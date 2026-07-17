莫茲婷／孩子翻的不只是抽屜：談孩子的心智世界及父母如何回應

當孩子翻屬於大人的抽屜，大人的反應通常分為兩種：一種是沒事找事做，太無聊吧；另一種是皺起眉頭，怎麼可以亂翻別人的東西，很不禮貌。不管哪一種，大人通常都把這件事定性為「頑皮」，提醒一下，就過去了。

但從心理學的角度慢下來看，孩子翻抽屜這件事，其實遠不只是頑皮那麼簡單。它揭示了一件非常重要的事：孩子正在努力理解，大人有著他們看不見的內心世界、大人有祕密，大人的抽屜裡裝著他還看不懂的東西。

當孩子發現「大人有祕密」

心理學家彼得．馮納吉（Peter Fonagy）提出「心智化」（mentalization）的概念，說的是一種能力：能夠理解自己和他人的行為，背後都有情感、想法、動機在驅動。這個能力不是天生就有的，而是在關係互動中慢慢學會的。

孩子大約在三到四歲，開始真正意識到：別人的腦袋裡，裝的事情和我不一樣。大人為什麼要把東西藏起來？這個抽屜裡有什麼我不知道的事？大人有著我看不見的祕密，這件事本身，就是孩子練習「讀懂他人內心」的最初素材。

作家李達達在文章裡寫道，他小時候趁叔叔不在，溜進房間逐一打開抽屜。在小叔叔書桌深處摸到一把黑色手槍的瞬間，他心裡升起一個巨大的問號：「小叔叔為什麼有槍？他是壞人嗎？」這個問句裡藏著的，不只是好奇，而是一個孩子正在試著想像另一個人的內心──他是誰，他的世界是什麼樣子。這，正是心智化能力發展的起點。

哪個抽屜可以開？父母的回應

孩子在探索的過程中，不只是在認識物件，他也在學習感受他人。每一次探索，都是一次悄悄的同理練習，孩子在問的是：這個人，是什麼樣的人？這讓父母的角色變得關鍵：孩子的探索行為，需要有人陪伴與接住，而不只是被管理。

1.跟著孩子一起好奇

當孩子對某個東西充滿興趣，父母不一定要立刻解釋或教導。有時候只需要蹲下來，說一句：「這個看起來很有趣，你覺得裡面是什麼？」這個姿勢傳遞給孩子的訊息是：你的好奇心值得被認真對待。孩子在探索中學習同理，父母在好奇中示範同在，這是最安靜，也最有力的陪伴。

2.說「不行」，但不否定好奇心本身

有些抽屜確實不能開，界線是必要的。但有效的界線，是讓孩子在聽到「不行」之後，仍然感覺自己的好奇心是被接納的。包含三個元素：

說明原因：

「這個抽屜放的是爸爸工作的重要文件，翻亂了會很麻煩喔。」讓孩子知道規則是有意義的，而不是任意的權威。

針對行為，不否定人：

「你怎麼又在亂翻東西！」讓孩子以為自己是不乖的人。有效的界線乃是針對行為說話：「這個不能翻」，讓孩子清楚邊界在哪裡，卻不被貼上標籤。

留一個出口：

「這個抽屜不行，但如果你想知道爸爸在做什麼工作，你可以來問我。」同時設立了界線，也打開了一扇門。好奇心有地方去，就不需要變成挫折或對抗。

3.闖禍後，安全基地的需要

孩子翻了不該翻的、碰了不該碰的，甚至闖了禍……這些時刻，正是安全基地最被需要的時候。依附理論的奠基者鮑比（John Bowlby）認為，孩子能走多遠、敢嘗試多少，取決於身後那個基地有多穩。一個孩子如果知道「搞砸了也可以回來告訴你」，他才真的敢往前走。

永遠的安全基地

李達達最後寫到，當年他回到高中拜訪物理老師，再次拉開老師的抽屜，拿出那些磁鐵來玩。老師瞇著眼說：「都大學生了，還在那邊翻別人的抽屜。」

這個舉動裡，藏著某種更珍貴的東西：那是一個人對「安全關係」的記憶。那個抽屜，那個老師，是他可以反覆回去的地方。

一份想要「回家」的關係，不是因為那裡沒有界線，而是因為那裡有人接住他；接住他的想像力、他的問題。不需要解釋，不需要表現好，只是坐下來，拉開抽屜，天南地北地聊著。被好好接住過的孩子，心裡會記得那個空間的樣子。等他長大，等他也成為別人的大人，他會知道怎麼把那格抽屜留著，為下一個正在尋寶的孩子。