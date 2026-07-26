徐望雲／秦始皇其實沒有統一天下 他是忘了嗎？還有一個小國：衛國

秦始皇滅了韓、趙、魏、楚、燕、齊，結束春秋戰國以來的分裂亂象，建立了中國歷史上第一個大一統的王朝。

大概沒有人會質疑上面的論述。

但其實，嬴政並沒有滅掉戰國時期的每一個國家，就有一個小國，活得好好的，直到秦二世才被滅。

那個國家叫：衛國，一個很容易讓人「共情」的國家。

事實上，整理統計《戰國策》、《史記》的記載，在戰國時期，除了戰國七雄。其實還有越國、巴國、蜀國、宋國、中山國、魯國等半大不小的國家。

也有鄭國、滕國、鄒國、費國，與我們很感興趣的衛國等小國。

這些諸侯國，基本上都在戰國時期逐一被消滅。比如：宋國被齊國滅掉，鄭國被韓國 消滅，魯國跟越國都被楚國滅掉……最後才留下了最強大的七雄，與一條小尾巴：衛國。

令人好奇的是，再大的國家如楚國，秦始皇都能搞定，為什麼弱小的衛國能一直存活到秦始皇去世？

▋祖先是周公的手足

話說從頭。

衛國的起源，其實頗有來頭，根據《史記．衛康叔世家》，當年周武王滅掉商紂王後，將商代的遺民封給了紂王的兒子武庚祿父，讓他與諸侯地位相等，以便使他可以繼續祭祀其祖先。看起來周武王還是很仁慈的。

但武庚還沒有口服心服，而且追隨者也還不少，周武王擔心他有叛逆之心，於是命令三弟管叔、五弟蔡叔監視和輔佐他，順便安撫他的百姓。

武王去世之後，成王還小。武王的四弟周公旦便代替成王治理國家，主持國家的朝政。這時管叔和蔡叔不高興了，「都是一個娘胎出來的，憑什麼就你來治理國家，我們就得聽你的」。

於是與武庚祿父聯合起來發動叛亂。周公旦以成王的名義發布命令，展開反擊，幹掉了武庚祿父和管叔，不過蔡叔命大，最後被放逐了事。

為了一勞永逸，周公乾脆廢掉原來給武庚的封地，把封地轉給了平亂有功勞的六弟康叔，立他為衛國國君。所以，衛國開國國君衛康叔與周公是有血緣關係的。

在衛康叔立國之後，衛國還滿不錯的，但到了春秋戰國時期，開國國君康叔開拓的盛況，幾乎已經被消耗殆盡了。

算起來衛懿公這傢伙要負一大半責任，他老兄荒淫無道，因為喜愛養鶴，甚至，給鶴加官進爵，西元前660年，北方的遊牧民族翟人看衛國被衛懿公搞得七葷八素，便趁機攻打衛國，看能不能撈到一塊土地。

衛懿公正想要派兵抵抗，但士兵早就不爽。有大臣諷刺說：「既然國君喜歡養鶴，那就派牠們提槍帶刀上戰場去殺敵吧！」

於是翟人攻入衛國國都，殺死了懿公，雖不算亡國，但也是國破山河在了，這時衛國還內亂一大堆，靠著更為強大的齊國齊桓公幫忙，率其他諸侯討伐翟人，還替衛國修築楚丘城，才稍稍穩定下來，但自此成了鼻屎大的小國，死纏爛打的活到了戰國時期。

「好鶴亡國」的衛懿公，出自晉顧愷之〈列女仁智圖〉。（圖／取自維基）

▋戰國時屢次政變

到了戰國後期，大約西元前420年時，衛昭公時代，衛國的地理位置，恰恰在分了晉的魏國旁邊，成了魏國的附庸國，像是黏在魏國這個大鼻子裡的一顆小鼻屎。

而這時衛國又搞內亂，還幾度發生政變，例如西元前426年，公子亹殺了昭公後自立為國君，成為衛懷公。殺人者，人恆殺之，懷公11年（西元前415年），公子穨又殺了懷公，自立為國君，成為衛慎公。

西元前346年，衛國被魏國貶爵號稱為侯，在此之前，衛國君主往往稱公，比如前面提到的衛懷公、衛慎公。當時魏國夠強大，周朝天子雖是共主，但形勢比人強，也只能摸摸鼻子，蓋章同意。

二十六年後，到了西元前320年，衛國再次被貶爵號稱為君，只擁有濮陽一地，就像戰國四公子：孟嘗君、春申君、平原君、信陵君那樣，如同只是一國的貴族，而不是公不是侯，更不是王。

「君」也就罷了，更扯的是，西元前252年，衛懷君前往魏國朝拜，魏國竟然沒來由地將衛懷君關了起來還殺了他，再替衛國改立衛懷君的叔叔，成為衛元君。這個衛元君是魏國的女婿，魏國擁立他，可以輕鬆拿捏衛國。

