《噬亡村》第一、二季，講述了一名新上任警察揭開日本村莊背後駭人真相的故事。《BULLET/BULLET》將分為上下兩部份於 Disney+ 獨家播出，首八集將於7月16日上線，後八集則將於8月13日推出，敬請粉絲期待！

《BULLET/BULLET》。圖/Disney+提供