吳文良／航行烽火波斯灣

美國和伊朗開戰讓波斯灣再陷烽火，我曾於兩伊戰爭航行過這裡，在看似平靜的灣區行船得隨時提防遭戰火波及，尤其當時我們船上載的可能是要轉給伊拉克的貨，卻得沿著伊朗海岸送，迄今無法忘懷要進出灣區咽喉的荷莫茲海峽時，全船都擔心遭伊朗軍方攔阻盤查或拘捕扣押。

船長斷然下令，每天只供水五分鐘

我自小學課本裡才知波斯灣，從第一次石油危機新聞認識有個掐住世界油氣命脈的荷莫茲海峽。彼時台灣飽受能源匱乏、物資短缺的經濟疲弱之苦，沒料到成年後跑船會親臨現場，開了眼界卻身陷戰區。

我們是艘沒固定航線，哪裡有貨就往哪兒跑的萬噸級散裝「野雞船」，船上的人雖都來自台灣，卻掛的是巴拿馬旗（權宜籍船）；冷戰時期美蘇兩大強權對抗，我們常往來高緯度北太平洋，那裡氣候嚴寒、海象惡劣，卻是冷戰對抗的熱區，某趟船回日本卸貨，公司竟指派我們到門司港滿載高強度包裝水泥，遠赴千浬外的波斯灣科威特。

那時灣區內的伊朗、伊拉克兩國交戰，陸戰打得火熱，海上也不時有商船、油輪或油井遭戰火襲擊，行前公司明說不去可在日本下船返台（失業），去的則發給微薄「兵險」（危險津貼），儘管路途遙遠又有戰火，但滿船勇敢的台灣人都沒去過中東，決定冒險一試。

船上沒淡水製造機，人喝的、機器用的水全在新加坡加滿，但進了印度洋天氣異常燥熱，機艙溫度甚至超過六十度，大家才驚覺住艙只有暖氣卻沒冷氣，陸續有人睡到露天甲板，有人躺進有冷氣的理貨辦公室，最糟的是油水計量後，船長斷然下令每天只供水五分鐘，大家生活頓時陷入煉獄，苦不堪言。

船副們苦笑：「我們到科威特，貨可能是給鄰國海珊（伊拉克）用來蓋碉堡，卻得經過何梅尼（伊朗）家門前，此行禍福難料……」飛行危險多在起飛、降落，大船航行最難在進出港，全船的人得各就各位備便（stand by），平常stand by一、兩個小時就結束，但在阿曼灣看荷莫茲海峽前大小船隻星羅棋布，這個stand by就非常漫長。

途中見戰機凌空，水線有軍艦出沒

進灣的船太多了，除了大小不一的貨櫃輪、汽車船（滾裝船），還有許多體型超巨的油輪、LNG（液化天然氣）船，不時看到軍艦穿梭船陣，我們停車下錨等了近一天才獲准進入海峽，當時進出各只有一條航道，進靠伊朗這邊，出則走阿曼這方，入夜各式船艦排成縱列依序通過，幾小時後航向轉了個大彎，就看到更多超級油輪排隊等候出峽；船副們都說，雷達螢幕上是雪花片片、繁星點點，他們跑船到現在沒看過這麼大場面。

天亮了，我們沒被攔查，在曾經同向的航行後，各船加俥朝各自目的奔去，解除stand by，沒值更的都去補眠。當時年輕又興奮的我，第一眼瞧中東，陸岸是黃沙荒漠一片，有時一抹小綠洲卻渺無人煙，沿岸除了軍事建築和高聳通信電塔外，偶爾看到戰機起降，提醒我進入戰區了。

「富得流油」是我對中東的印象，抄著伊朗海岸前行，頂端冒著熊熊烈火的油井在陸地、海上就沒斷過，船副們說中東除了產油，其他的連水都要進口，很多油輪是載油出來，再裝水回去。我船重載慢遊波斯灣海上，竟如輕舟行過平靜湖水，沒激起太多波瀾，夜晚我睡在甲板讓海風吹拂消暑，仰望滿空星斗沉醉在一片寧靜祥和。

到了白天，熾熱陽光和熱氣逼得人到處躲藏。途中偶爾見戰機、直升機凌空，也可瞧水線有軍艦出沒。我們始終重載慢行，許多同向的船加俥超越，激起不小浪花。當一艘載滿牲畜的動物船疾駛而過，竟勾起我對運豬車深夜狂飆趕市的思鄉記憶。

船抵科威特，但我們沒法進港，因為港裡沒船席了，不是緊迫的民生物資都要錨泊外海等候。這一等，就是兩周，就在船上油水和糧食即將耗盡，我們進港了。

一大群碼頭工人登船開艙卸貨，居然全是伊朗人，「伊拉克的貨竟是伊朗人在卸？」豈不造化作弄，本地工頭閒聊說：「那兩國是在打仗，但是人都得逃離戰亂，設法活下去……」

我船後來轉赴南非德班港要載礦砂回日本大阪，但出波斯灣沒幾天，就接獲有油輪遭到攻擊起火，還有船碰觸水雷爆炸的訊息──沒人喊幸運，唯有劫後餘生的感慨。若干年後，伊拉克入侵並占領科威特，美國組織聯軍發動波灣戰爭……波斯灣烽火未完待續？