邱瀟君／剩下的，只是重量

那時我還很天真，以為訂了貨櫃能解決問題

經理打電話給我時，聲音很沉。

他說，有一位在洛杉磯做了五十年的承包商，在睡夢中過世了，留下太太一個人，站在三個倉庫的建材前，不知所措地說：「我死在這裡好了。」

我原本只是去看拍賣，心想也許可以幫忙把價格哄高一些，讓她多換回一點現金。沒想到現場冷清，喊價的人稀稀落落。看著拍賣情況，再想著管理公司轉述她那副無措的模樣，我心裡緊了一下。我知道，那不是我的事；我也明白，若我一轉身，這件事就真的只剩她一個人扛了。

腦子還沒想清楚，手已經先舉了出去。我咬牙把全部東西都標了下來。當時想得很簡單：我總比她更有辦法處理。

我原以為這不過像在eBay買東西，最糟也只是看走眼、賠點錢，心疼兩天就過去了。沒想到，錢一付下去我才弄明白，自己買下的不是一些東西，是三倉庫的麻煩。櫥櫃、地板、水龍頭、油漆、五金，一層層、一堆堆……一個人大半輩子的辛苦，最後全化成了實物，沉沉地壓在地上。

事情到了這一步，後悔也來不及。我只好去求管理公司，拜託他們先借辦公室旁的空地讓我堆貨；又趕緊花了兩千多美金，訂了一個大貨櫃當臨時倉庫。

那時我還很天真，以為只要有了貨櫃，事情就差不多了。

真正開始搬，才知道自己低估了這位老師傅，也低估了一個人一生積攢下來的家底。

新租客已經限期要交屋，那幾天又碰上洛杉磯熱浪，氣溫高達華氏一百多度。我找了幾位搬運工，租了最大的U-Haul，在烈日底下，一車一車往上堆，一件一件往下卸。

倉庫裡悶，貨櫃裡更悶。門一打開，熱氣像火一樣撲上來。汗從頭髮流到背上，衣服濕了又乾，乾了又濕；木板刮手，紙箱割人，灰塵和熱氣混在一起，讓人連呼吸都覺得吃力。

年輕時忙亂，還不覺得怎樣；到了七十歲再站在那裡盯著工人搬貨，才知道骨頭和意志，常常並不站在同一邊。

他走得太快，快到來不及替自己把人生收好

前後搬了八天。新買的臨時貨櫃，只裝得下三分之一；剩下的建材，把管理公司的空地、走廊、院子的邊邊角角，全都塞滿了。

站在那一堆堆貨物前，真是哭笑不得。原本只是想替人救急解圍，結果竟把自己拖了下去。

我只好自我解嘲地想：現在這個世道，打仗也好，通膨也好，反正建材總有人要。就當我是買存貨，提早部署，順便開發副業。

我又去和管理公司商量，請他們幫忙兼任售貨員。那個原本只是管理房子的團隊，碰上我這個衝動的客人，忽然搖身一變，成了半個建材買賣公司。

我心裡很清楚，這些東西要慢慢賣、慢慢清，恐怕不是三、五個月，而是三、五年的事。但既然貨已經堆到了眼前，也只能想辦法，一步一步，把這座山慢慢削平。

惹了這麼多麻煩，從頭想起來，真正觸動我的，其實不只是那位新寡的陌生女士，還有那位忽然離世的承包商。

他一生忙著蓋房子、接案子、備材料，替別人把屋子一間一間蓋起來，也替自己一點一點存下能繼續做下去的本錢。那些門板、木料、燈具、線材，在他手裡，原本都是明天還用得上的東西。只是他沒有等到那個明天。

他走得太快，快到來不及替自己把人生收好。於是，那些原本屬於未來的準備，一夕之間，全都變成了別人的重量。

那些建材堆在管理公司的空地上，成了我一時衝動留下的證據。每看一眼，我就提醒自己：下回做事要先想清楚。話雖如此，真到了下一次，會不會又咬牙照樣往前衝？老實講，我自己也沒有把握。

我只能一邊整理，一邊嘆氣。想著那些地磚、電箱、浴缸，原本都有去處，都有安排，也都有一個「接下來會用到」的理由。可是一旦那個人不在了，所有理由也就同時失效。

原來，我們一生忙著累積的，不只是資產，也是一種尚未發生的未來。

而未來這件事，沒有人能替你保管。人一離開，未來也就跟著不在了，剩下的，只有重量。