詹元碩／【世足之外的勝負課】足球場上，孩子學到的不只是踢球

許多家長 讓孩子踢足球，最初的想法可能很單純：希望孩子多運動、少滑手機、增強體能，或在課業之外找到一個健康的興趣。然而，從運動心理學與兒童發展的角度來看，足球真正珍貴的地方，不只是學會傳球、射門與比賽，而是在一次次奔跑、失誤、等待、合作與重新出發的過程中，培養孩子面對人生挑戰的能力。

足球之所以迷人，是因為它很像人生。一場比賽裡，有進球的喜悅，也有失誤的懊惱；有隊友的支持，也有對手的壓力。孩子在球場上不可能永遠順利，他可能傳錯球、錯失射門、被對手突破，甚至因為輸球而難過。但也正是在這些不完美的時刻，孩子才真正開始學習成長。

2025年發表於應用運動心理學期刊，由英國諾丁漢大學研究團隊針對優秀青少年足球運動員進行的心理特質分析指出，具備高心理韌性的年輕選手，往往不只是技術出色，更展現出幾項重要特質，包括：快速的挫折恢復力、穩定的情緒調節、積極的努力表現、願意承擔風險與責任、以學習為導向的態度，以及能夠支持隊友的團隊精神。

這些能力，其實不只屬於競技選手，也正是每一個孩子在成長過程中都需要學習的能力。所謂「快速的挫折恢復」，就是孩子在失誤之後，不會一直停留在懊悔與自責中，而是能夠調整情緒，重新投入下一個動作。「情緒調節」，是孩子在壓力、落後或被對手挑戰時，能維持頭腦清楚，不被憤怒、焦慮或沮喪牽著走。所謂「努力表現」，則是即使面對強大的對手，仍然願意奔跑、回防、補位，不輕言放棄。

足球也讓孩子學會承擔。當機會出現時，要學著判斷是否突破、是否傳球、是否射門。這些選擇可能成功，也可能失敗，但他們會慢慢明白，成長不是永遠安全地躲在旁邊，而是在適當的時候願意嘗試、願意負責。當隊友失誤時，孩子也會學習不急著抱怨，而是給予鼓勵與支持，因為足球從來不是一個人的運動，而是一群人共同完成的努力。

許多家長都觀察到，孩子容易情緒失控、衝動、坐不住、自我中心或挫折忍受度低。這些現象與大腦中負責自我控制、情緒調節、注意力分配與判斷決策的執行功能有關。足球正好提供了一個自然且具吸引力的學習環境，讓孩子在跑跳中練習觀察，在攻防轉換中練習判斷，在等待傳球時練習抑制衝動，在團隊合作中練習聽從教練指令與理解他人。

足球不是單純的體能活動，而是一種結合身體、情緒、認知與人際互動的綜合學習。孩子在場上必須看見隊友的位置、判斷對手的動作、記得教練的提醒，並在短時間內做出反應。這些看似平常的動作，其實都在訓練注意力、抑制控制、工作記憶、判斷能力與決策能力。

因此，家長看孩子踢球時，可以多問：「今天開心嗎？有遇到什麼狀況，你怎麼調整？」、「落後時，你有沒有繼續努力？」這些問題，比勝負更能幫助孩子看見運動真正的價值。

孩子真正需要的，不只是贏一場比賽，而是學會在失敗後重新站起來；不只是成為場上最厲害的人，而是成為願意合作、能夠承擔、懂得堅持的人。因此，真正的教育，不是培養一個會贏球的孩子，而是培養一個即使輸球後，仍然願意抬起頭、整理心情、再次奔跑的孩子。