這一來，衛國看起來跟被滅了也差不多。

衛元君23年（西元前230年），秦王嬴政展開他的滅六國大業，先滅掉了韓國，衛元君25年（西元前228年），衛元君掛了，他的兒子君角即位。

君角4年（西元前225年），秦國幹掉趙國後，也滅了衛國的老闆魏國，一路滅滅滅，到了君角9年（西元前221年），秦國滅掉齊國一統天下，秦王嬴政成為始皇帝。

但這時衛國「惦惦吃三碗公」仍活得很滋潤，直到君角21年（西元前209年），秦二世才注意到，「蛤！還有個衛國？」腦袋一拍，決定廢掉君角，將其貶為平民，衛國此時才算是真正從地圖上被抹去，結束了其近九百年的國祚。

算一算，秦始皇滅六國之後，衛國還存在了足足有十二年之久，雖然最後也免不了滅亡，但很厲害了。

對衛國來講，幸運的是，被滅時，僅僅是秦二世一紙詔書把國君貶為平民就搞定，並沒有發動戰爭，更沒有死傷一兵一卒。一切水到渠成。

▋是忘了嗎？

為什麼秦始皇不滅掉衛國呢？是忘了嗎？

如果是忘了。原因大概就是，它的存在感實在不大。最重要的是，它的君主懂得示弱：「我承認我是鼻屎大的國家，總可以了吧！」

剛提到，西元前346年，衛國被貶爵號稱為侯，二十六年後，到了西元前320年，衛國再次被貶爵號稱為君，這兩次貶爵號，其實是它依附的魏國所主導，當時魏國強大，想要藉著貶衛國的爵號來削弱它的國際地位，凸顯自己的強大。

站在雄鷹旁邊，沒辦法，你不想貶也得貶，想貶也得貶。

到了七雄之一的魏國被秦始皇滅了後，在旁邊的衛國，瑟瑟發抖，顯然秦國更不好惹，唯一自保之道，就是「悶聲活下去」，繼續做他象徵普通人的「君」。就是這示弱的舉動，在無形之中放鬆了秦國對它的注意，使它得以在混亂中，有氣無力地活下去。

那有沒有可能是「沒忘，只是不想（滅衛國）」呢？

別懷疑，還真有可能，這就要看曾經幫助秦國強大，進而一統天下的兩個關鍵人物。

首先就是商鞅，秦國正是通過秦孝公（前382年-前338年）時代的商鞅變法，才能走向強大，有能力消滅六國，建立秦朝。秦始皇不會不知道。

第二個是呂不韋，因為當年他覺得嬴政的爸爸嬴異人（又名子楚），在趙國當人質時「奇貨可居」，想方設法幫助嬴異人成為秦國的國王秦莊襄王，自已也成為秦的相邦，封文信侯。秦始皇登基後，還尊稱他為「仲父」，有點像今天的義父或乾爹（也有一種八卦說法，說呂不韋是嬴政的生父）。

呂不韋後來幫著嬴政開疆拓土，奪取韓趙魏不少城池和土地，為統一大業奠定基礎。還加強秦國基礎建設，興建鄭國渠等水利工程，促進秦國農業生產……呂不韋也算是秦朝建立的功臣之一。

最最重要的來了，商鞅和呂不韋，都．是．衛．國．人。

所以，秦始皇不是不知道滅了六國後，還有一顆「鼻屎」衛國的存在，只是一想到秦朝建立的兩大功臣，都是衛國人，同時，衛國本來也只擁有濮陽（呂不韋就是濮陽人），食之無味，棄之可惜，最重要是，它對秦國構不成威脅，不滅它，也算是給商鞅和呂不韋一個面子，如果按今天的說法，也算是一種「讓利」（讓你存在）的行為吧！

直到秦二世，忙著搞內訌，老爸嬴政的人情面子，都與他無關，就直接廢掉衛國的國君──君角，算是補辦個「入籍」手續，讓衛國人間蒸發。

「呂不韋巧計歸異人」插圖，出自《繡像東周列國全志》。（圖／取自維基）

▋抉擇

回顧今天的世局，能從衛國的「長壽」聯想到什麼？

上面提到秦始皇沒有滅衛國的可能原因，我個人傾向於：他沒忘，只是因為商鞅和呂不韋是衛國人，給個面子讓個利吧。

給一個值得深思的結語吧！

當今小國要在大國與大國對抗的夾縫中尋求岀路，是要明著或暗地壯大自己，挺身與大國一搏──要嘛掙岀路，要嘛死得悲壯一點；還是像衛國那樣，安安靜靜的活下去，直到命運走向攤牌的一刻……

那就看領導人的智慧了。